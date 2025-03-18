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Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта

18 марта
2025 год

Новости кино >>
18 марта 2025
Премьера многосерийного детектива «Однажды в Залесье» режиссера Марии Маханько состоится 24 марта в 21:30 на «России». Главные роли в проекте исполнили Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Михаил Пореченков, Екатерина Волкова, Александр Константинов и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету майор полиции Василиса Журавлева (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

«Как зритель я сама очень люблю детективный жанр. И вдвойне круто, когда в детективной линии есть место и иронии, и мелодраматичной составляющей. Это такое комбо – для всех зрителей найдется что-то свое, интересное. Плюс в «Однажды в Залесье» у меня смена профессии, ведь очень часто в своих картинах я либо врач, либо педагог, а здесь впервые надела полицейские погоны, что тоже было интересно. Моя героиня – майор полиции и находится в эпицентре событий. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано, так что зрителей ждет огромное количество интриг», — отмечает Мария Куликова.

Как рассказывает режиссер Мария Маханько, выдуманный город Залесье снимался в основном в Торжке, но были съемки и в Москве, и в Подмосковье: «В Торжок выехали всем актерским составом. Пару раз приходилось останавливать съемки, так как прохожие видели любимых актеров и хотели сфотографироваться или взять автограф. Помню, какой эффект произвел появившийся на местном рынке Михаил Пореченков в роли начальника полиции Залесья!».

«Однажды в Залесье». ТВ-ролик
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обсуждение >>
№ 11
Всего хорошего Сергей Сергеев (Омск)   29.03.2025 - 10:01
Я сериал этот не досмотрел. Сериал может и получился бы интересным, если бы не Пореченков и Куликова, они всё испортили наоборот, Куликова из мыла в полицейские, не знает как играть, опыта нет вообще,... читать далее>>
№ 10
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 20:06
Куликовой больше идёт сниматься в сопливых мелодрамах, а не играть роль "детективши". Сильно много на себя берёт и смотрится наигранно. читать далее>>
№ 9
Alexey Golovanov   21.03.2025 - 16:52
... с детектившами читать далее>>
№ 8
nord   21.03.2025 - 07:35
Уже перебор с детективами. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:27
Видела сегодня в рекламе отрывок и как-то не особо впечатлила история - Куликова как всегда спешит спасать мир, типа "вот я, возьми меня, а жертву отпусти". Да кому ты сдалась... читать далее>>
Всего сообщений: 11
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Однажды в Залесье

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Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта фотографии
Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта фотографии
Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта фотографии
Многосерийный детектив «Однажды в Залесье» с Марией Куликовой стартует 24 марта фотографии
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