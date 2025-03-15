Фильмы «Шаман» и «В потоке трех стихий» покажут на Втором форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь»

Объявлены программа и экспертный состав спикеров деловой и образовательной программ Второго Сибирского форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь», который состоится в Новосибирске с 20 по 22 марта. Мероприятия пройдут на площадке Центра культуры и отдыха «Победа». В событии примут участие более 100 кинематографистов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Горно-Алтайска, Омска, Барнаула, Томска, Кемерово, Ижевска и Севастополя, уточняет пресс-служба форума.
фото: пресс-служба форума
Программа, созданная с учетом специфики региона и призванная способствовать системному развитию кинематографа в Новосибирской области, включает деловые мероприятия, образовательные сессии и некоммерческие показы. «Наша цель — создать условия для эффективного взаимодействия кинематографистов, продюсеров, наладить диалог между федеральными и региональными игроками киноиндустрии, а главное — поддержать талантливых авторов, дать им возможность заявить о себе и реализовать свои проекты. Форум позволит выявить лучшие практики, актуализировать стратегию развития регионального кино в Сибири, обсудить перспективы финансирования, привлечения инвестиций и использования современных технологий в кинопроизводстве», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.
Среди ключевых мероприятий деловой программы — презентация киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа. Модераторами выступят программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина и руководитель Форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь», генеральный директор продюсерского центра ФПРК Дмитрий Якунин. Участие примут Кинокомиссия Красноярского края, «ЛБЛ-ХОЛДИНГ», кинокомпания «АРТ ЭФЕС», студия «КТО-продакшен», «Студия игрового кино «Краски» из Новосибирска, «Кинокомиссия Алтай», «Кузбасскино» из Кемерово, «Енисей-кино» из Красноярского края, кинокомпания «DoronkinProject» и студия «CAST production» из Томска. В рамках форума также пройдет круглый стол «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Взгляд из Сибири». Модератор — генеральный директор АНО «Фонд развития национального контента» Никита Тихонов-Рау.
фото: пресс-служба форума
Кроме того, в программу включены локейшн-тур по Новосибирской области и питчинг проектов Лаборатории «Формула пути. Сибирь – 2025». На участие в нем поступило 135 заявок из 31 региона РФ. Шорт-лист объявят 15 марта. Для молодых кинематографистов это возможность представить проекты ведущим продюсерам. Задача лаборатории – сократить расстояние от идеи до реализации достойных проектов. Третий год Фонд поддержки регионального кинематографа проводит сценарную лабораторию «Формула пути». По итогам прошлых лет, уже шесть проектов находятся в разработке с крупными компаниями. Лаборатория «Формула пути» проводится совместно с агентством «StarDust». «В первые два года задачей Форума был нетворкинг, необходимый кинематографистам разных регионов, но мы хотим сделать Форум еще более практичным, поэтому попросили экспертов привезти на Новосибирскую землю возможные проекты для реализации в Новосибирской области. Некоторые эксперты приедут со своей редакторской группой, чтобы локейшн-тур стал ещё более результативным, чтобы они вдохновились историей, локациями, культурой региона и через какое-то время написали сценарий и сняли фильм или сериал на Новосибирской земле», — рассказал Дмитрий Якунин.
В образовательной программе Форума представлены три направления. Это лаборатория для актеров Новосибирской области, куратором которой станет соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских. За два дня сессии артисты региона смогут перенять опыт создания актерской визитки, навыки коммуникации с продюсерами, узнают о возможностях построения карьеры от ведущего федерального эксперта в этой области. Основатель международного конкурса Ai-фильмов MyFilm48 и директор отраслевого направления «Креативные индустрии» АЛРИИ Павел Перегудов проведет практический интенсив по применению нейросетей в кинопроизводстве «Нейросетевая революция: как ИИ меняет киноиндустрию». Режиссер монтажа компании Trailermakers Максим Башорин, приложивший руку к созданию трейлера к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», выступит спикером мастер-класса «Искусство трейлеров. Как продать кино зрителям?». Участники узнают о проблематике и нюансах продвижения регионального кино.
фото: пресс-служба форума
По традиции, форум поддерживают ведущие федеральные эксперты. Они же составляют жюри питчинга проектов лаборатории «Формула пути. Сибирь – 2025». В экспертный состав вошли актер и продюсер Антон Пампушный, генеральный директор группы компаний «Формат-ТВ» Оксана Барковская, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн» Вадим Бакунев, генеральный директор агентства StarDust Татьяна Беличенко, генеральный директор «Монументал Пикчерс» и продюсер «Монументал Вижн» Полина Шлихт, генеральный директор ООО «ЛБЛ-ХОЛДИНГ» Павел Меняйло, продюсер Wink Марина Наумова, креативный продюсер компании «Марс Медиа» Виктор Митрофанов, начальник отдела разработки и апробации методик кинопросвещения ВГИКа Нина Кочеляева, Дмитрий Якунин, Сусанна Альперина, Максим Башорин, Никита Тихонов-Рау, Павел Перегудов и Маргарита Ленских.
Помимо индустриальных мероприятий 20 и 21 марта в Центре культуры и отдыха «Победа» для всех гостей будут проходить некоммерческие показы 11 фильмов, снятых студиями Сибирского федерального округа. В кинопрограмме представлены такие работы последних лет, как томский фильм «ЮДИ. Танец в темноте» Максима Башорина, «Шаман» Михаила Мерзликина из республики Хакасия, художественный фильм Ирины Гобозашвили «В потоке трех стихий», документальные ленты из Красноярска «Там, где наш дом: Хакасия» Дмитрия Квашнина и Владимира Тарасова, «Красноярское краткое» Елизаветы Бояриновой, Ивана Черникова и Анастасии Белошапкиной, игровые и неигровые ленты новосибирского производства «Музыка неба» и «Я явилась не гостить» Бориса Травкина, «Ваш ход, Королева!» Алены Михайловой, «Дом деда» Сергея Суховея, «Выбор» Павла Шубина и картина совместного производства Иркутска, Красноярска и Москвы «Требуется хороший человек в парикмахерскую» Лидии Филипповой. Зарегистрироваться на кинопоказы можно на сайте кинотеатра «Победа».
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