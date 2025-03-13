«Актерище» Дмитрий Нагиев подерется с блогером Антоном Лапенко в День смеха

Режиссер Дмитрий Невзоров «работал над этим проектом три года, и с каждым годом он обрастал для меня новыми смыслами. Для меня этот сериал — прекрасная возможность высказаться сразу на несколько тем, от культуры отмены до понятных и правильных человеческих ценностей. Как режиссер, я хотел, чтобы после просмотра проекта у зрителя осталось приятное послевкусие. "Актерище" — это высказывание про добро, любовь и дружбу, сделанное в немного хулиганском ключе. Также это важное высказывание об актерской профессии, о том, как непросто быть актером. Многие воспринимают эту профессию буквально, не задумываясь о том, какой путь на самом деле проходит актер. И путь этот не всегда ведет к успеху и славе даже при наличии таланта. Если у человека отсутствует работоспособность и, самое главное, любовь к профессии, может ничего не получиться».
Зрителям поведают о суперзвезде современного кино Славе Третьякове. Идеальную картинку жизни портит только разгромный обзор на его последний фильм от блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Едкие слова задевают Третьякова так сильно, что он приезжает в родной город Кисляка, находит его и требует удалить видео, но принципиальный блогер только смеется ему в лицо. Словесная перепалка перерастает в драку, в результате которой появляется еще одно видео: актер Третьяков избивает блогера Кисляка. Фанаты в шоке, контракты разрываются один за другим, звездная репутация уничтожена. Чтобы все вернуть и избежать суда, актеру придется выполнить условие ненавистного кинокритика — забыв про гордость, сыграть главную роль в никому неизвестной постановке в провинциальном ДК. А режиссером постановки будет Кисляк.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Размышляя о своем персонаже, актер Дмитрий Нагиев отмечает, что авторы сериала — впервые за долгое время — обратились к нему с предложением сыграть самого себя, а не «другого Нагиева». Поэтому многие аспекты жизни Третьякова взяты из жизни Нагиева. А режиссер добавляет, что импровизация Нагиева и Лапенко, которые тонко прочувствовали материал, была органичной и пошла на пользу проекту. «Атмосфера на съемках "Актерища" была рабочая, но с юморком. Антон из тех людей, которые слушают, и не просто слушают, а слышат. Он во многом прислушивался к моим советам просто потому, что у меня больше актерского опыта в кадре. Для меня также абсолютное открытие — Дмитрий Невзоров, который расцвел в красивого, талантливого, большого лебедя, в настоящего режиссера», — говорит Нагиев.
Зрителей ожидает комедия о том, как легко можно задеть творческие амбиции и нажать на самые болезненные точки в душе человека. Слава Третьяков добился успеха в кино, но его путь не был простым: он еще не до конца отпустил критику, которой его щедро осыпал родной отец. А еще «Актерище» — это бадди-муви, в котором сталкиваются два с виду абсолютно разных героя, но с похожими травмами. Сериал с добрым юмором рассказывает о том, как творчество может объединить людей и направить их к свету. По словам Антона Лапенко, «Актерище» — «это не просто комедия. Здесь много про амбиции, самоиронию и умение смеяться над собой. История вроде бы про вражду, но на самом деле — про то, как люди пытаются понять себя и друг друга. Ну и, честно говоря, посмотреть, как Дмитрий Нагиев играет звезду, которую жизнь заставляет спуститься с небес на землю, — это уже весело. А когда на его пути встает кинокритик, у которого на все свой острый взгляд, получается история с характером — динамичная, забавная и с неожиданными поворотами».
«У меня с Дмитрием Нагиевым, действительно, есть некое внешнее сходство, но, как мне кажется, наша схожесть в большей степени заключается во внутренней подаче, местами наглости, и в энергии... Дмитрий — отличный актер с интересной карьерой, путем развития. Я, конечно, смотрел видео с Нагиевым, но я не могу сказать, что в сериале я копировал его манеры. Все же мой персонаж — это не Нагиев в молодости, а Третьяков в молодости, и я, Никита Касьяненко, показывал, как я вижу молодого Третьякова. Это очень важно. Что касается Александра Балуева — он сыграл отца Третьякова, отношения между персонажами крайне не складываются. И, думаю, роли пошло на пользу то, что и наши отношения с Александром были строгими. Он учил, не уча, и показывал хороший пример своим убедительным существованием в кадре», — вспоминает Никита Касьяненко.
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