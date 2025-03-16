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Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино

16 марта
2025 год

Новости кино >>
16 марта 2025
В Архангельске проходят съемки народной комедии Оксаны Лахно и Филиппа Абрютина «По-братски». Согласно пресс-службе фильма, одну из главных ролей исполнит Варвара Щербакова — для юмористки это дебют в полнометражном кино.

Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино
фото: пресс-служба фильма

«Это мой первый опыт в кино! Я вообще на пробы пришла, не рассчитывая ни на что, а меня утвердили. Я очень была удивлена, конечно. Первый опыт — сразу полнометражный фильм, круто же? Классная история, легкая и добрая. Надеюсь, моей семье понравится, мама скажет, что я молодец. Роль, по-моему, моя максимально! Даже имя не пришлось запоминать», — рассказала Варвара Щербакова.

Сюжет картины строится на взаимоотношениях двух супружеских пар-соседей: Лебедевых и Бубликов. Абсолютно разные герои вынуждены отправиться в далекое совместное путешествие в один из северных городов — Нежногорье, где одни собираются развестись, а другие – провести каникулы. Но на этом пути их ждут безумные приключения и открытия.

Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино
фото: пресс-служба фильма

«Наша комедия "По-братски" — это кино для всей страны. В ней очень много любви и юмора, иногда неожиданного, но всегда доброго. Настоящим подарком для нас является актерский состав фильма, который любим не только мы, но и зрители по всей стране! Кроме того, нам необычайно повезло, что съемки фильма проходят именно в Архангельской области – месте, где можно создать красивое зимнее кино», — говорит режиссер Оксана Лахно.

В фильме также снимаются Денис Бузин, Ирина Темичева, Илья Коробко, Анна Ардова, Михаил Полицеймако и Владимир Селиванов. Создатели планируют выпустить ленту в широкий кинотеатральный прокат в начале декабря 2025 года, а уже в январе 2026-го она будет доступна в онлайн-кинотеатрах.
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обсуждение >>
№ 12
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:41
А в "народную" комедию реально берут всех подряд? У нас что больше артистов достойных не нашлось, чтобы не превращать комедию в стендап-сценку. читать далее>>
№ 11
Angelika77   18.03.2025 - 21:43
Щербакова то и юмористка не очень, куда её до актрисы. Слегка перегнула палку, может испортить фильм. Хотя может там и портить то нечего... читать далее>>
№ 10
НатальяФеона (Москва)   17.03.2025 - 13:43
У Вари выше пояса получается? Да она вообще выше пояса и не поднимается. В их команде только одна Мария Маркова это умеет, не опускаться ниже пояса. ... читать далее>>
№ 9
Киноман1985   17.03.2025 - 13:28
... а если получится комедия смешной в двойне хорошо. читать далее>>
№ 8
Antea13 (Оренбург)   17.03.2025 - 11:58
... Потому что во-первых, воры не платят за билеты. Подсчитывают сколько киностудии, типа, распилили своих же денег, а при этом все скачивают с торрентов. Вот такая логика. Сам украл это не украл, а сэкономил!... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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фильмы
По-братски

фотографии >>
Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино фотографии
Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино фотографии
Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино фотографии
Юмористка Варвара Щербакова дебютировала в кино фотографии
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