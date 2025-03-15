Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну»

По сюжету сериала мать родила Ольгу в 19 лет от молодого повесы, который быстро испарился. Когда девочке исполнилось два года, она уехала в поисках любви и счастья. Олю воспитывала бабушка, которая стала ее единственным близким человеком. Следуя своей мечте, Ольга становится хирургом. Она выходит замуж за Валентина, но семейная жизнь не складывается: невозможность иметь детей из-за пережитого в юности насилия и измена мужа с ее лучшей подругой привели к разводу. На работе Ольга сближается с ординатором Ильей, который младше нее на десять лет, и, несмотря на разницу в возрасте, между ними возникает роман.
«Профессия хирург уже многое говорит о характере человека. Моя героиня Ольга стойкая, волевая, при этом чувствующая этот мир. Она спасает людей, несмотря на их статус в обществе, ведь перед недугом все равны. Отношения моей героини с мужчиной младше нее, молодым ординатором Ильей, — это не служебный роман. Поначалу Ольга не видела в этом "мальчишке" ничего серьезного. Но он добился ее внимания. Думаю, если между людьми есть настоящая любовь и понимание, разве вопрос в возрасте? Бывают настоящие чувства и при этом ментальная зрелость», — считает Анна Леванова.
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