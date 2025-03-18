Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта

По сюжету майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.
«Как зритель я сама очень люблю детективный жанр. И вдвойне круто, когда в детективной линии есть место и иронии, и мелодраматичной составляющей. Это такое комбо – для всех зрителей найдется что-то свое, интересное. Плюс в «Однажды в Залесье» у меня смена профессии, ведь очень часто в своих картинах я либо врач, либо педагог, а здесь впервые надела полицейские погоны, что тоже было интересно. Моя героиня – майор полиции и находится в эпицентре событий. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано, так что зрителей ждет огромное количество интриг», — отмечает Мария Куликова.
Как рассказывает режиссер Мария Маханько, выдуманный город Залесье снимался в основном в Торжке, но были съемки и в Москве, и в Подмосковье: «В Торжок выехали всем актерским составом. Пару раз приходилось останавливать съемки, так как прохожие видели любимых актеров и хотели сфотографироваться или взять автограф. Помню, какой эффект произвел появившийся на местном рынке Михаил Пореченков в роли начальника полиции Залесья!».
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