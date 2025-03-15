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Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну»

15 марта
2025 год

Новости кино >>
15 марта 2025
Завершились съемки восьмисерийной мелодрамы Руслана Паушу «Не оставляй меня одну» с Анной Левановой и Никитой Лобановым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету сериала мать родила Ольгу в 19 лет от молодого повесы, который быстро испарился. Когда девочке исполнилось два года, она уехала в поисках любви и счастья. Олю воспитывала бабушка, которая стала ее единственным близким человеком. Следуя своей мечте, Ольга становится хирургом. Она выходит замуж за Валентина, но семейная жизнь не складывается: невозможность иметь детей из-за пережитого в юности насилия и измена мужа с ее лучшей подругой привели к разводу. На работе Ольга сближается с ординатором Ильей, который младше нее на десять лет, и, несмотря на разницу в возрасте, между ними возникает роман.

«Профессия хирург уже многое говорит о характере человека. Моя героиня Ольга стойкая, волевая, при этом чувствующая этот мир. Она спасает людей, несмотря на их статус в обществе, ведь перед недугом все равны. Отношения моей героини с мужчиной младше нее, молодым ординатором Ильей, — это не служебный роман. Поначалу Ольга не видела в этом "мальчишке" ничего серьезного. Но он добился ее внимания. Думаю, если между людьми есть настоящая любовь и понимание, разве вопрос в возрасте? Бывают настоящие чувства и при этом ментальная зрелость», — считает Анна Леванова.
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№ 7
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:42
... ну да, тогда надо было его в кадре очень сильно омолодить, а Леванову наоборот сделать старше. А то получается несостыковка на лицо. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   17.03.2025 - 21:50
... Ну тут её явно надо будет сыграть и даже "переиграть" любовь, всё-таки так судьба складывается... читать далее>>
№ 5
Ксюша Микс   16.03.2025 - 19:29
... Согласна! Совсем недавно какой-то фильм смотрела, забыла название. она была в главной роли и отлично справилась, не переигрывала, молодец) читать далее>>
№ 4
ЛинаМисс   16.03.2025 - 19:27
Очень красивая и талантливая, уже несколько фильмов с ней видела - отлично играет. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 15:59
Опять сериал на глупости)) Взрослая девушка и не могла сказать, что не может иметь детей. А вообще так проверяется любовь, значит её не было изначально. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну» фотографии
Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну» фотографии
Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну» фотографии
Анна Леванова и Никита Лобанов сыграли в мелодраме «Не оставляй меня одну» фотографии
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