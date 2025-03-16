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«Руска Рома», единороги и Николас Кейдж: главные трейлеры за неделю

16 марта
2025 год

Новости кино >>
16 марта 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Опасная близость»
Состоялась премьера трейлера остросюжетной драмы онлайн-кинотеатра Start c Елизаветой Боярской в главной роли. По сюжету успешный пластический хирург Анна, чей мир рушится после аварии с участием мужа и его любовницы, выбирает путь мести, что приводит к непредсказуемым последствиям.

«Опасная близость»

Читать Смотреть онлайн: «Сорвиголова», третья «Почка» и «Между нами химия»

«Бес попутал»
В мае кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на большие экраны комедию о банковском работнике, который попадает в аварию на самокате и встаёт перед нелёгким выбором: отправиться в ад или убить незнакомого человека. Главные роли в фильме сыграли Павел Деревянко, Иван Злобин и Соня Присс.

«Бес попутал»

Смотреть онлайн «Беспринципные» с Павлом Деревянко

«Актёрище»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер комедийного сериала о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко. Суперзвезда Слава Третьяков, разозлённый разгромным обзором блогера Никиты Кисляка, доходит до драки, теряет репутацию и вынужден ради восстановления карьеры сыграть главную роль в провинциальной постановке под руководством своего обидчика.

«Актёрище»

Читать Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года

«Маракуда»
1 мая стартует в прокате новый продюсерский проект Сергея СельяноваАлёша Попович и Тугарин Змей»): анимационная сказка о сыне вождя, который совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц.

«Маракуда». Тизер

Смотреть онлайн «Алёша Попович и Тугарин Змей»

«На деревню дедушке»
Телеканал «Россия» поделился трейлером к новой комедии о семейных ценностях, прощении, взаимопонимании и о важности связи между поколениями. Десятилетний Владик, оставленный мамой (Ингрид Олеринская) у деда (Юрий Стоянов) в деревне, пытается его довести, чтобы вернуться на важный IT-конкурс, но сталкивается с неожиданным противостоянием.

«На деревню дедушке»

Смотреть онлайн «Пять процентов» с Юрием Стояновым

«Оперативная память»
18 марта в онлайн-кинотеатре «Иви» состоится премьера всех серий детективной драмы с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным, а уже 31 марта сериал начнёт выходит в эфире НТВ. Столкнувшись с симптомами Альцгеймера, майор Багрышев находит спасение в лице молодого стажёра Соломатина, который становится его «оперативной памятью» и помогает раскрывать сложные преступления.

«Оперативная память»

Читать Мария Андреева: «Если соблюдена хорошая интрига, то зритель ощущает адреналин героя, сопереживает ему»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Смерть единорога»
Хоррор-комедия от студии А24 выйдет в российский прокат 3 апреля. Когда Ридли (Дженна Ортега) проводит выходные с отцом-трудоголиком (Пол Радд), они случайно сбивают настоящего единорога. Работодатели Эллиота хотят монетизировать целебные свойства несчастного существа, но его свирепые родители открывают на них охоту.

«Смерть единорога». Трейлер №2

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года

«Под подозрением»
«Амедиатека» покажет детективный сериал с Умой Турман. Похищение сына влиятельной бизнесвумен из нью-йоркского отеля приводит к противостоянию британских и американских спецслужб. По мере развития этой гонки, развернувшейся по обе стороны Атлантики, становится очевидно, что никому нельзя доверять.

«Под подозрением». Трейлер №2

Читать «Под подозрением»: Чужие среди чужих

«Балерина»
Спин-офф культовой кинофраншизы «Джон Уик» от режиссёра Лена УайзманаДругой мир») выйдет в российский прокат 5 июня. Стремясь отомстить за смерть родителей, профессиональная балерина Ева Макарро (Ана де Армас) вступает в преступную группировку «Руска Рома» и встречает легендарного киллера, известного под псевдонимом Баба-яга (Киану Ривз).

«Балерина»

Читать «Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года

«Сёрфер»
В сети появился дублированный трейлер свежей картины с Николасом Кейджем от режиссёра «Вивариума» Лоркана Финнегана. Мечтая вернуться на пляж, где он сёрфил вместе с отцом, главный герой противостоит местной банде и через боль, унижения и борьбу обретает силу, чтобы снова покорять волны.

«Сёрфер»

Смотреть онлайн «Вивариум» Лоркана Финнегана

«Пираты Опасного моря: Капитан Клык»
Компания Capella Film опубликовала русскоязычный трейлер норвежского мультфильма. В центре сюжета — лучшие друзья Рейвен и Пинки, которые служат у капитана Клыка. Когда коварная графиня Сибилла похищает Пинки, Рейвен вместе с капитаном и его командой отправляются на спасение.

«Пираты опасного моря: Капитан Клык». Трейлер №2

Смотреть онлайн Норвежский мультфильм «Три разбойника и лев»

«Рейс навылет»
Экшн-комедия от продюсера «Джона Уика» (Бэзил Иванык) с Джошем Хартнеттом в главной роли порадует российских зрителей уже 17 апреля. Хартнетт играет Лукаса Рейеса, бывшего агента Секретной службы, который теперь находится в международном розыске. Но ему дают шанс на прощение — задание, которое он должен выполнить любой ценой.

«Рейс навылет»

Смотреть онлайн «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джошем Хартнеттом
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обсуждение >>
№ 13
Лена Ник (Красноярск)   17.06.2025 - 09:27
... Аналогично. Но - хоть без радужной темы и поли-гендеров пока обошлось))) Заметочки поставили, спасибо) Балерину с Ривзом и Арманс обязательно посмотрим, Стоянова тоже, Боярскую, Турман и Смолякова... читать далее>>
№ 12
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.03.2025 - 18:45
... +, вот только бы его сделать чуть более удобным в поиске, т.к. чуть если не успел, то считай все, упустил возможность ознакомиться, взглянуть на новинки и отметить их к просмотру. читать далее>>
№ 11
Igor D.88   24.03.2025 - 19:08
Суперский раздел)(! В одном месте все ролики на будущие новинки. Не упустишь ни одного стоящего фильма. читать далее>>
№ 10
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:22
Из всего выше упомянутого охотно бы посмотрела «Рейс навылет». Игру Джоша Хартнетта обожаю, особо запомнился мне по "Факультету". Думаю и здесь он отыграет на 5. читать далее>>
№ 9
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 14:05
Для себя паметочки сделал из тех, что понравились. читать далее>>
Всего сообщений: 13
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фильмы
АктёрищеБалеринаБес попуталМаракудаНа деревню дедушкеОпасная близостьОперативная памятьПираты опасного моря: Капитан КлыкПод подозрениемРейс навылетСёрферСмерть единорога

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«Руска Рома», единороги и Николас Кейдж: главные трейлеры за неделю фотографии
«Руска Рома», единороги и Николас Кейдж: главные трейлеры за неделю фотографии
«Руска Рома», единороги и Николас Кейдж: главные трейлеры за неделю фотографии
«Руска Рома», единороги и Николас Кейдж: главные трейлеры за неделю фотографии
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