«Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» претендуют на Национальную анимационную премию «Икар»

14 марта
2025 год

14 марта 2025
Объявлены номинанты XI Национальной анимационной премии «Икар». Церемония вручения состоится в Москве третьего апреля в «Театре на Трубной». Всего на соискание награды было подано 180 работ, сообщает пресс-служба мероприятия. Полный список номинантов доступен на сайте премии.

фото: сайт премии
фото: сайт премии

За звание лучшего полнометражного мультфильма года поборются «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита, «Малышарики. День рождения» Оксаны Бычковой, Катерины Савчук, Ксении Дорофеевой, Полины Никифоровой и «Тени за кадром» Ивана Батурина. В категорию «Короткий метр» включены ленты «Булгаковъ» Станислава Соколова, «Крот» Алексея Сухова, «Михалыч» Вадима Иванова, «Руслан и Людмила» Матвея Лашко, «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова, а в секцию «Дело» — «Мастера дуракаваляния. Мультвставки» Сергея Капкова и Рима Шарафутдинова, «Мой дикий друг» Татьяны Киселевой, Юлии Войновой, Вадима Долгих, «Место для шага вперед» Юрия Томилова, «Незримое кино» Амины Темирхановой и «Никогда я не был счастливей» Алексея и Марии Ермолаевых.

В номинации «Стартап» представлены «Держи краба» Алексея Алексеева, «Первобытный папа» Владимира Сахновского, «Райское место» Натальи Березовой, Александра Кузнецова, Максима Полякова, «Фильтруй факты» Георгия Ярыгина и «Чемпионы» Максима Куликова. Среди эпизодов номинированы серии «Когти гнева» из проекта «Барсукот. Очень зверский детектив», «Кресло раздора» из «Чик-Чирикино», «Новогодний навигатор» из «Бодо-Бородо. Бодо-IT», «Чемпионат по лени» из «Отеля у овечек» и «Штормовое предупреждение» из сериала «Три кота».

«Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» претендуют на Национальную анимационную премию «Икар»
фото: кадр из фильма «Лунтик. Возвращение домой»

Лучшим актером могут признать Александра Вакулюка («Крот»), Людмилу Ильину («Беглецы») и Виктора Сухорукова («Булгаковъ»). На звание режиссера года претендуют Матвей Лашко («Руслан и Людмила»), Мария Савенкова («Дождь-подросток»), Станислав Соколов («Булгаковъ»), Алексей Сухов («Крот») и Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»). За сценарий номинированы Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий, Дарина Шмидт («Лунтик. Возвращение домой»), Мария Парфенова («По ту сторону»), Станислав Соколов, Герман Климов («Булгаковъ»), Алексей Сухов («Крот») и Александр Храмцов («Ручей, бегущий в горы»). В категории «Аниматор» заявлены Елена Волк, Татьяна Стрекалова, Евгений Ткач («Беглецы»), Александра Григорчук, Евгений Иванов, Сергей Глаголев, Александр Панов («Булгаковъ»), Егор Табачников, Арина Пашкевич, Зарема Саламова («Трамвай N№13») и Александр Храмцов, Юлия Храмцова («Ручей, бегущий в горы»).
№ 8
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:36
... Да лучше уж "Отель у овечек", чем какая-то анимация про убийства, монстров для детей. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   17.03.2025 - 16:52
Умудрился кое-что посмотреть. Вот что, а мультики умеют сделать добрыми, смешными для детей и не только. Анимация на голову лучше работает. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   16.03.2025 - 19:24
Мельком смотрела на днях "Отель у овечек", ну так себе. А с него ещё берут какие-то эпизоды на награждение. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:26
Понравилось название "Держи краба") Весь мультик будут здороваться. читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:47
Кроме Лунтика и Малышариков моя племяшка ничего и не смотрит. Так что думаю номинанты вполне достойные. читать далее>>
