«Руска Рома», единороги и Николас Кейдж: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Опасная близость»
Состоялась премьера трейлера остросюжетной драмы онлайн-кинотеатра Start c Елизаветой Боярской
в главной роли. По сюжету успешный пластический хирург Анна, чей мир рушится после аварии с участием мужа и его любовницы, выбирает путь мести, что приводит к непредсказуемым последствиям.
«Опасная близость»
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Смотреть онлайн: «Сорвиголова», третья «Почка» и «Между нами химия»
«Бес попутал»
В мае кинопрокатная компания «Вольга» выпустит на большие экраны комедию о банковском работнике, который попадает в аварию на самокате и встаёт перед нелёгким выбором: отправиться в ад или убить незнакомого человека. Главные роли в фильме сыграли Павел Деревянко
, Иван Злобин
и Соня Присс
.
«Бес попутал»
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«Беспринципные» с Павлом Деревянко
«Актёрище»
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер комедийного сериала о крепкой мужской вражде с Дмитрием Нагиевым
и Антоном Лапенко
. Суперзвезда Слава Третьяков, разозлённый разгромным обзором блогера Никиты Кисляка, доходит до драки, теряет репутацию и вынужден ради восстановления карьеры сыграть главную роль в провинциальной постановке под руководством своего обидчика.
«Актёрище»
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Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
«Маракуда»
1 мая стартует в прокате новый продюсерский проект Сергея Сельянова
(«Алёша Попович и Тугарин Змей
»): анимационная сказка о сыне вождя, который совершенно не умеет охотиться. Отправившись в путешествие в таинственный лес, он встречает священную птицу Тинк, которая дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц.
«Маракуда». Тизер
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«Алёша Попович и Тугарин Змей»
«На деревню дедушке»
Телеканал «Россия» поделился трейлером к новой комедии о семейных ценностях, прощении, взаимопонимании и о важности связи между поколениями. Десятилетний Владик, оставленный мамой (Ингрид Олеринская
) у деда (Юрий Стоянов
) в деревне, пытается его довести, чтобы вернуться на важный IT-конкурс, но сталкивается с неожиданным противостоянием.
«На деревню дедушке»
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«Пять процентов» с Юрием Стояновым
«Оперативная память»
18 марта в онлайн-кинотеатре «Иви» состоится премьера всех серий детективной драмы с Андреем Смоляковым
и Кузьмой Сапрыкиным
, а уже 31 марта сериал начнёт выходит в эфире НТВ. Столкнувшись с симптомами Альцгеймера, майор Багрышев находит спасение в лице молодого стажёра Соломатина, который становится его «оперативной памятью» и помогает раскрывать сложные преступления.
«Оперативная память»
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Мария Андреева: «Если соблюдена хорошая интрига, то зритель ощущает адреналин героя, сопереживает ему»
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Смерть единорога»
Хоррор-комедия от студии А24 выйдет в российский прокат 3 апреля. Когда Ридли (Дженна Ортега
) проводит выходные с отцом-трудоголиком (Пол Радд
), они случайно сбивают настоящего единорога. Работодатели Эллиота хотят монетизировать целебные свойства несчастного существа, но его свирепые родители открывают на них охоту.
«Смерть единорога». Трейлер №2
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Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Под подозрением»
«Амедиатека» покажет детективный сериал с Умой Турман
. Похищение сына влиятельной бизнесвумен из нью-йоркского отеля приводит к противостоянию британских и американских спецслужб. По мере развития этой гонки, развернувшейся по обе стороны Атлантики, становится очевидно, что никому нельзя доверять.
«Под подозрением». Трейлер №2
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«Под подозрением»: Чужие среди чужих
«Балерина»
Спин-офф культовой кинофраншизы «Джон Уик
» от режиссёра Лена Уайзмана
(«Другой мир
») выйдет в российский прокат 5 июня. Стремясь отомстить за смерть родителей, профессиональная балерина Ева Макарро (Ана де Армас
) вступает в преступную группировку «Руска Рома» и встречает легендарного киллера, известного под псевдонимом Баба-яга (Киану Ривз
).
«Балерина»
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«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
«Сёрфер»
В сети появился дублированный трейлер свежей картины с Николасом Кейджем
от режиссёра «Вивариума
» Лоркана Финнегана
. Мечтая вернуться на пляж, где он сёрфил вместе с отцом, главный герой противостоит местной банде и через боль, унижения и борьбу обретает силу, чтобы снова покорять волны.
«Сёрфер»
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«Вивариум» Лоркана Финнегана
«Пираты Опасного моря: Капитан Клык»
Компания Capella Film опубликовала русскоязычный трейлер норвежского мультфильма. В центре сюжета — лучшие друзья Рейвен и Пинки, которые служат у капитана Клыка. Когда коварная графиня Сибилла похищает Пинки, Рейвен вместе с капитаном и его командой отправляются на спасение.
«Пираты опасного моря: Капитан Клык». Трейлер №2
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Норвежский мультфильм «Три разбойника и лев»
«Рейс навылет»
Экшн-комедия от продюсера «Джона Уика» (Бэзил Иванык
) с Джошем Хартнеттом
в главной роли порадует российских зрителей уже 17 апреля. Хартнетт играет Лукаса Рейеса, бывшего агента Секретной службы, который теперь находится в международном розыске. Но ему дают шанс на прощение — задание, которое он должен выполнить любой ценой.
«Рейс навылет»
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«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джошем Хартнеттом
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