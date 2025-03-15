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Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю

15 марта
2025 год

Новости кино >>
15 марта 2025
Горничная-дракон, бог-змей и мир мусора: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о нечеловеческом «Инциденте Дарвина» или первом трейлере «Черного факела»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Бог-змей», заключительная часть трилогии «Мононокэ», выйдет весной 2026-го. Доказательство — визуал.

🔘 Полнометражная «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон», премьера которой запланирована в Японии на 27 июня, порадует зрителей не только в привычном 2D-формате, но в иммерсивных 4DX и MX4D.

🔘 В Лондоне день женской солидарности отметили двойной порцией аниме Наоко Ямады, показав «Форму голоса» вместе с «Лиз и синей птицей».

🔘 Корпорация Kadokawa сообщила, что «Этот замечательного мира!» ждет продолжение. О формате — тишина.

🔘 «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша», новый сериал P.A. WorksАнгельские ритмы!», «Долой безделье!»), появится в эфире 12 апреля, а пока радует первым трейлером:


🔘 Студия PierrotЦарство», «Черный клевер») объявила о работе над махо-сёдзё «Магические сестры Лулут Лили». Угуису и Адзуки, похожие на шарообразных котов, отправятся в волшебную страну в 2026-м.

🔘 «Тотто у окна» — «Лучший полнометражный анимационный фильм» бельгийского фестиваля Anima 2025.

🔘 Готовится игровая экранизация культовой фэнтези-манги «Клеймор». Продюсерские функции исполнит Маси Ока — звезда сериала «Герои», уже участвовавший в производстве лайв-экшна «Тетрадь смерти».

🔘 Автор манги «Сайт волшебниц» Кэнтаро Сато анонсировал спин-офф жестокого махо-сёдзё.

🔘 Dead by Daylight вновь черпает контент из аниме: ранее мы рассказывали о коллаборации с Дзюндзи Ито, а 2 апреля в ассиметричном хорроре появится Кэн Канэки из «Токийского гуля» — причем в роли охотника.

Читать «Замужняя девушка-волшебница» — необычное махо-сёдзё нулевых

Живи. Умири. И снова


Ранобэ Хироси Сакурадзаки «Всё, что тебе нужно, — это убивать» снова экранизируют — теперь в формате аниме. Режиссером заявлен Кэнъитиро Акимото (арт-директор фильма «Пупелль из города дымоходов»), а за производство взялась STUDIO 4°CДети моря», «Детройт, город металла»). В 2014-м научно-фантастическая история вдохновила Голливуд на «Грань будущего», где ключевые роли исполнили Том Круз и Эмили Блант. Первый тизер знакомит с протагонисткой Ритой Вратаски.


Земля подверглась нападению инопланетной расы, известной как мимики. Новобранец Кэйдзи Кирия оказывается на фронте и погибает в первом же бою. Однако он неожиданно просыпается в собственной постели за 30 часов до смерти. Осознав, что застрял во временной петле, солдат использует повторяющиеся шансы, чтобы улучшить боевые навыки и попытаться изменить судьбу. На 158-й попытке с ним связывается таинственная союзница — прославленная воительница по прозвищу Цельнометаллическая Стерва. Аниме сосредоточится на внутреннем мире Риты, исследуя её одиночество, душевные конфликты и личностный рост.

Читать «Терминатор: Зеро» — альтернативный взгляд на известную франшизу

Математика — это вкусно


Сериал «Готовка Фермá», анонсированный в начале года, готовит премьеру в июле. Аниме основано на кулинарной манге Юго Кобаяси, известного также по футбольному сёнэну «Ао Аси». Название отсылает к знаменитой теореме, сформулированной французским математиком Пьером Ферма. Хотя студия и творческая команда пока не раскрыты, познакомиться с сэйю можно в первом трейлере.


Талантливый математик Гаку Китада осознает, что стать великим ученым ему не светит, и отказывается от мечты. Подрабатывая в школьной столовой, он случайно готовит блюдо, которое привлекает внимание гениального шефа Кая Асакуры. Восхищенный новой интерпретацией пасты по-неаполитански, харизматичный кулинар предлагает Гаку сотрудничество. Присоединившись к команде Кая, старшеклассник применяет математическое мышление для разработки уникальных рецептов. В роли Гаку дебютирует Рёсукэ Томита, а Кая озвучивает Тайто Бан (Джину Сон из «Поднятия уровня в одиночку»).

