Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным

16 марта
2025 год

Новости кино >>
16 марта 2025
Детективная драма Сергея Попова «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным выйдет на Иви 18 марта. 31 марта сериал начнет выходить в эфире НТВ, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Оперативная память»

Зрителям расскажут про майора оперативного розыска Багрышева (Смоляков), которого не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы Альцгеймера приближают это событие с каждым днем. Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений.

Компанию исполнителям главных ролей составили Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев и Евгений Санников. Производством сериала занималась компания «ВайТ Медиа».

Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Первая серия «Оперативной памяти» впервые была показана в феврале этого года в рамках конкурсной программы фестиваля Original+ — драма победила в номинации «Оригинальная коллаборация» за совместную работу Иви, НТВ и «ВайТ Медиа».
версия для печати

обсуждение >>
№ 15
Neo Kinescop   24.03.2025 - 21:11
... По сравнению с прежними гонорарами, нынешние их доходы иначе как подачками не назовёшь. Даже "хорошая мина" уже плохо получается- актёрского мастерства не хватает.:)) читать далее>>
№ 14
Igor D.88   24.03.2025 - 19:12
... Сейчас лица 90-ых и настоящего))) Улыбаемся и машем. С нормальной внешностью одна молодежь. читать далее>>
№ 13
Igor D.88   24.03.2025 - 19:11
... на какие подачки)) от кого))) хахах ору..... читать далее>>
№ 12
Neo Kinescop   23.03.2025 - 11:19
... Очень кушать хочется, вот и решил. Он всё же не такой тупой как, к примеру, Смольянинов, или Панин, не готов на подачки жить, вот и старается... читать далее>>
№ 11
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:27
... да в кино чего только не увидишь, тем более американском. Там у них и пули никогда в автомате не заканчиваются, вспомните фильмы с Арнольдом Шварценеггером. читать далее>>
Всего сообщений: 15
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Сериал «Актерище» с Дмитрием Нагиевым взял главный приз фестиваля ORIGINAL+
Андрей Смоляков предлагает стажеру Кузьме Сапрыкину нырнуть в реку в первой тизер-сцене «Оперативной памяти»
«ВИА "Васильки"», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года
«Я вчера наручники забыл, а завтра пистолет забуду»: Андрей Смоляков и Кузьма Сапрыкин в тизер-трейлере «Оперативной памяти»
Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера
Поиск по меткам
ИвиНТВ
персоны
Мария АндрееваАлександр ГолубевОльга ЛомоносоваСергей Попов (II)Евгений СанниковКузьма СапрыкинАндрей Смоляков
фильмы
Оперативная память

фотографии >>
Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным фотографии
Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным фотографии
Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным фотографии
Объявлена дата премьеры «Оперативной памяти» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.
Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.
Евгений Стратан
С опозданием стало известно, что в мае ушёл из жизни актёр Евгений Стратан.

День рождения >>

Никита Богатов
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Валерий Меладзе
Анна Миклош
Анна Рыцарева
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Эмманюэль Вожье
Фрэнсис МакДорманд
Деннис Прайс
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram