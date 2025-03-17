Мария Михалкова-Кончаловская сыграла в детективном триллере «Исчезнувшая»

По сюжету Даша (Мария Михалкова-Кончаловская) устраивается домработницей к успешной владелице ресторана Лидии (Влада Веревко). Девушка быстро втирается в доверие к властной бизнесвумен, однако ее появление в доме имеет свои причины. На самом деле Даша – родная сестра Лидии, о которой та ничего не знала, но героиня не спешит сразу раскрывать всю правду. Однако семейные тайны прошлого начинают всплывать наружу, когда Лидия исчезает. Оказывается, не только у Даши был мотив для мести Лидии. Но несмотря на все, только она искренне хочет найти свою сестру.
«Моя героиня – человек с непростым прошлым, который вынужден разбираться не только в тайнах семьи, но и в самой себе. Даша сначала движима жаждой мести, но вскоре понимает, что все сложнее, чем ей казалось. Мне интересно исследовать ее внутренние перемены и переход от гнева к принятию», — говорит Мария Михалкова-Кончаловская.
По словам Влады Веревко, для нее ее героиня – это многие современные успешные женщины: «В погоне за внешней реализацией мы зачастую забываем задать себе вопрос: а в чем на самом деле мое счастье и какую цену я за него плачу? Зрителю предстоит увидеть сможет ли она снять свою маску и ответить себе на этот важный вопрос».
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