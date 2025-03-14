Кино-Театр.Ру
Елизавета Боярская столкнется с финской мафией

14 марта
2025 год

Новости кино >>
14 марта 2025
Кинокомпания Team Films и студия KIONFILM совместно с телеканалом НТВ приступили к съемкам сериала «Тоннель» — криминального триллера о событиях на границе с Финляндией с Елизаветой Боярской в главной роли. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Елизавета Боярская столкнется с финской мафией
фото: пресс-служба KION

Главная героиня — неподкупная таможенница Света Суворова — всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока финская мафия не похитила ее мужа. Шанс вернуть его — есть, для этого Свете придется забыть о своих принципах и пойти на сделку со своей совестью. Но готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?

«Моя героиня Светлана Суворова — образцово-показательный таможенник, невероятно скрупулезная. За время ее работы ни одна нелегальная пачка сигарет не пересекла границу. Кто-то ее за это уважает, а кто-то презирает. В их маленьком приграничном городке она многим испортила жизнь. Светлану за глаза называют "мышью". Но однажды обстоятельства складываются так, что ей приходится переступить черту закона. Что она в этот момент испытывает — муки совести, страх или удовольствие? И так ли она в действительности нравственно безупречна и принципиальна, как думала о себе всю жизнь? В этом главный конфликт моей героини», — говорит Елизавета Боярская.

В сериале тажкже играют Сергей Гилев, Даниил Страхов и Таисья Калинина. Режиссером проекта выступает Флюза Фархшатова, а авторами сценария значатся Анастасия Кузнецова, Роман Жигалов и Владимир Измайлов. Продюсером стал Теймур Джафаров.

Елизавета Боярская столкнется с финской мафией
фото: пресс-служба KION

«Путь от идеи до полноценного сценария оказался долгим — с нами работало много талантливых авторов. В итоге именно Настя Кузнецова, известная своей работой над сериалом "Чики", воплотила историю в тот вид, который мы увидим на экране. Этот сериал, безусловно, о женщине. О том, как главная героиня проходит путь от внешнего уважения к внутреннему самоуважению. О том, как она учится любить себя, обретает уверенность и начинает в себя верить», — отмечает Теймур Джафаров.

По словам Флюзы Фархшатовой, когда студия предложила ей этот проект, она согласилась не раздумывая: «В нем есть все, что я люблю: плотный закрученный сюжет, сложное смешение жанров — детектива, триллера и драмы и, конечно, мощная трансформация главной героини. Лиза Боярская — актриса с колоссальным диапазоном, она хорошо чувствует все эти жанры и плавает в них как рыба в воде. У Лизы эффектная внешность, она очень яркая. Сделать ее серой мышкой — незаметной, невзрачной, стертой, "без лица" — стало любопытной задачей».
№ 8
Мария_2191   16.03.2025 - 19:22
А по-моему сделать с Боярской "серую мышку" совсем не сложная задача. Просто не накрасьте её, завяжите волосы в хвостик и вуаля, "сотрудник готов". читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:22
Финский надеюсь учит, а то как она будет сотрудничать с финской полицией. Как бы финов не играл Деревянко с Безруковым. читать далее>>
№ 6
Лариса Суходольская   16.03.2025 - 10:38
Боярская борется с финской мафией? Берегитесь канальи! читать далее>>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   16.03.2025 - 10:01
... А ... чтобы звучало. С их акцентом, на что и будет расчет. Я бы конечно более привычную итальянскую взял (про Якудзу вообще не говорим), но это уже не интересно. Нужно что-то свежее... Для разнообразия... читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   15.03.2025 - 20:56
Ага, со своей справьтесь, а потом уже снимайте про другие. Десятками лет НТВ не может убить всех преступников. А тут еще Боярская вписалась в не своё кино. читать далее>>
Поиск по меткам
KION
персоны
Елизавета БоярскаяСергей ГилёвТеймур ДжафаровВладимир ИзмайловТаисья КалининаНастя КузнецоваДаниил СтраховФлюза Фархшатова
фильмы
ТоннельЧики

