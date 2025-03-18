«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня

Вышел полноценный трейлер фильма «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес
» (Fushigi no Kuni de Alice to: Dive in Wonderland). Культовая история Льюиса Кэрролла
, как утверждают создатели
, впервые получит экранизацию в формате полнометражного аниме. Японская кинопремьера намечена на 29 августа.
В поисках работы студентка университета Рисэ Адзумино готова подстраиваться под окружающих, следуя общим правилам. Несмотря на все усилия, у нее ничего не выходит, пока однажды девушка не получает загадочное приглашение, оставленное покойной бабушкой. Неожиданно она оказывается в Стране чудес. Там Рисэ встречает Алису — девочку, с которой отправляется в удивительное путешествие. На пути им попадаются Белый Кролик, Чеширский Кот, Мартовский Заяц, Безумный Шляпник, Королева Червей и множество других обитателей хаотичного волшебного мира.
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«Укрась прощальное утро цветами обещания» — проникновенное фэнтези той же студии
Протагонистку озвучивает Нанока Хара
, подарившая голос «Судзумэ, закрывающей двери
». Сэйю поделилась впечатлениями: «Я даже не ожидала, что снова получу предложение озвучить персонажа в анимационном проекте, поэтому была невероятно рада. Так как я давно не участвовала в озвучивании, на записи сильно волновалась, но радость, что я могу быть частью любимой истории, оказалась куда сильнее. Мне так понравилось стоять перед микрофоном, что не хотелось уходить из студии! Рисэ — героиня, с которой могут себя ассоциировать очень многие люди, в том числе и я. В этой истории есть особое волшебство: каждое слово, сказанное персонажами, звучит так, будто обращено прямо к тебе. Завораживающая красота Страны чудес приносит умиротворение, но в то же время заставляет о многом задуматься. Я уверена, что фильм найдет отклик в сердцах зрителей любого возраста!
».
Роли сказочных героев достались:
Алиса — Майка Пью
(роль второго плана в «Клетках за работой
»).
Королева Червей — Маю Мацуока
(Сёя Исида
в детстве из «Формы голоса
»).
Безумный Шляпник — Кодзи Ямамото
(роль второго плана в фильме «Аферисты из Токио
»).
Мартовский заяц — Норито Ясима
(Офкок Пинтиано из аниме «Мэрдок Скрэмбл: Горение
»).
Белый Кролик — Каппэй Ямагути
(Усопп
в фильме «Ван-Пис: Красный
»).
Чеширский кот — Тосиюки Морикава
(Кагая Убуясики из «Истребителя демонов
»).
Режиссером выступает Тосия Синохара
(«Уважаемый старший брат
», «Укрась прощальное утро цветами обещания
»), сценарий написала Юко Какихара
(«Монолог фармацевта
», «Дети на холме
»), а производством занимается студия P.A. WORKS
(«Ангельские ритмы!
», «Белый ящик
»).
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