Александр Петров отправится в «Матросскую тишину»

Начались съемки полнометражной драмы «Сажайте, и вырастет» по мотивам одноименного автобиографического романа Андрея Рубанова, ставшего лауреатом премии «Национальный бестселлер». Главные роли исполняют Александр Петров и Елизавета Базыкина. За производство отвечают ВГИК, Gonzo Film и студия KIONFILM, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Авторами сценария и режиссерами выступили братья Федор и Никита Кравчук, для которых этот проект станет полнометражным дебютом. До этого режиссерский дуэт совместно работал над сериалом «Френдзона», получивший гран-при фестиваля Realist.
Действие фильма происходит в Москве 1996 года. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова (Александр Петров) есть жена Ирма (Елизавета Базыкина) и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей (Михаил Тройник). Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.
«Судьба сложная у героя Андрея из будущего фильма братьев Кравчук "Сажайте, и вырастет". Судьба, которая заставляет переосмыслить жизнь, взгляды на человеческие ценности. "Что важно?" Острее человек начинает ощущать ответ на этот вопрос "стоя на краю обрыва" и есть только надежда на себя, на любовь, подлинную и на то, что внутри каждого из нас. Сила человеческого духа. Это тот самый пример, когда занимаешься профессией, ремеслом, судьбой человека, который потерял все, сможет ли он сохранить в себе главное — человека», — отмечает Александр Петров.
«Мы сразу почувствовали, что персонажи романа Андрея Рубанова просто созданы для большого фильма. Эта история написана по мотивам книги, роман Рубанова стал для нас отправной точкой и смысловым ориентиром. Да, это "снова девяностые", но таких девяностых вы еще не видели — наш герой был уверен, что
впереди его ждет большое и беззаботное будущее, но белая полоса в одночасье сменяется черной... из наглого афериста и банкира он превращается совсем в другого человека. Попав в тюрьму, этот молодой человек узнает, что везде есть место человечности, дружбе и братскому плечу, ровно так же, как и подлости, коварству и алчности. Когда мы начали писать сценарий нашего дебютного полнометражного фильма, а работа над экранизацией забрала больше года, мы скромно мечтали о кастинге. Отправили сценарий Саше Петрову, и вскоре пришел ответ — сценарий Саше понравился, а в наши даты у него свободное окно. Это была судьба! Вообще весь кастинг подобран просто идеально, и каждый участник команды привносит что-то уникальное в проект. Это про диалог и со-творчество», — добавляют режиссеры.
обсуждение >>