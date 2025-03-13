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«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко»

13 марта
2025 год

Новости кино >>
13 марта 2025
Опубликована первая тизер-сцена из «Эль Турко» с Джаном Яманом. Мировая премьера исторического блокбастера состоится 21 марта, в России все серии выйдут сразу эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Иви.

«Эль Турко». Тизер-сцена

В ролике можно увидеть, как прошло первое знакомство сбежавшего из австрийского плена янычара Хасана Балабана и ведьмы Глории, укрывшей его в своем доме в альпийской деревушке Моэна.

Компанию Яману в сериале составили Грета Ферро, Уилл Кемп, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес, Мадалена Араган и другие актеры. Производством занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру такие хиты, как «Чукур», «Черная любовь», «Лейла» и «Гений». Дистрибьютором выступает компания MADD Entertainment.

«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

События экранизации книги Орхана Йениараса «Эль Турко: II. Неизвестные факты об осаде Вены» разворачиваются в XVII веке. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее. В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом.

19 марта Джан Яман приедет в Россию и представит сериал на светской премьере в Москве — она пройдет в киноцентре «Октябрь».
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обсуждение >>
№ 6
Angelika77   18.03.2025 - 22:00
... Ну как же турецкие дорамы без романтики? Такого ж просто быть не может, будет скучно. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:45
... И не мой тоже. Он мне какой-то во всех сериал напыщенный и высокомерный, не походит никак на спасителя села. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   16.03.2025 - 19:29
В который раз убеждаюсь, что чаще всего предают родные люди, от которых предательства вообще не ждёшь. История знакома, но наверняка в сериале много чё накрутят лишнего. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:27
Опять 25)) Завязанные романтические отношения совсем не в новинку. По шаблону старых фильмов. Спасают народ в то время как мутят между собой. читать далее>>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   14.03.2025 - 08:27
Я подписки и платный контент не люблю. Этот сериал возможно, я бы посмотрела, не будь в нём голливудских бездарей и Джана Ямана. Я не фанатка, но большая поклонница и любительница турдизи (турецких сериалов),... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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ГенийЛейлаЧёрная любовьЧукурЭль Турко

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«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко» фотографии
«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко» фотографии
«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко» фотографии
«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко» фотографии
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