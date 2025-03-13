«Он меня кинул»: Гоша Куценко беседует с Филиппом Янковским в тизер-сцене «Чужих денег»

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов (Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова провинциала-неудачника Юру Афанасьева (Матвеев). Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.
Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной (Милославская). С нуля освоить навыки гениального афериста и вырваться из-под прицела криминальных структур.
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