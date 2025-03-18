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«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня

18 марта
2025 год

Новости кино >>
18 марта 2025
Вышел полноценный трейлер фильма «Алиса в Стране чудес: Погружение в Страну чудес» (Fushigi no Kuni de Alice to: Dive in Wonderland). Культовая история Льюиса Кэрролла, как утверждают создатели, впервые получит экранизацию в формате полнометражного аниме. Японская кинопремьера намечена на 29 августа.


В поисках работы студентка университета Рисэ Адзумино готова подстраиваться под окружающих, следуя общим правилам. Несмотря на все усилия, у нее ничего не выходит, пока однажды девушка не получает загадочное приглашение, оставленное покойной бабушкой. Неожиданно она оказывается в Стране чудес. Там Рисэ встречает Алису — девочку, с которой отправляется в удивительное путешествие. На пути им попадаются Белый Кролик, Чеширский Кот, Мартовский Заяц, Безумный Шляпник, Королева Червей и множество других обитателей хаотичного волшебного мира.

Читать «Укрась прощальное утро цветами обещания» — проникновенное фэнтези той же студии
Протагонистку озвучивает Нанока Хара, подарившая голос «Судзумэ, закрывающей двери». Сэйю поделилась впечатлениями: «Я даже не ожидала, что снова получу предложение озвучить персонажа в анимационном проекте, поэтому была невероятно рада. Так как я давно не участвовала в озвучивании, на записи сильно волновалась, но радость, что я могу быть частью любимой истории, оказалась куда сильнее. Мне так понравилось стоять перед микрофоном, что не хотелось уходить из студии! Рисэ — героиня, с которой могут себя ассоциировать очень многие люди, в том числе и я. В этой истории есть особое волшебство: каждое слово, сказанное персонажами, звучит так, будто обращено прямо к тебе. Завораживающая красота Страны чудес приносит умиротворение, но в то же время заставляет о многом задуматься. Я уверена, что фильм найдет отклик в сердцах зрителей любого возраста!».

Роли сказочных героев достались:

Алиса — Майка Пью (роль второго плана в «Клетках за работой»).
Королева Червей — Маю Мацуока (Сёя Исида в детстве из «Формы голоса»).
Безумный Шляпник — Кодзи Ямамото (роль второго плана в фильме «Аферисты из Токио»).
Мартовский заяц — Норито Ясима (Офкок Пинтиано из аниме «Мэрдок Скрэмбл: Горение»).
Белый Кролик — Каппэй Ямагути (Усопп в фильме «Ван-Пис: Красный»).
Чеширский кот — Тосиюки Морикава (Кагая Убуясики из «Истребителя демонов»).

«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня

Режиссером выступает Тосия СинохараУважаемый старший брат», «Укрась прощальное утро цветами обещания»), сценарий написала Юко КакихараМонолог фармацевта», «Дети на холме»), а производством занимается студия P.A. WORKSАнгельские ритмы!», «Белый ящик»).

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обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:07
"Алиса" популярна во все века и во всём мире. Не удивляюсь, что дело дошло и до анимэ, давно пора было снять что-то подобное. читать далее>>
№ 4
Эдуард Терела (Хабаровск)   19.03.2025 - 16:34
Обязательно посмотрю! читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   18.03.2025 - 19:56
Люблю это произведение) а на критиков внимания не обращаю. Им же надо что то делать)) читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   18.03.2025 - 19:54
Если честно, никогда сказка не нравилась, хотя многие ею восхищались. Или притворялись. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   18.03.2025 - 17:40
Осталось аниме-алису увидеть для полного комплекта. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня фотографии
«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня фотографии
«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня фотографии
«Алиса в Стране чудес» по-японски: сочный трейлер демонстрирует, насколько глубока кроличья нора сегодня фотографии
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