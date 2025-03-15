Всё, что тебе нужно, — это еда, вампиресса и золотой линкор: главные новости аниме за неделю

Горничная-дракон, бог-змей и мир мусора: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о нечеловеческом
«Инциденте Дарвина
» или первом трейлере
«Черного факела
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Бог-змей
», заключительная часть трилогии «Мононокэ
», выйдет весной 2026-го. Доказательство — визуал
.
🔘 Полнометражная «Дракон-горничная госпожи Кобаяси: Одинокий дракон
», премьера которой запланирована в Японии на 27 июня, порадует зрителей не только в привычном 2D-формате, но в иммерсивных 4DX и MX4D.
🔘 В Лондоне день женской солидарности отметили двойной порцией аниме Наоко Ямады
, показав «Форму голоса
» вместе с «Лиз и синей птицей
».
🔘 Корпорация Kadokawa
сообщила, что «Этот замечательного мира!
» ждет продолжение. О формате — тишина.
🔘 «Дни проходят, а еда по-прежнему хороша
», новый
сериал P.A. Works
(«Ангельские ритмы!
», «Долой безделье!
»), появится в эфире 12 апреля, а пока радует первым трейлером:
🔘 Студия Pierrot
(«Царство
», «Черный клевер
») объявила о работе над махо-сёдзё
«Магические сестры Лулут Лили
». Угуису и Адзуки, похожие на шарообразных котов, отправятся в волшебную страну в 2026-м.
🔘 «Тотто у окна
» — «Лучший полнометражный анимационный фильм» бельгийского фестиваля Anima 2025
.
🔘 Готовится игровая экранизация культовой фэнтези-манги «Клеймор
». Продюсерские функции исполнит Маси Ока
— звезда сериала «Герои
», уже участвовавший в производстве лайв-экшна «Тетрадь смерти
».
🔘 Автор манги «Сайт волшебниц
» Кэнтаро Сато
анонсировал спин-офф жестокого махо-сёдзё
.
🔘 Dead by Daylight
вновь черпает контент из аниме: ранее мы рассказывали
о коллаборации с Дзюндзи Ито
, а 2 апреля в ассиметричном хорроре появится Кэн Канэки из «Токийского гуля»
— причем в роли охотника.
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«Замужняя девушка-волшебница» — необычное махо-сёдзё нулевых
Живи. Умири. И снова
Ранобэ Хироси Сакурадзаки
«Всё, что тебе нужно, — это убивать
» снова экранизируют — теперь в формате аниме. Режиссером заявлен Кэнъитиро Акимото
(арт-директор фильма «Пупелль из города дымоходов
»), а за производство взялась STUDIO 4°C
(«Дети моря
», «Детройт, город металла
»). В 2014-м научно-фантастическая история вдохновила Голливуд на «Грань будущего
», где ключевые роли исполнили Том Круз
и Эмили Блант
. Первый тизер знакомит с протагонисткой Ритой Вратаски.
Земля подверглась нападению инопланетной расы, известной как мимики. Новобранец Кэйдзи Кирия оказывается на фронте и погибает в первом же бою. Однако он неожиданно просыпается в собственной постели за 30 часов до смерти. Осознав, что застрял во временной петле, солдат использует повторяющиеся шансы, чтобы улучшить боевые навыки и попытаться изменить судьбу. На 158-й попытке с ним связывается таинственная союзница — прославленная воительница по прозвищу Цельнометаллическая Стерва. Аниме сосредоточится на внутреннем мире Риты, исследуя её одиночество, душевные конфликты и личностный рост.
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«Терминатор: Зеро» — альтернативный взгляд на известную франшизу
Математика — это вкусно
Сериал «Готовка Фермá
», анонсированный
в начале года, готовит премьеру в июле. Аниме основано на кулинарной манге Юго Кобаяси
, известного также по футбольному сёнэну
«Ао Аси
». Название отсылает к знаменитой теореме
, сформулированной французским математиком Пьером Ферма
. Хотя студия и творческая команда пока не раскрыты, познакомиться с сэйю можно в первом трейлере.
Талантливый математик Гаку Китада осознает, что стать великим ученым ему не светит, и отказывается от мечты. Подрабатывая в школьной столовой, он случайно готовит блюдо, которое привлекает внимание гениального шефа Кая Асакуры. Восхищенный новой интерпретацией пасты по-неаполитански, харизматичный кулинар предлагает Гаку сотрудничество. Присоединившись к команде Кая, старшеклассник применяет математическое мышление для разработки уникальных рецептов. В роли Гаку дебютирует Рёсукэ Томита
, а Кая озвучивает Тайто Бан
(Джину Сон
из «Поднятия уровня в одиночку
»).
