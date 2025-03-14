«Подслушано в Рыбинске» получит второй сезон

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о создании второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске». Съемками проекта будет заниматься кинокомпания 1-2-3 Production, а к работе над сценарием вернется Иван Баранов, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER
Место действия нового сезона изменится. PREMIER предлагает зрителям повлиять на то, где будут развиваться события сериала, а именно – предложить в социальных сетях онлайн-кинотеатра свой город, а также назвать его интересные и необычные локации. На основе предложенных вариантов создатели соберут шорт-лист городов.
«Подслушано в Рыбинске», в котором снялись Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев, показал лучший старт среди всех оригинальных проектов PREMIER за последние два года. После выхода трех серий проект собрал почти три миллиона просмотров на платформе. Премьера сериала состоялась 30 января, а финальная серия вышла 13 марта.
