Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

Зрителям расскажут про майора оперативного розыска Багрышева (Смоляков), которого не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы Альцгеймера приближают это событие с каждым днем. Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений.
Первая серия «Оперативной памяти» впервые была показана в феврале этого года в рамках конкурсной программы фестиваля Original+ — драма победила в номинации «Оригинальная коллаборация» за совместную работу Иви, НТВ и «ВайТ Медиа».
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