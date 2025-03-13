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Ситком «СашаТаня» вернется к зрителям 31 марта

13 марта
2025 год

Новости кино >>
13 марта 2025
На ТНТ 31 марта в 20:00 возвращается семейный ситком «СашаТаня» с новым — девятым — сезоном, сообщает пресс-служба телеканала.

«СашаТаня». 9 сезон. ТВ-ролик

По словам продюсеров сериала Максима Шкаликова и Алексея Иванова, «"СашаТаня" — это больше, чем просто ситком, это зеркало жизни. Нам хотелось показать зрителям, что семейная рутина может быть и весёлой, и непредсказуемой, и порой даже абсурдной. В девятом сезоне мы решили выйти за привычные рамки: Сергеевы столкнутся с новыми вызовами, а зрители увидят их с другой стороны. Будет много неожиданных сюжетных ходов, и даже преданные фанаты, которые смотрят сериал "СашаТаня" с первого сезона, точно найдут, чем удивиться».

Главные роли в продолжении сериала, созданном компанией Norm Production по заказу Comedy Club Production, исполнили Валентина Рубцова, Андрей Гайдулян, Анастасия Уколова, Лариса Баранова, Александра Велескевич, Андрей Свиридов, Шамиль Мухамедов и Алина Ланина. Валентине Рубцовой «нравится, что Таня в этом сезоне становится еще более многозадачной. Декретный отпуск? Рабочие задачи? Домашние катастрофы? Для нее это просто один день из жизни! Мы с авторами постарались сделать так, чтобы каждая зрительница увидела в ней себя — и улыбнулась».

Ситком «СашаТаня» вернется к зрителям 31 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Сергеевы снова окажутся в центре комичных и абсурдных ситуаций, где бытовые трудности превращаются в настоящие приключения. В этот раз испытания ждут не только Сашу (Гайдулян) и Таню (Рубцова), но и их друзей, коллег и даже новых персонажей. «Саша остается Сашей — он по-прежнему изобретателен, упрям и уверен, что любые проблемы можно решить. Но в новом сезоне его ждут такие повороты, которые выбьют почву из-под ног даже у него. Мне нравятся эти вызовы, потому что они делают героя живым, а комедию — еще смешнее», — говорит Андрей Гайдулян.

«Лиля — это ураган, и в этом сезоне ее энергии хватит на всех. Авантюры и решения Лили порой удивляют даже ее саму, но в этом и есть прелесть моей героини. Я обожаю играть этого персонажа и рада, что она остается одной из главных заводил сериала», — признается Лариса Баранова.

Ситком «СашаТаня» вернется к зрителям 31 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В новой главе жизни Сергеевых будет всего больше. Больше забот — Саша заберет Таню и детей из роддома, решит, кто станет крестным, и случайно познакомит коллег с «родственником» начальника. Больше вызовов — Таня попробует совместить декрет и работу, увести няню у Лили и побороться с потопом, который устроит сам Саша. Больше драмы — Катю (Уколова) со скандалом уволят, она заведет новые отношения, встретится со смертельно опасным существом и еще более опасной бдительностью Тани. Больше эмоций — Гена (Свиридов) и Зубова (Велескевич) переживут ревность, драки, слежку и даже слезы Гены. Больше неожиданностей — в сериале появится новый персонаж, который не пустит Сергеевых домой и заставит их бороться за свое место под солнцем. По словам Александры Велескевич, «в новом сезоне отношения Зубовой и Гены выйдут на новый уровень — хотя, кажется, они и сами не всегда понимают, в какую сторону! Будет ревность, борьба за территорию, неожиданные союзы и даже слезы. Все, как в жизни, только гораздо смешнее».

«Мой герой в этом сезоне столкнется с чем-то совершенно новым — его заставят проявлять эмоции! Гена привык решать все силой, но иногда даже кулаки бессильны. Думаю, зрители увидят его с неожиданной стороны, и многим это понравится», — считает Андрей Свиридов.
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№ 13
Киноман1985   17.03.2025 - 16:56
Люди растут взрослеют стареют, меняются зрительские вкусы, зато сериал не меняется и головы настольгирующих голов, вечно возвращаться к прошлому. читать далее>>
№ 12
Птюч   16.03.2025 - 16:25
... Тащи с завода каждый гвоздь - Ты здесь хозяин,а не гость! Тут нет других людей,пойми, Распорядителем здесь ТЫ! Забудь про страх,забудь про честь, Коль нече дома детям есть! Смотри!... читать далее>>
№ 11
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:06
... Мне кажется их уже ничто не остановит. Потом будут снимать про детей Саши и Тани, типа продолжение. читать далее>>
№ 10
Оксана Павленко   15.03.2025 - 19:48
ЛЮБЛЮ этот сериал, домашний, уютный, надеюсь не испортят читать далее>>
№ 9
Ксюша Микс   15.03.2025 - 19:42
... Тащи с работы хотя бы гвоздь!.. Ты здесь хозяин, а не гость!..)) читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Ситком «СашаТаня» вернется к зрителям 31 марта фотографии
Ситком «СашаТаня» вернется к зрителям 31 марта фотографии
Ситком «СашаТаня» вернется к зрителям 31 марта фотографии
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