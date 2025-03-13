Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха

13 марта
2025 год

Новости кино >>
13 марта 2025
В онлайн-кинотеатре KION 1 апреля состоится премьера комедии Дмитрия Невзорова «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях, сообщает пресс-служба компании «МТС».

«Актёрище»

Режиссер Дмитрий Невзоров «работал над этим проектом три года, и с каждым годом он обрастал для меня новыми смыслами. Для меня этот сериал — прекрасная возможность высказаться сразу на несколько тем, от культуры отмены до понятных и правильных человеческих ценностей. Как режиссер, я хотел, чтобы после просмотра проекта у зрителя осталось приятное послевкусие. "Актерище" — это высказывание про добро, любовь и дружбу, сделанное в немного хулиганском ключе. Также это важное высказывание об актерской профессии, о том, как непросто быть актером. Многие воспринимают эту профессию буквально, не задумываясь о том, какой путь на самом деле проходит актер. И путь этот не всегда ведет к успеху и славе даже при наличии таланта. Если у человека отсутствует работоспособность и, самое главное, любовь к профессии, может ничего не получиться».

Зрителям поведают о суперзвезде современного кино Славе Третьякове. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео: актер Третьяков избивает блогера Кисляка. Фанаты в шоке, контракты разрываются один за другим, звездная репутация уничтожена. Чтобы все вернуть и избежать суда, актеру придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость, сыграть главную роль в никому неизвестной постановке в провинциальном ДК. А режиссером постановки будет Кисляк.

«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха
фото: пресс-служба компании «МТС»

Размышляя о своем персонаже, актер Дмитрий Нагиев отмечает, что авторы сериала — впервые за долгое время — обратились к нему с предложением сыграть самого себя, а не «другого Нагиева». Поэтому многие аспекты жизни Третьякова взяты из жизни Нагиева. А режиссер добавляет, что импровизация Нагиева и Лапенко, которые тонко прочувствовали материал, была органичной и пошла на пользу проекту. «Атмосфера на съемках "Актерища" была рабочая, но с юморком. Антон из тех людей, которые слушают, и не просто слушают, а слышат. Он во многом прислушивался к моим советам просто потому, что у меня больше актерского опыта в кадре. Для меня также абсолютное открытие — Дмитрий Невзоров, который расцвел в красивого, талантливого, большого лебедя, в настоящего режиссера», — говорит Нагиев.

Зрителей ожидает комедия о том, как легко можно задеть творческие амбиции и нажать на самые болезненные точки в душе человека. Слава Третьяков добился успеха в кино, но его путь не был простым: он еще не до конца отпустил критику, которой его щедро осыпал родной отец. А еще «Актерище» — это бадди-муви, в котором сталкиваются два с виду абсолютно разных героя, но с похожими травмами. Сериал с добрым юмором рассказывает о том, как творчество может объединить людей и направить их к свету. По словам Антона Лапенко, «Актерище» — «это не просто комедия. Здесь много про амбиции, самоиронию и умение смеяться над собой. История вроде бы про вражду, но на самом деле — про то, как люди пытаются понять себя и друг друга. Ну и, честно говоря, посмотреть, как Дмитрий Нагиев играет звезду, которую жизнь заставляет спуститься с небес на землю, — это уже весело. А когда на его пути встает кинокритик, у которого на все свой острый взгляд, получается история с характером — динамичная, забавная и с неожиданными поворотами».

«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха
фото: пресс-служба компании «МТС»

В сериале также появятся Жаргал Бадмацыренов, Александр Балуев, Екатерина Стулова, Никита Касьяненко, Евгения Туркова, Ростислав Лаврентьев, Алексей Лузин и другие актеры. «Мой персонаж — настоящий друг. Кэст всецело переживает за Третьякова, жертвует многим ради него. На съемочной площадке царила атмосфера дружелюбной иронии, и Дмитрий Нагиев тому виной. Уверен, что любой начинающий актер, поработав с ним, расскажет о неоценимом опыте, новых горизонтах и благодарности мастеру. Я не исключение», — рассказал Жаргал Бадмацыренов.

«У меня с Дмитрием Нагиевым, действительно, есть некое внешнее сходство, но, как мне кажется, наша схожесть в большей степени заключается во внутренней подаче, местами наглости, и в энергии... Дмитрий — отличный актер с интересной карьерой, путем развития. Я, конечно, смотрел видео с Нагиевым, но я не могу сказать, что в сериале я копировал его манеры. Все же мой персонаж — это не Нагиев в молодости, а Третьяков в молодости, и я, Никита Касьяненко, показывал, как я вижу молодого Третьякова. Это очень важно. Что касается Александра Балуева — он сыграл отца Третьякова, отношения между персонажами крайне не складываются. И, думаю, роли пошло на пользу то, что и наши отношения с Александром были строгими. Он учил, не уча, и показывал хороший пример своим убедительным существованием в кадре», — вспоминает Никита Касьяненко.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   16.03.2025 - 19:34
У Нагиева какие-то чересчур противоположные роли, нет золотой середины - то он мега популярный актёр или просто бизнесмен, а то превращается чуть ли не в нищего, что аж жалко его. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:33
Пока не появился. Я уже побежал качать)) читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:53
В жизни такое вряд ли встретишь - приедет агент "звезды" и порешает всё полюбовно, без этой игры в "сельском театре". читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 19:27
Лапенко утрёт нос Нагиеву, интересно звучит, а ещё интересней будет смотреть на такое "унижение". читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+
Большой артист на маленькой сцене: Нагиев и Лапенко в тизер-трейлере сериала «Актёрище»
Антон Лапенко стал врагом Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»
Антон Лапенко раскритикует Дмитрия Нагиева в сериале «Актерище»
Поиск по меткам
KION
персоны
Жаргал БадмацыреновАлександр БалуевНикита КасьяненкоРостислав ЛаврентьевАнтон ЛапенкоАлексей ЛузинДмитрий НагиевДмитрий НевзоровЕкатерина СтуловаЕвгения Туркова
фильмы
Актёрище

фотографии >>
«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха фотографии
«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха фотографии
«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха фотографии
«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Марина Майко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Дуглас Смит
Мерил Стрип
Майкл Тракко
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram