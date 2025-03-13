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«Трасса» обзаведется продолжением

13 марта
2025 год

Новости кино >>
13 марта 2025
Драматический триллер «Трасса» получит продолжение. Об этом сценарист и продюсер сериала Олег Маловичко рассказал ведущему Гавриилу Гордееву в рамках нового выпуска видеоподкаста «Художественный смысл», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.


«Для меня это завершающая часть "трилогии чистилища", начатой "Хрустальным" и продолженной "Трассой". Кажется, что накопленный при работе над ними опыт позволяет прийти к неким обобщениям и сюжетному и смысловому завершению этой истории. Действие будет развиваться частично в мегаполисе, частично ― в отдаленном уголке страны. Эта часть будет самой светлой из этих трех историй. И самой мрачной из них», — говорит Олег Маловичко.

Согласно рейтингу, составленному порталом Кино-Театр.Ру, «Трасса» стала лучшим российским сериалом 2024 года по мнению критиков. Об этом гостям «Художественного смысла» рассказала редактор сайта Кино-Театр.Ру Мария Токмашева. Также она перечислила, какими именно критериями руководствуются критики при своем выборе и как экспертное мнение отражается на уровне производства российских фильмов и сериалов.

Читать рецензию Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале
На счету «Трассы» такие награды, как «Сделано в России» от журнала Сноб в категории «Фокус внимания. Кино. Сериалы. Анимация», «Премия Кибер Best 2024» за лучший сериал по мнению зрителей, премия журнала HELLO за лучший сериал среди онлайн-кинотеатров, «Большая цифра» за лучший детективтриллер, звание лучшего российского сериала по версии критиков, главного сериала года по мнению представителей индустрии и два «Золотых орла» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучшая актриса онлайн-сериала», который получила исполнительница главной роли Карина Разумовская.
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обсуждение >>
№ 6
Мария_2191   16.03.2025 - 19:32
И когда-то нам ждать продолжения? Я надеюсь не года, как обычно бывает с анимэ. читать далее>>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.03.2025 - 10:01
В ожидании... ... +, один из многих ТОПовых он. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   15.03.2025 - 19:47
Никогда не думала что это скажу о российском сериале, но Трасса это просто огонь! И Разумовская никогда не нравилась, а как она здесь сыграла! Просто блеск и браво! читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   15.03.2025 - 19:45
Как и "Хрустальный" затягивает постепенно. Но потом не оторваться. Смотрю уже 4 серию. Жаль, что полностью невозможно досмотреть. Придется еще ждать. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:52
... само продолжение, хорошая новость. финализировать нужно чтобы запомнилось, а положительно или негативно второе дело. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Трасса» обзаведется продолжением фотографии
«Трасса» обзаведется продолжением фотографии
«Трасса» обзаведется продолжением фотографии
«Трасса» обзаведется продолжением фотографии
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