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Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы»

17 марта
2025 год

Новости кино >>
17 марта 2025
На ТВ-3 7 апреля стартует детективный сериал с элементами мистики «Крестоносцы». Новый проект с Денисом Васильевым в главной роли расскажет о расследованиях преступлений, за которыми, на первый взгляд, стоят потусторонние силы, сообщает пресс-служба телеканала.

Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету Константин Крестоносцев (Денис Васильев) — опытный следователь, который скептически относится ко всему сверхъестественному. Он уверен, что даже самые странные преступления можно объяснить логически. В команде Крестоносцева — обаятельная психолог Маша (Екатерина Домашенко) и убежденный мистик Морозов (Александр Кононец), судмедэксперт, верящий в магию. Но однажды даже железная логика главного героя дает сбой — дело, с которым сталкивается группа, не поддается никаким рациональным объяснениям.

«Во-первых, Константин Крестоносцев — человек сильный, а за сильными людьми всегда интересно наблюдать. Во-вторых, он с юмором, что тоже подкупает. И в-третьих, его здоровый скептицизм к мистике делает его чем-то похожим на доктора Хауса. Только в криминальном мире», — рассказывает Денис Васильев.

Режиссером проекта производства «Триикс Медиа» выступил Александр Колесник. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В кадре можно будет увидеть старинные улицы, городские парки, яхт-клубы и знаменитый замок Нобелей — историческое место, связанное с династией изобретателя динамита Альфреда Нобеля.
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обсуждение >>
№ 9
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:39
Что ж там за "мистические преступления" намечаются? Похищение человека призраком или оживший труп в замке. читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   20.03.2025 - 17:46
... Легко, ничего не стоит нацепить капу с клыками.)) читать далее>>
№ 7
Angelika77   18.03.2025 - 21:34
Как прочитала, где проводились съёмки (в замке Нобелей), так сразу забрела идея в голову про вампиров. Может мистика немного будет с этим связана. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   17.03.2025 - 21:39
... Будет ещё и какая. Мне почему-то кажется, что сериал выстрелит. Сюжет по крайней мере толковый, ТВ-3-шный уж точной. читать далее>>
№ 5
Ксюша Микс   17.03.2025 - 18:01
Замечательный актёр. С удовольствием смотрю фильмы с его участием. Браво! читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы» фотографии
Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы» фотографии
Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы» фотографии
Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы» фотографии
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