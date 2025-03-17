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Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая»

17 марта
2025 год

Новости кино >>
17 марта 2025
Завершились съемки детективного триллера с элементами мистики «Исчезнувшая», главные роли в котором исполнили Мария Михалкова-Кончаловская, Влада Веревко и Кирилл Запорожский. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, где и состоится премьера четырехсерийного проекта режиссера Петра Смирнова.

Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету Даша (Мария Михалкова-Кончаловская) устраивается домработницей к успешной владелице ресторана Лидии (Влада Веревко). Девушка быстро втирается в доверие к властной бизнесвумен, однако ее появление в доме имеет свои причины. На самом деле Даша – родная сестра Лидии, о которой та ничего не знала, но героиня не спешит сразу раскрывать всю правду. Однако семейные тайны прошлого начинают всплывать наружу, когда Лидия исчезает. Оказывается, не только у Даши был мотив для мести Лидии. Но несмотря на все, только она искренне хочет найти свою сестру.

«Моя героиня – человек с непростым прошлым, который вынужден разбираться не только в тайнах семьи, но и в самой себе. Даша сначала движима жаждой мести, но вскоре понимает, что все сложнее, чем ей казалось. Мне интересно исследовать ее внутренние перемены и переход от гнева к принятию», — говорит Мария Михалкова-Кончаловская.

По словам Влады Веревко, для нее ее героиня – это многие современные успешные женщины: «В погоне за внешней реализацией мы зачастую забываем задать себе вопрос: а в чем на самом деле мое счастье и какую цену я за него плачу? Зрителю предстоит увидеть сможет ли она снять свою маску и ответить себе на этот важный вопрос».
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обсуждение >>
№ 11
Аграфена2   4.06.2025 - 10:25
Что за привычка пошла у современных писак- содрать чужое и выдать за своё. И бегают эти,якобы сценаристы, с канала на канал,чтобы пропихнуть свою ерунду. Такого хлама хватает уже на всех каналах,одно и... читать далее>>
№ 10
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 20:10
... Если гены реально передались, то да. А если же нет, то может и не догонит... читать далее>>
№ 9
Валентина В. Орлова.   21.03.2025 - 05:23
А почему не Толкалина? Ну или Толкалина-Кончаловская? Или Толкалина-Михалкова? А лучше бы Аринбасарова... Что ж она так с мамой... Мама же молодец, обеспечила всем по-умному. А то всё сама-сама-сама... читать далее>>
№ 8
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:16
... Ну да, вы правы, даже есть частичка нтв-шного контента. Видимо, фантазии уже не хватает на тематические работы по профилю. читать далее>>
№ 6
Angelika77   18.03.2025 - 21:30
... ну тут уж как дело пойдёт. Может она переплюнет эту всю тягомотину и всё-таки продвинется в полнометражки. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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фильмы
Исчезнувшая

фотографии >>
Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая» фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая» фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая» фотографии
Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая» фотографии
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