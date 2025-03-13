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«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег»

13 марта
2025 год

Новости кино >>
13 марта 2025
В сети появилась новая тизер-сцена из криминальной драмы «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым в главной роли.

«Чужие деньги». Тизер-сцена №2

В отрывке можно увидеть Гошу Куценко в роли чиновника Свинцицкого и Филиппа Янковского, сыгравшего крупного девелопера и по совместительству дядю Воронова.

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Главные роли, помимо вышеназванных актеров, также исполнили Стася Милославская и Линда Лапиньш, а компанию им составили Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и Елена Балабанова. Авторами сценария выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев, а кресло режиссера занял Игорь Твердохлебов. За производство отвечают продюсерская компания Team Films и онлайн-кинотеатры Иви и START.

«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег»
фото: Иви / START

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов (Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова провинциала-неудачника Юру Афанасьева (Матвеев). Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.
Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста и вырваться из-под прицела криминальных структур.
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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:46
Наконец-то Куценко примерил на себя роль богача-бизнесмена, а то всё врачи, алкаши или любовники без дома и без кола. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:35
Куценко красавец. Все больше похож на профессора. С годами внешность алкоголика приобретает иной вид. Скоро сыграет какого Маркса или Энгельса. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:08
... Не переживайте, справится со всем, это ж кино а не реальная жизнь. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:31
А героиня Милославской в курсе, что её суженный "подменный"? Или Матвееву придётся играть на два фронта? читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   13.03.2025 - 18:16
криминальная драма про мир черных денег и его обитателей — финансовых аферистов, криптанов, обнальщиков. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Максим Матвеев сыграет двойника криптоафериста в драме «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева
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Дмитрий АстраханЕлена БалабановаГоша КуценкоЛинда ЛапиньшМаксим МатвеевАлександр МизёвСтася МилославскаяДмитрий МинаевСергей Минаев (II)Алексей РозинАлла СигаловаИгорь ТвердохлебовФилипп Янковский
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Чужие деньги

фотографии >>
«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег» фотографии
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