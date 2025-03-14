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Сергей Горошко станет императором Александром Первым

14 марта
2025 год

Новости кино >>
14 марта 2025
Стартовали съемки художественно-документальной картины «Александр I», в котором главную роль исполнит Сергей Горошко. Лента создается в рамках цикла исторических проектов «Русь» о событиях и личностях, которые стояли у истоков современной России. «Александр I» станет прямым продолжением фильмов «Петр I. Последний царь и первый император», «Императрицы» и «Екатерина Великая». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается производством проекта.

Сергей Горошко станет императором Александром Первым
фото: 1-2-3 Production

Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел (Виталий Кищенко), а любимый внук Александр (Сергей Горошко, Савелий Кудряшов). С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став наконец императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников — отменить крепостное право и ввести конституцию. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России. Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до отечественной войны.

Художественным руководителем проекта выступил Андрей Кравчук, а режиссером-постановщиком стал Морад Абдель-Фаттах, который также отвечает за операторскую работу.

«Фильм "Александр I" – прямое продолжение популярного исторического цикла "Русь" о событиях и личностях, которые сделали нашу страну великой. Нам важно создать исторически достоверный образ императора. Александр I был сложной и противоречивой личностью, но он сумел одержать победу над Наполеоном, и с тех пор международный авторитет России стал непререкаем», — отмечает Андрей Кравчук.

В картине также сыграют Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Софья Лебедева, Дмитрий Карташов, Роман Калькаев и другие.
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обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   16.03.2025 - 19:27
Хоть бы выбирали на такую роль кого позначительней, а не Горошко. Как актёра его даже толком и не помню по фильмам. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:33
... воевал с Наполеоном, умер в 47 лет от последствий простуды. был царем, который постоянно был в дороге. а так ни чем особенным, согласен. читать далее>>
№ 2
nord   15.03.2025 - 08:00
Александр 1 ничем особо не знаменит. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:41
Сергея Горошко раньше вообще не видела в главных ролях. Может они у него и есть, но вот посягнуть на Петра Первого - ух, посмотрим что получится. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фильмы
Александр IЕкатерина ВеликаяИмператрицыПётр I. Последний царь и первый император

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Сергей Горошко станет императором Александром Первым фотографии
Сергей Горошко станет императором Александром Первым фотографии
Сергей Горошко станет императором Александром Первым фотографии
Сергей Горошко станет императором Александром Первым фотографии
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