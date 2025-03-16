Фестиваль актуального научного кино ФАНК отметит свое десятилетие премьерой шести фильмов

Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК
пройдет в московском киноцентре «Октябрь» с 30 марта по 13 апреля при поддержке Министерства культуры РФ. В этом году смотру исполняется 10 лет, и в юбилейный год его организаторы подготовили расширенную программу: в этот раз темы фильмов-конкурсантов выходят за рамки науки, затрагивая глубокие психологические проблемы или даже художественно обыгрывая истории любви. Среди фильмов будет много экспериментальных, а также ожидается шесть премьер, которые будут представлены в рамках проекта КАРО.Арт. После показов зрители поучаствуют в дискуссиях с авторами фильмов и экспертами. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
За 10 лет работы кинопоказы ФАНК прошли в 228 городах, 115 селах и 32 поселках. 13077 показов собрали 420767 зрителей. Всего был показан 151 фильм. В 2025-м программа включает шесть полнометражных и четыре короткометражных кинолент из России, Дании, Швейцарии и Франции. Шесть из них аудитория увидит на большом экране впервые. По словам программного директора фестиваля Ирины Белых
, «в этом году ФАНК отмечает 10 лет. Самое важное, что я хотела бы сказать, — слова благодарности всем партнерам и друзьям, которые помогали и поддерживали фестиваль, режиссерам, которые доверяли нам премьеры своих фильмов, и зрителям. За это время нам удалось сделать научное кино по-настоящему модным и популярным. Сейчас ФАНК — больше чем просто фестиваль. Мы продюсируем дебютные фильмы начинающих режиссеров, проводим конкурсный смотр в Москве и реализуем масштабный проект "Дни научного кино" — показы научного кино по всей стране. Из небольшого фестиваля ФАНК вырос в одну из ключевых площадок, объединяющих науку и искусство».
В премьерный список включены работа Ольги Домовцевой
«Как совершить научное открытие
» про лаборатории великих ученых-первооткрывателей, «Дом тигра
» Алексея Кобылкова
о бывших сотрудниках цирка Дмитрие и Яне Ким, придумавших ветеринарную клинику для хищников, байопик Илоны Вашкелите
«Визионер из Артюшкино
» о фермере-философе Ринальдо Маллямове, который строит бизнес на пермакультуре и возрождает Арктику, делая непригодные для земледелия участки почвы плодородными, картина Алексея Головкова
«Россия — пути времени
» об исследователях истории российской фауны со времен морских монстров и динозавров, «Экспириенс
» Натальи Урмацких
о бывшем поваре из Санкт-Петербурга, который уже 12 лет работает медицинским добровольцем, и швейцарская новинка «Вирус лжи
» об исследователях атипичной пневмонии, вспыхнувшей в Китае в 2003-м, и о том, как они вновь стали знаковыми экспертами в период кризиса COVID-19. Также в программе фильмы о гидростроителях, философах (лента «О герое
» создана по адаптированному сценарию, написанному ИИ), Малой обсерватории Московского планетария, астрофотографии и человеческих эмоциях.
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Все фестивальные работы будут оценены жюри, в которое в этом году вошли руководитель Мастерской документального кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров Дмитрий Завильгельский
, режиссер научного и игрового кино, сценарист, продюсер, преподаватель режиссуры Валерия Семенчукова
, ученый, руководитель группы по энергетике Международной ассоциации проектного менеджмента Ирина Шрайбер
и специалист в области стратегических коммуникаций и медиаразвития, старший преподаватель факультета журналистики и массовых коммуникаций Американского Университета в Центральной Азии Тынымгуль Эшиева
. Награды вручат в двух номинациях: лучший фильм выберет экспертное жюри, а приз зрительских симпатий имени философа, художника-экспериментатора, специалиста по синтезу различных видов искусств Булата Галеева
вручат по итогам голосования аудитории.
«ФАНК представляется нам очень важным событием. Это уникальный смотр, на котором зрители могут познакомиться с работами уже известных документалистов и открыть для себя новые имена. Последнее крайне важно для индустрии. Кроме того, в последние годы ФАНК стал важнейшей площадкой для диалога ученых и кинематографистов. Развивать это взаимодействие особенно важно сейчас, когда в стране объявлено Десятилетие науки и технологий. Научное кино — универсальный инструмент популяризации науки, и мы рады поддержать фестиваль в его миссии сделать науку ближе и доступнее», —
говорит директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко
.
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