Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника»

14 марта
2025 год

14 марта 2025
В Москве стартовали съемки многосерийного детектива «Художник-2» производства компании «ВайТ Медиа». Главные роли в картине исполняют Виктор Добронравов, Марина Александрова, Андрей Мерзликин, Кирилл Зайцев, Сергей Газаров. В новом сезоне к актерскому составу присоединятся Олег Фомин, Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров. Режиссером выступает Тимур Алпатов, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится телепремьера проекта.

Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Действие разворачивается летом 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками, СССР и США, уже разворачивается новое противостояние, в центре которого – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, она вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и снова погрузиться в преступный мир, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.

«"Художник" стал самой яркой сериальной телепремьерой 2022 года и завоевал любовь миллионов зрителей. Вопрос о продолжении проекта встал почти сразу после финала сезона, но, конечно, были сомнения: большинство главных героев в первом сезоне сериала погибли, да и повторить собственный успех зачастую сложно... Но мы искренне верили в то, что проект нужно обязательно продолжить, и начали работать над идеей и новыми сюжетными линиями. Во втором сезоне зрителя ждут новые интриги, противостояния и преступления, и в центре всей этой запутанной истории – послевоенная Москва. Звездный актерский состав значительно расширился: к полюбившимся героям присоединятся новые. Все тайны раскрывать рано, скажу только, что это фантастический каст и проект будет невероятным!», — отмечает генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.

Съемки многосерийного детектива «Художник-2» пройдут в Москве и Костроме.
№ 13
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:33
... И будут про него снимать сериалы без остановок ибо просто нечего снимать, кроме криминала и соплей. читать далее>>
№ 11
Angelika77   18.03.2025 - 21:58
... таких фильмов уже развелось столько, что мама не горюй. А стоящих продолжений можно на пальцах одной руки сосчитать, увы. читать далее>>
№ 10
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:19
Слабенькая затея сделать стоящий фильм про послевоенщину или военщину. В данном случае разница не большая. читать далее>>
№ 9
nord   16.03.2025 - 14:57
Александрова-слабая актриса. Но всегда в гл.ролях. Понятно,почему. читать далее>>
№ 8
Эльнинья   15.03.2025 - 23:31
... Только кончилось тем, что урод, которого Хабенский играл, выиграл. читать далее>>
Всего сообщений: 12
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Следствие вели: как «Противостояние» ищет новый подход к жанру ретро-детектива
Савва Минаев: «Мне нравится, когда люди открывают мою фильмографию и видят в ней абсолютно разные проекты»
Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел»
персоны
Марина АлександроваТимур АлпатовСергей ГазаровВиктор ДобронравовКирилл ЗайцевФёдор ЛавровКонстантин ЛавроненкоАндрей МерзликинСоня ПриссЮлия СумачеваОлег Фомин
фильмы
ХудожникХудожник-2

Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника» фотографии
Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника» фотографии
Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника» фотографии
Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника» фотографии
