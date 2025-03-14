Константин Лавроненко, Соня Присс и Федор Лавров появятся в продолжении «Художника»

Действие разворачивается летом 1946 года. Мир еще помнит ужасы войны, но между бывшими союзниками, СССР и США, уже разворачивается новое противостояние, в центре которого – создание ядерного оружия. В Москве происходит череда дерзких ограблений, истинная цель которых – служить прикрытием для срыва советского атомного проекта вражескими агентами. Следователь Рудаков (Виктор Добронравов) разыскивает таинственного «Ювеля», руководителя шпионской сети. Каждый шаг расследования подталкивает его к неутешительному выводу: даже в его ближайшем окружении может оказаться кто-то, кого завербовал враг. Тем временем Люся (Марина Александрова) пытается начать честную жизнь с состоятельным мужем-застройщиком, оставив криминальное прошлое позади. Но когда ее новый мир рушится, она вынуждена вернуться к Ливеру (Андрей Мерзликин) и снова погрузиться в преступный мир, где ей придется бороться за свое будущее. Каждому герою предстоит столкнуться с выбором, который определит не только его личную судьбу, но и, возможно, судьбу всей страны.
«"Художник" стал самой яркой сериальной телепремьерой 2022 года и завоевал любовь миллионов зрителей. Вопрос о продолжении проекта встал почти сразу после финала сезона, но, конечно, были сомнения: большинство главных героев в первом сезоне сериала погибли, да и повторить собственный успех зачастую сложно... Но мы искренне верили в то, что проект нужно обязательно продолжить, и начали работать над идеей и новыми сюжетными линиями. Во втором сезоне зрителя ждут новые интриги, противостояния и преступления, и в центре всей этой запутанной истории – послевоенная Москва. Звездный актерский состав значительно расширился: к полюбившимся героям присоединятся новые. Все тайны раскрывать рано, скажу только, что это фантастический каст и проект будет невероятным!», — отмечает генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева.
Съемки многосерийного детектива «Художник-2» пройдут в Москве и Костроме.
обсуждение >>