Ангелина Стречина и Роман Васильев расскажут «Историю любви Советского Союза»

«История любви Советского Союза» — это многосерийная драма о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой нет места ужасам прошлого, а есть только невероятная любовь, открывающая путь к великим достижениям.
История начинается с того, что маленькая Галя вместе со своей матерью-актрисой приезжает в Москву, где девочка делает свои первые шаги в актерской профессии. Юное дарование сразу замечают и даже выбирают для вручения цветов дорогому товарищу Сталину. Спустя несколько лет Галина уже одна из самых популярных актрис страны: аншлаги на фильмах и спектаклях с ее участием, миллионы восторженных поклонников, включая вождя народов, и головокружительный, стремительный роман со знаменитым летчиком ― героем Советского Союза. История Галины напоминает жизнеутверждающее и оптимистическое советское кино, которое непременно должно закончиться хэппи-эндом. Но реальность мало походит на социалистическую сказку и предполагает совсем иное развитие сюжета. Страшная трагедия переворачивает жизнь Галины, заставляя с головой окунуться в театр. Быть может, примеряя на себя чужие судьбы, она хоть немного отвлечется от собственных страданий и сумеет построить новую счастливую жизнь.
Чтобы максимально погрузиться в историческую эпоху, актриса Ангелина Стречина пересматривала фильмы того времени и изучала дневники современников, а создатели сериала скрупулезно и с особым вниманием к деталям воссоздавали на экране 30-е годы ХХ века: от причесок и одежды до автомобилей. Авторы сериала стремились именно к стилизации исторической эпохи, а не копированию ретро-стиля. Была создана компьютерная 3Д-модель Москвы 30-х с учетом особенностей архитектуры того периода, генерального плана развития столицы, в том числе и тех зданий, которые так и не были построены из-за войны. Таким образом на экране появился Центральный кинотеатр, который планировалось возвести напротив Большого театра.
Главные герои картины ездят на кабриолете конца 30-х годов: энтузиасты собрали его по чертежам разных машин, он находится в частной коллекции и существует в единственном экземпляре не только в России, но и во всем мире. Остальные ретроавтомобили для съемок искали по всей стране: «Бьюики», «Кадиллаки» и «Паккарды» арендовали у киностудий, музеев и частных коллекционеров. А при реконструкции железнодорожных вагонов эпохи их снабдили важной деталью, привычной для пассажиров того времени, но неизвестной нам: на окна были добавлены отсекатели ветра, необходимые для тех, кто курил в вагоне на ходу.
Квартира главных героев, Анатолия и Галины Ковровых, была построена в павильоне и полностью оборудована для жизни, включая подведенные газ, электричество, воду и работающий камин. Для съемок парада физкультурников возвели полноразмерную модель второго деревянного мавзолея Ленина с трибунами для высоких гостей.
«История любви Советского Союза»
Грим Сталина ― авторская работа пластического художника Петра Горшенина с последующей коррекцией особенностей лица актера, исполняющего роль. Это не deep fake, а старая добрая практически «аналоговая работа» в технологии, которая впервые была освоена еще в фильме «Высоцкий».
Основные съемки фронтовых сцен и авиасцен проходили в Калужской области. Чтобы запечатлеть зимние пейзажи, съемочная группа отправилась в Карелию: посетила города Куркиеки и Лахденпохья, а также побывала в карьере «Кузнечное» в Ленинградской области. Эпизоды, посвященные жизни в эвакуации, были сняты в Узбекистане. Морские пейзажи были найдены в Абхазии — одном из любимых мест Сталина. В Москве локациями послужили Круглый зал Петровского путевого дворца, Дальняя дача Сталина в Ступинском районе Московской области, Центральный Театр Российской Армии, высотка на Кудринской площади, здание Северного речного вокзала и другие узнаваемые и знаковые места.
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