Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну»

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Постановщица «Белого парохода» — о 90-х, силе музыки и якутской природе

Инга Шепелёва: «Нет личного без социального, нет настоящего без прошлого, нет счастья без драмы»

Актёру приписывают роман с тренером по скалолазанию

Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене

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Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

Пять лет назад актриса обвинила мужа в домашнем насилии