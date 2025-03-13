«Я спасла твою жизнь, но пока не решила, что я с ней сделаю!»: Джан Яман и Грета Ферро в первой тизер-сцене из «Эль Турко»

События экранизации книги Орхана Йениараса «Эль Турко: II. Неизвестные факты об осаде Вены» разворачиваются в XVII веке. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее. В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом.
19 марта Джан Яман приедет в Россию и представит сериал на светской премьере в Москве — она пройдет в киноцентре «Октябрь».
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