Читать «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках

Усни, но не сейчас


В июле же вернется бессонная «Песнь ночных сов» по манге KotoyamaМагазинчик сладостей»). О производстве второго сезона объявили в марте прошлого года. Режиссер — вновь Томоюки ИтамураЯ хочу съесть твою поджелудочную»), а заниматься анимацией продолжает студия LidenFilmsТокийские мстители», «Герой мертв!»). Смотрим новый трейлер.


Обычный школьник Ко Ямори страдает от бессонницы и постепенно забивает на дневную рутину. Блуждая как-то по ночным улицам, он встречает вампирессу Надзуну Нанакусу. Её свободный дух и образ жизни поражают Ко настолько, что он решает тоже стать кровопийцей. Правда, для этого нужно влюбиться в новую знакомую, а это чувство, которое он пока не до конца понимает. В новом сезоне активной фазы достигнет охота на нечисть, которую ведет сыщица Анко Угуису, а также появится загадочная Кику Хосими, к которой неравнодушен друг Ко — Махиру. Практически весь состав актеров озвучивания вернулся к проекту, включая сэйю центрального тандема — Гэна Сато (Мару из «Иллюзии рая») и Сору Амамию (Лили из «Шпионского класса»). К ним присоединилась Рина Сато (Хилинг из «Рейтинга короля») — она озвучивает Кику.

Читать Неглупый вампирский ромком «Песнь ночных сов»

Созданный в Бездне


Темное фэнтези «Гатиакута», заявившее о себе почти год назад, обзавелось полноценным трейлером — и премьерным месяцем. Адаптацией манги Кэй Ураны занимается новая студия Bones Film (грядущая OVA «Скейт: Бесконечность»), а выход сериала намечен на июль. Транслировать его будут японское ТВ, платформа Crunchyroll (в Америке, Европе и других регионах), а также отечественные онлайн-кинотеатры (в переводе DEEP).


История разворачивается в мире, разделенном на два уровня: есть парящий в небесах город для элит и бездонная пропасть, куда сбрасывают мусор, не щадя ни вещи, ни людей. Сирота Рудо вырос среди бедняков, но всегда испытывал уважение к так называемому хламу. Жизнь юноши кардинально меняется, когда его ложно обвиняют в убийстве приемного отца и низвергают в бездну. Выжив после падения, он сталкивается с чудовищами и беспощадными законами нового мира. Благо освоиться в Бездне и с внезапно обретенными суперсилами ему помогут Мусорщики, а это — первый шаг на пути домой и дороге мести.

Роли озвучивают:

Рудо Суребрек — Аой Итикава (Гурими Игараси из «Блю Лока»).
Энджин — Кацуюки Кониси (Брэд Коулман из «Магии и мускулов»).
Дзанка Нидзик — Ёсицугу Мацуока (Иносукэ Хасибира из «Истребителя демонов»).
Риё Рипер — Юмири Ханамори (Лиза Луна из «Слишком милого кризиса»).

Читать Мрачные стороны человеческой природы в «Стране чудес смертников»

Утекающая реальность


Вышел новый трейлер кукольного аниме «Мир мусора» — второй части трилогии, развивающей мрачную и завораживающую вселенную «Головы-утиля». Такахидэ Хори, дебютировавший в 2017 году с сюрреалистичной историей о подземном мире, населенном странными гуманоидными клонами, вернулся к обязанностям режиссера, сценариста, оператора и осветителя. Японская кинопремьера состоится в июне.


Сиквел, который на деле оказывается приквелом, переносит зрителей на 1042 года в прошлое, задолго до событий первой части. Андроиду Робину поручено защищать Трис — командиршу экспедиции, отправленной изучать загадочный культ искусственных людей. Однако миссия принимает неожиданный оборот, когда они обнаруживают многомерный разлом, способный разрушить реальность.

Читать «Мемуары улитки» — неимоверно трогательная кукольная анимация из Австралии
Бонус: Одна из ста реплик космического линкора «Ямато» из чистого золота. Выпуск статуэток приурочен к 50-летию культового аниме Лэйдзи Мацумото. Сегодня открываются предзакаказы: модель обойдется страстным поклонникам франшизы в ¥550 000 (примерно $3730 или ₽316 тысяч).

Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю

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Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю фотографии
Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю фотографии
Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю фотографии
Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю фотографии
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