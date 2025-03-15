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Нил Бломкамп соберет собственный «Звездный десант»

15 марта
2025 год

Новости кино >>
15 марта 2025
Нил Бломкамп займет режиссерское кресло новой экранизации научно-фантастического романа Роберта Хайнлайна «Звездный десант», уверяет Deadline.


Постановщик сам напишет сценарий и спродюсирует адаптацию вместе с супругой Терри Татчелл. Над картиной работает Sony.

Новая версия сюжета о межгалактической войне землян с гигантскими жуками будет основана на литературном первоисточнике 1959 года, а не на одноименном культовом фильме Пола Верховена, который позволил себе очень далеко отойти от оригинальной книги. Фильм с Каспером Ван Дином, Диной Мейер, Дениз Ричардс, Джейком Бьюзи, Нилом Патриком Харрисом, Клэнси Брауном и Майклом Айронсайдом, вышедщий в 1997-м, представлял собой сатиру на фашизм и милитаризм. В прокате лента не окупилась, но получила настоящую популярность после выхода на DVD. Однако его сиквелы – «Звездный десант 2: Герой Федерации» и «Звездный десант 3: Мародер» уже не смогли повторить первоначальный успех. Помимо основной кинотрилогии, на счету «Десанта» также несколько мультфильмов и с десяток видеоигр, включая недавний шутер Starship Troopers: Extermination.
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№ 13
Igor D.88   24.03.2025 - 19:14
Удивлен, почему столько времени думали. Не сложно с нынешними технологиями создать жуков, а вслед превратить фильм в огромную франшизу. читать далее>>
№ 12
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:29
... ну даже с тем учётом, что в конце 90-х не было тех технологий что есть сейчас, картина получилась очень даже достойной. Смотрела её с мамой не один раз. читать далее>>
№ 11
Angelika77   18.03.2025 - 21:45
... Ну я надеюсь Киноман просто пошутил, особенно касательно Шаломе - кожа да кости и только. читать далее>>
№ 10
Вячеслав Щербин   18.03.2025 - 09:39
... О том и речь, что надо брать крепких, а не таких, как эти двое.) читать далее>>
№ 9
Vladislav [XzedX] (Москва)   17.03.2025 - 16:16
... + ... Аналогично. Думаю да, позовут более молодую кровь. Хотя кого-нибудь из старой гвардии было бы тоже неплохо позвать. ... + ... +, думаю да, позовут более молодую кровь. Хотя кого-нибудь... читать далее>>
Всего сообщений: 13
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персоны
Майкл АйронсайдНил БломкампКлэнси БраунДжейк БьюзиПол ВерховенКаспер Ван ДинДина МейерДениз РичардсРоберт А. ХайнлайнНил Патрик Харрис
фильмы
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