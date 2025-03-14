Кино-Театр.Ру
«Подслушано в Рыбинске» получит второй сезон

14 марта
2025 год

14 марта 2025
Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о создании второго сезона сериала «Подслушано в Рыбинске». Съемками проекта будет заниматься кинокомпания 1-2-3 Production, а к работе над сценарием вернется Иван Баранов, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Подслушано в Рыбинске» получит второй сезон
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Место действия нового сезона изменится. PREMIER предлагает зрителям повлиять на то, где будут развиваться события сериала, а именно – предложить в социальных сетях онлайн-кинотеатра свой город, а также назвать его интересные и необычные локации. На основе предложенных вариантов создатели соберут шорт-лист городов.

«Подслушано в Рыбинске», в котором снялись Тимофей Трибунцев и Рузиль Минекаев, показал лучший старт среди всех оригинальных проектов PREMIER за последние два года. После выхода трех серий проект собрал почти три миллиона просмотров на платформе. Премьера сериала состоялась 30 января, а финальная серия вышла 13 марта.
обсуждение >>
№ 11
Angelika77   18.03.2025 - 21:59
... Как-то до недавних пор я его вообще не замечала, а сейчас прям везде - и в кино, и в театре. читать далее>>
№ 10
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:38
Кто будет сниматься пока точно не ясно, всё-таки актёрский состав может в любой момент претерпеть изменения. Но в принципе сам сериал получился интересным, хорошо что задумались о втором сезоне. читать далее>>
№ 9
Киноман1985   17.03.2025 - 16:53
... могут быть ошибки. в некоторых фильмах нет полных списков участвующих актеров. читать далее>>
№ 6
Tessi Kreys (Санкт-Петербург)   15.03.2025 - 22:20
Нет. Для меня второй сезон без Васильева - пустое место. Смотрела исключительно из за "Костика"... читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   15.03.2025 - 20:57
Трибунцева все хотят смотреть. Актер всегда будет собирать аудиторию. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
