Сергей Горошко станет императором Александром Первым

Стартовали съемки художественно-документальной картины «Александр I», в котором главную роль исполнит Сергей Горошко. Лента создается в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые стояли у истоков современной России. «Александр I» станет прямым продолжением фильмов «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы» и «Екатерина Великая». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается производством проекта.
фото: 1-2-3 Production
Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел (Виталий Кищенко), а любимый внук Александр (Сергей Горошко, Савелий Кудряшов). С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став наконец императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников — отменить крепостное право и ввести конституцию. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России. Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до отечественной войны.
«Фильм "Александр I" – прямое продолжение популярного исторического цикла "Русь" о событиях и личностях, которые сделали нашу страну великой. Нам важно создать исторически достоверный образ императора. Александр I был сложной и противоречивой личностью, но он сумел одержать победу над Наполеоном, и с тех пор международный авторитет России стал непререкаем», — отмечает Андрей Кравчук.
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