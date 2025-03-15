«Филателия» Натальи Назаровой и «Белый пароход» Инги Шепелевой вошли в конкурс Девятого фестиваля «Золотой ворон»

Появились подробности о программе IX Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля. Согласно пресс-службе смотра, торжественная церемония открытия конкурсной недели состоится 10 апреля в кинотеатре «Полярный», награды будут вручены 15 апреля в Окружном Доме народного творчества.
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году на фестиваль поступило беспрецедентное количество заявок — 5 975. «Мы не ожидали такого интереса к нашему фестивалю во всем мире. В прошлом году (а тот показатель тоже был для нас рекордным) мы получили почти в полтора раза меньше заявок. Это очевидно свидетельствует о том, что наши взгляды, векторы, которых мы придерживаемся, идеи, которые мы транслируем, близки и разделяются кинематографистами буквально в любой точке земного шара. С самого начала мы пытались строить культурные мосты, и вот сейчас, работая с таким огромным количеством присланных кинолент, можно сказать, что эти мосты возведены и они объединяют людей; а Чукотка сегодня безусловно стала одним из центров дальневосточного и мирового культурного ландшафта. В конкурсной программе мы собрали мировые, российские, дальневосточные премьеры. Уже традиционным стало серьезное присутствие китайского кинематографа, все больше мы делаем фокус на Иран и Турцию. Кстати, в этом году Турция вошла в пятерку стран, приславших наибольшее количество заявок, а Иран и Индия и вовсе обогнали Россию по числу присланных для отбора фильмов», — говорит художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин.
В фестивальные дни Чукотку посетят кинематографисты из Китая, Ирана, Турции, Белоруссии. «Уже по традиции в рамках деловой программы мы обсудим с зарубежными гостями перспективы совместного кинопроизводства, драйверы и возможные препятствия для сегодняшней копродукции. Важно подчеркнуть, что Арктический международный кинофестиваль "Золотой ворон" — мероприятие индустриальное, которое создает на Крайнем Севере точку притяжения для специалистов и представителей кинобизнеса со всего мира. Помимо этого мы также развиваем и образовательно-просветительский трек, большое внимание уделяем подрастающему поколению, знакомим ребят с классическими произведениями и великими именами и в то же время предлагаем им новый, современный и полезный контент», – прокомментировала ведущий продюсер фестиваля Оксана Лахно.
фото: кадр из фильма «Филателия»
В конкурсную программу полнометражных игровых и неигровых фильмов включено девять работ. Это «Филателия» Натальи Назаровой, эстетская драма Инги Шепелевой «Белый пароход», неигровая лента Татьяны Соболевой «Против ветра», остросоциальная картина из Кыргызстана «Сделка на границе» Дастана Жапара Рыскелди, масштабное исследование «Затопление лайнера "Lisbon Maru"» Фэнг Ли, историческая сага «Круг жизни» Дун Ачэна из Китая, атмосферная семейная история «Летний свет» Керема Кюшцу из Турции, байопик «Диодорова. Против течения» Сандала Баишева о российской чемпионке паралимпийских игр и повесть о таинственном парикмахере «Выжженный» иранца Мансура Восуги. В жюри конкурса вошли режиссеры Сергей Мокрицкий и Владимир Головнев, актеры Никита Паршин и Ольга Красько, сценарист Евгений Сосницкий, продюсер из Китая Янь Бин и директор Государственного академического чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон» Виктор Цвигун. Главный приз фестиваля, Большой Золотой Ворон за лучший фильм конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов традиционно вручается по итогам зрительского голосования.
В программу «Киновзлет», посвященную начинающим кинематографистам из регионов, включены документальные и игровые фильмы из Бурятии, Приморского и Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и, конечно же, с Чукотки. В секции представлены ленты «Янжай» Оксаны Цепиловой, «Ни дать ни взять» Дмитрия Ермакова, «Вне времени» и «Быт рукотворный» Анастасии Белошапкиной, «Беговое приключение на Чукотке» Александра Крымова и «Наше место» Эвелины Саитовой. Оценивать работы будут исполнительный директор Информационного агентства «Чукотка» Надежда Ефимова, глава Музейного центра «Наследие Чукотки» Светлана Кутегина и начальник отдела искусства и народного творчества Управления культуры Департамента культуры и туризма Чукотского автономного округа Мария Садовская.
фото: кадр из фильма «Дом с витражом»
В международный конкурс игровых короткометражек отобрано 12 работ. Среди них — «Дом с витражом» Григория Сазанова, «Петелька-крючочек» Глеба Кучинского и «52 герца» Анны Лычкиной. В аналогичную неигровую секцию попало 11 фильмов, включая «Перевозчика» Кристины Лебедевой, «Далекое тихое громкое» Катерины Кудрявцевой и «Вверх тормашками» Екатерины Ксенц. В анимационном разделе за победу поборется 31 мультфильм. Это «Снеговик» и «Топор» иранца Эсмаила Джаббари, «Георгий Свиридов. Зима» Игоря Волчека, «Колыбельная» Ксении Носковой и Полины Харитоновой, «Сон Ульве» Георгия Зобова, «Бесенок» Сальмы Селим из Египета, «Дождь-подросток» Марии Савенковой и многие другие. Присуждать награды лучшим короткометражным фильмам будут режиссер, сценарист и продюсер из Кыргызстана Эрнест Абдыжапаров, продюсер и сценарист Ольга Синельщикова, актер Вячеслав Паршин и директор АУ ЧАО «Окркиновидеопрокат» Ирина Аплетина.
Всего в конкурсные и внеконкурсные программы вошло более 100 картин, рассчитанных на самую разную аудиторию. «Каждый год есть определенные события и даты, на которые мы опираемся, формируя программу текущего фестиваля. На этот раз безусловно в фокусе внимания 80 лет со дня Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. Мы подобрали художественные и анимационные фильмы, которые отражают эту важнейшую для каждого из нас главу истории. Конечно же мы не могли забыть и о юбилее (95 лет) со дня рождения всемирно известного советского и российского писателя чукотского происхождения Юрия Рытхэу. Немногие знают, что он был и автором сценариев. При поддержке "Ленфильма" мы сможем показать зрителям "След росомахи". Продолжается объявленный на государственном уровне культурный обмен между Россией и Китаем. Поэтому мы привезли для наших зрителей самые новые и интересные документальные и анимационные фильмы Поднебесной. Ну и традиционно в фокусе нашего внимания достижения российских ученых. В этом году мы сделали специальную внеконкурсную подборку картин, которой делаем акцент в нашей программе на Десятилетие науки и технологий в России», — рассказал программный директор фестиваля Александр Соломонов.
обсуждение >>