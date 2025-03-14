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Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева»

14 марта
2025 год

Новости кино >>
14 марта 2025
Стартовали съемки четырехсерийного документального фильма Орхана Абулова «В поисках Андрея Рублева», который расскажет о древнерусском искусстве через призму творчества великого иконописца. Проект реализуется продюсерским агентством BOKOVFACTORY при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») специально для START и войдет в линейку START Doc, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева»
фото: BOKOVFACTORY/START

Съемки ведутся в исторических локациях, где сохранилось наследие Древней Руси и творения Андрея Рублева: от храмов Владимира с уникальными фресками до ведущих музеев страны, включая центр православной России — Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Художником-постановщиком «В поисках Андрея Рублева» выступает известный реставратор и художник Альбина Назимова-Листьева, для которой этот документальный фильм стал первой работой в киноиндустрии.

«Наследие Андрея Рублева — это красота, спасающая души людей. Гармония совершенных линий и чистого цвета, из которой рождаются символы и образы, объединяющие прошлое и будущее русского искусства уже более шести веков», — подчеркивает Альбина Назимова-Листьева.

В начале XV века недалеко от Москвы, в Троицко-Сергиевском монастыре, Андреем Рублевым была написана икона, ставшая символом высшего мастерства иконописи. «Троица», озарив монастырь мощной вспышкой света, стала олицетворением духовного вдохновения и художественной гениальности Рублева, его неизгладимого следа в истории русского искусства.

Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева»
фото: BOKOVFACTORY/START

«Сегодня мир находится в кризисе. Нас окружает неопределенность и никто не знает, что будет завтра. Именно в такое время фильм про Андрея Рублева особенно актуален. Феномен Рублева возник тогда, когда Русь была погружена во тьму, в прямом и переносном смысле. И в это темное, страшное время, на контрапункте с духовным разложением, появляются Андрей Рублев и его искусство. Искусство, которое олицетворяет квинтэссенцию всего самого лучшего, что есть в Русской Душе. И сейчас, 600 лет спустя, живопись Рублева по-прежнему будоражит души, вселяет надежду на то, что свет всегда побеждает тьму», — говорит автор, сопродюсер проекта Софико Шеварднадзе.

Документальный фильм «В поисках Андрея Рублева» исследует удивительный жизненный и творческий путь великого художника, а также духовный феномен, который стоит за русскими иконами. Фильм представляет собой попытку расшифровать «код» Андрея Рублева, загадочное наследие которого передается из поколения в поколение на протяжении щести столетий, раскрыв глубину его искусства и влияния на православную культуру.
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обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:43
Честно сказать, даже не знаю кто это. Знаю только что писал иконы и вроде как внёс непосильную лепту в развитие церковного дела, но не более. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   17.03.2025 - 16:54
Рублева не сложно найти и без фильма. После выхода работа упростится значительно. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 19:35
Мне кажется такие фильмы никогда не будут актуальны. Если человек хочет, он смотрит документалку, если нет - то нет. И ничего здесь не изменить, время не при чём. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:36
"Сегодня мир находится в кризисе. Нас окружает неопределенность и никто не знает, что будет завтра. Именно в такое время фильм про Андрея Рублева особенно актуален. ... ____ --- когда уже начнут... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Орхан АбуловСофико Шеварднадзе
фильмы
В поисках Андрея Рублёва

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Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева» фотографии
Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева» фотографии
Стартовали съемки документального сериала «В поисках Андрея Рублева» фотографии
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