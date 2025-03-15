Нил Бломкамп соберет собственный «Звездный десант»

Нил Бломкамп
займет режиссерское кресло новой экранизации научно-фантастического романа Роберта Хайнлайна
«Звездный десант
», уверяет Deadline
.
Постановщик сам напишет сценарий и спродюсирует адаптацию вместе с супругой Терри Татчелл
. Над картиной работает Sony.
Новая версия сюжета о межгалактической войне землян с гигантскими жуками будет основана на литературном первоисточнике 1959 года, а не на одноименном культовом фильме Пола Верховена
, который позволил себе очень далеко отойти от оригинальной книги. Фильм с Каспером Ван Дином
, Диной Мейер
, Дениз Ричардс
, Джейком Бьюзи
, Нилом Патриком Харрисом
, Клэнси Брауном
и Майклом Айронсайдом
, вышедщий в 1997-м, представлял собой сатиру на фашизм и милитаризм. В прокате лента не окупилась, но получила настоящую популярность после выхода на DVD. Однако его сиквелы – «Звездный десант 2: Герой Федерации
» и «Звездный десант 3: Мародер
» уже не смогли повторить первоначальный успех. Помимо основной кинотрилогии, на счету «Десанта» также несколько мультфильмов и с десяток видеоигр, включая недавний шутер Starship Troopers: Extermination.
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