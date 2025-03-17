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Фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил даты проведения

17 марта
2025 год

Новости кино >>
17 марта 2025
Открытый российский международного фестиваль анимационного кино «Суздальфест» состоится во Владимирской области с 19 по 24 марта. Онлайн-мероприятия смотра стартуют 18 марта на платформе «SUZDALFEST.ONLINE». Регистрация является бесплатной и доступна всем пользователям из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

В конкурс было отобрано 97 анимационных фильмов: 22 авторских короткометражных фильма, 10 сериалов, 27 студенческих работ, 13 фильмов-дебютов, 4 полнометражных фильма и 21 ролик в категории прикладной анимации. Также на фестивале будет показана обширная внеконкурсная программа.

Судьба призов «Суздальфеста» будет определяться решением двух экспертных комиссий. В состав жюри авторской анимации вошли режиссер, художник Анастасия Жакулина; режиссер, художник, аниматор Валентин Ольшванг; режиссер, сценарист, преподаватель Рамиль Усманов; сценарист, редактор, историк анимации Сергей Капков; режиссер, художник, сценарист, аниматор, художник анимационной премии «Икар» Александр Храмцов. В жюри коммерческой анимации вошли режиссер, продюсер, сценарист, аниматор, преподаватель и актер озвучивания Денис Чернов; режиссер, сценарист, преподаватель Белорусской академии искусств Александр Ленкин; продюсер, один из основателей Международного фестиваля авторской анимации под открытым небом «Бессонница» Антон Стружков. Все фильмы конкурсной и внеконкурсной программ также участвуют в общем профессиональном рейтинге, по результатам которого будут вручены традиционные призы-таблички, а его победитель станет президентом «Суздальфеста» следующего года.

В рамках смотра пройдет ретроспектива фильмов, посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Кроме того, в этом году в рамках Перекрестных Годов культуры России и Китая на фестивале будет показана программа независимой китайской анимации, куда вошли авторские фильмы как уже известных молодых режиссеров анимации, так и независимых художников и студентов киношкол.

Также на фестивале в рамках «Кампуса анимационных киношкол», уникальной площадки для самопрезентации киношкол, традиционно поднимут тему профильного образования в сфере анимационного кино. Кроме того, в восьмой раз оргкомитет проведет совместно с киностудией «Союзмультфильм» питчинг анимационных проектов. Подробное расписание показов и информациях о мероприятиях смотра можно найти на сайте фестиваля.
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№ 2
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 14:00
Интересно! Объявили за день до начала. Не понимаю, все должны сразу рынутся в Суздаль. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   17.03.2025 - 20:31
В общем фестиваль решили связать со всем чем только можно: и с 80-летием ВОВ, и с "хорошими взаимоотношениями с Китаем". Как выберут победителей, не знаю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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