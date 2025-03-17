Денис Васильев столкнется с мистическими преступлениями в сериале «Крестоносцы»

На ТВ-3 7 апреля стартует детективный сериал с элементами мистики «Крестоносцы». Новый проект с Денисом Васильевым в главной роли расскажет о расследованиях преступлений, за которыми, на первый взгляд, стоят потусторонние силы, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
По сюжету Константин Крестоносцев (Денис Васильев) — опытный следователь, который скептически относится ко всему сверхъестественному. Он уверен, что даже самые странные преступления можно объяснить логически. В команде Крестоносцева — обаятельная психолог Маша (Екатерина Домашенко) и убежденный мистик Морозов (Александр Кононец), судмедэксперт, верящий в магию. Но однажды даже железная логика главного героя дает сбой — дело, с которым сталкивается группа, не поддается никаким рациональным объяснениям.
«Во-первых, Константин Крестоносцев — человек сильный, а за сильными людьми всегда интересно наблюдать. Во-вторых, он с юмором, что тоже подкупает. И в-третьих, его здоровый скептицизм к мистике делает его чем-то похожим на доктора Хауса. Только в криминальном мире», — рассказывает Денис Васильев.
Режиссером проекта производства «Триикс Медиа» выступил Александр Колесник. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В кадре можно будет увидеть старинные улицы, городские парки, яхт-клубы и знаменитый замок Нобелей — историческое место, связанное с династией изобретателя динамита Альфреда Нобеля.
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