«Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» претендуют на Национальную анимационную премию «Икар»

Объявлены номинанты XI Национальной анимационной премии «Икар». Церемония вручения состоится в Москве третьего апреля в «Театре на Трубной». Всего на соискание награды было подано 180 работ, сообщает пресс-служба мероприятия. Полный список номинантов доступен на сайте премии.
Лучшим актером могут признать Александра Вакулюка («Крот»), Людмилу Ильину («Беглецы») и Виктора Сухорукова («Булгаковъ»). На звание режиссера года претендуют Матвей Лашко («Руслан и Людмила»), Мария Савенкова («Дождь-подросток»), Станислав Соколов («Булгаковъ»), Алексей Сухов («Крот») и Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»). За сценарий номинированы Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт («Лунтик. Возвращение домой»), Мария Парфенова («По ту сторону»), Станислав Соколов, Герман Климов («Булгаковъ»), Алексей Сухов («Крот») и Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»). В категории «Аниматор» заявлены Елена Волк, Татьяна Стрекалова, Евгений Ткач («Беглецы»), Александра Григорчук, Евгений Иванов, Сергей Глаголев, Александр Панов («Булгаковъ»), Егор Табачников, Арина Пашкевич, Зарема Саламова («Трамвай N№13») и Александр Храмцов, Юлия Храмцова («Ручей, бегущий в горы»).
