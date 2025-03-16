Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино

«Это мой первый опыт в кино! Я вообще на пробы пришла, не рассчитывая ни на что, а меня утвердили. Я очень была удивлена, конечно. Первый опыт — сразу полнометражный фильм, круто же? Классная история, легкая и добрая. Надеюсь, моей семье понравится, мама скажет, что я молодец. Роль, по-моему, моя максимально! Даже имя не пришлось запоминать», — рассказала Варвара Щербакова.
Сюжет картины строится на взаимоотношениях двух супружеских пар-соседей: Лебедевых и Бубликов. Абсолютно разные герои вынуждены отправиться в далекое совместное путешествие в один из северных городов — Нежногорье, где одни собираются развестись, а другие – провести каникулы. Но на этом пути их ждут безумные приключения и открытия.
фото: пресс-служба фильма
«Наша комедия "По-братски" — это кино для всей страны. В ней очень много любви и юмора, иногда неожиданного, но всегда доброго. Настоящим подарком для нас является актерский состав фильма, который любим не только мы, но и зрители по всей стране! Кроме того, нам необычайно повезло, что съемки фильма проходят именно в Архангельской области – месте, где можно создать красивое зимнее кино», — говорит режиссер Оксана Лахно.
обсуждение >>