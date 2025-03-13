«Трасса» обзаведется продолжением

Драматический триллер «Трасса
» получит продолжение. Об этом сценарист и продюсер сериала Олег Маловичко рассказал
ведущему Гавриилу Гордееву
в рамках нового выпуска видеоподкаста «Художественный смысл
», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.
«Для меня это завершающая часть "трилогии чистилища", начатой "Хрустальным" и продолженной "Трассой". Кажется, что накопленный при работе над ними опыт позволяет прийти к неким обобщениям и сюжетному и смысловому завершению этой истории. Действие будет развиваться частично в мегаполисе, частично ― в отдаленном уголке страны. Эта часть будет самой светлой из этих трех историй. И самой мрачной из них», —
говорит Олег Маловичко.
Согласно рейтингу, составленному
порталом Кино-Театр.Ру
, «Трасса» стала лучшим российским сериалом 2024 года по мнению критиков. Об этом гостям «Художественного смысла» рассказала редактор сайта Кино-Театр.Ру Мария Токмашева
. Также она перечислила, какими именно критериями руководствуются критики при своем выборе и как экспертное мнение отражается на уровне производства российских фильмов и сериалов.
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Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале
На счету «Трассы» такие награды, как «Сделано в России» от журнала Сноб в категории «Фокус внимания. Кино. Сериалы. Анимация», «Премия Кибер Best 2024» за лучший сериал по мнению зрителей, премия журнала HELLO за лучший сериал среди онлайн-кинотеатров, «Большая цифра» за лучший детективтриллер, звание лучшего российского сериала по версии критиков, главного сериала года по мнению представителей индустрии и два «Золотых орла» в номинациях «Лучший сериал онлайн-платформы» и «Лучшая актриса онлайн-сериала», который получила исполнительница главной роли Карина Разумовская
.
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