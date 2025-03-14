Елизавета Боярская столкнется с финской мафией

Кинокомпания Team Films и студия KIONFILM совместно с телеканалом НТВ приступили к съемкам сериала «Тоннель» — криминального триллера о событиях на границе с Финляндией с Елизаветой Боярской в главной роли. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба KION
Главная героиня — неподкупная таможенница Света Суворова — всегда была слишком принципиальной для маленького городка, где все решается «по дружбе». По крайней мере до тех пор, пока финская мафия не похитила ее мужа. Шанс вернуть его — есть, для этого Свете придется забыть о своих принципах и пойти на сделку со своей совестью. Но готова ли она переступить невидимую черту, которую сама провела?
«Моя героиня Светлана Суворова — образцово-показательный таможенник, невероятно скрупулезная. За время ее работы ни одна нелегальная пачка сигарет не пересекла границу. Кто-то ее за это уважает, а кто-то презирает. В их маленьком приграничном городке она многим испортила жизнь. Светлану за глаза называют "мышью". Но однажды обстоятельства складываются так, что ей приходится переступить черту закона. Что она в этот момент испытывает — муки совести, страх или удовольствие? И так ли она в действительности нравственно безупречна и принципиальна, как думала о себе всю жизнь? В этом главный конфликт моей героини», — говорит Елизавета Боярская.
«Путь от идеи до полноценного сценария оказался долгим — с нами работало много талантливых авторов. В итоге именно Настя Кузнецова, известная своей работой над сериалом "Чики", воплотила историю в тот вид, который мы увидим на экране. Этот сериал, безусловно, о женщине. О том, как главная героиня проходит путь от внешнего уважения к внутреннему самоуважению. О том, как она учится любить себя, обретает уверенность и начинает в себя верить», — отмечает Теймур Джафаров.
По словам Флюзы Фархшатовой, когда студия предложила ей этот проект, она согласилась не раздумывая: «В нем есть все, что я люблю: плотный закрученный сюжет, сложное смешение жанров — детектива, триллера и драмы и, конечно, мощная трансформация главной героини. Лиза Боярская — актриса с колоссальным диапазоном, она хорошо чувствует все эти жанры и плавает в них как рыба в воде. У Лизы эффектная внешность, она очень яркая. Сделать ее серой мышкой — незаметной, невзрачной, стертой, "без лица" — стало любопытной задачей».
обсуждение >>