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«Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Усни, но не сейчас
В июле же вернется бессонная «Песнь ночных сов
» по манге Kotoyama
(«Магазинчик сладостей
»). О производстве второго сезона объявили
в марте прошлого года. Режиссер — вновь Томоюки Итамура
(«Я хочу съесть твою поджелудочную
»), а заниматься анимацией продолжает студия LidenFilms
(«Токийские мстители
», «Герой мертв!
»). Смотрим новый трейлер.
Обычный школьник Ко Ямори
страдает от бессонницы и постепенно забивает на дневную рутину. Блуждая как-то по ночным улицам, он встречает вампирессу Надзуну Нанакусу
. Её свободный дух и образ жизни поражают Ко настолько, что он решает тоже стать кровопийцей. Правда, для этого нужно влюбиться в новую знакомую, а это чувство, которое он пока не до конца понимает. В новом сезоне активной фазы достигнет охота на нечисть, которую ведет сыщица Анко Угуису
, а также появится загадочная Кику Хосими, к которой неравнодушен друг Ко — Махиру
. Практически весь состав актеров озвучивания
вернулся к проекту, включая сэйю центрального тандема — Гэна Сато
(Мару
из «Иллюзии рая
») и Сору Амамию
(Лили
из «Шпионского класса
»). К ним присоединилась Рина Сато
(Хилинг
из «Рейтинга короля
») — она озвучивает Кику.
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Неглупый вампирский ромком «Песнь ночных сов»
Созданный в Бездне
Темное фэнтези «Гатиакута
», заявившее о себе почти год назад
, обзавелось полноценным трейлером — и премьерным месяцем. Адаптацией манги Кэй Ураны
занимается новая студия Bones Film
(грядущая OVA «Скейт: Бесконечность
»), а выход сериала намечен на июль. Транслировать его будут японское ТВ, платформа Crunchyroll
(в Америке, Европе и других регионах), а также отечественные онлайн-кинотеатры (в переводе DEEP).
История разворачивается в мире, разделенном на два уровня: есть парящий в небесах город для элит и бездонная пропасть, куда сбрасывают мусор, не щадя ни вещи, ни людей. Сирота Рудо вырос среди бедняков, но всегда испытывал уважение к так называемому хламу. Жизнь юноши кардинально меняется, когда его ложно обвиняют в убийстве приемного отца и низвергают в бездну. Выжив после падения, он сталкивается с чудовищами и беспощадными законами нового мира. Благо освоиться в Бездне и с внезапно обретенными суперсилами ему помогут Мусорщики, а это — первый шаг на пути домой и дороге мести.
Роли озвучивают:
Рудо Суребрек — Аой Итикава
(Гурими Игараси
из «Блю Лока
»).
Энджин — Кацуюки Кониси
(Брэд Коулман
из «Магии и мускулов
»).
Дзанка Нидзик — Ёсицугу Мацуока
(Иносукэ Хасибира
из «Истребителя демонов
»).
Риё Рипер — Юмири Ханамори
(Лиза Луна
из «Слишком милого кризиса
»).
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Мрачные стороны человеческой природы в «Стране чудес смертников»
Утекающая реальность
Вышел новый трейлер кукольного аниме «Мир мусора
» — второй части трилогии, развивающей
мрачную и завораживающую вселенную «Головы-утиля
». Такахидэ Хори
, дебютировавший в 2017 году с сюрреалистичной историей о подземном мире, населенном странными гуманоидными клонами, вернулся к обязанностям режиссера, сценариста, оператора и осветителя. Японская кинопремьера состоится в июне.
Сиквел, который на деле оказывается приквелом, переносит зрителей на 1042 года в прошлое, задолго до событий первой части. Андроиду Робину поручено защищать Трис — командиршу экспедиции, отправленной изучать загадочный культ искусственных людей. Однако миссия принимает неожиданный оборот, когда они обнаруживают многомерный разлом, способный разрушить реальность.
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«Мемуары улитки» — неимоверно трогательная кукольная анимация из Австралии
Бонус:
Одна из ста реплик космического линкора «Ямато
» из чистого золота. Выпуск статуэток приурочен к 50-летию культового аниме Лэйдзи Мацумото
. Сегодня открываются предзакаказы: модель обойдется страстным поклонникам франшизы в ¥550 000 (примерно $3730 или ₽316 тысяч).
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