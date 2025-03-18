«Барсукот. Очень зверский детектив» вернется со вторым сезоном

Анимационный детектив «Барсукот. Очень зверский детектив» вернется на Кинопоиск со вторым сезоном. Новое расследование мудрого полицейского Барсука Старшего и его талантливого помощника Барсукота под названием «Когти гнева» начнется в сентябре 2025 года. А первый показ одного из эпизодов пройдет на Суздальфесте уже этой весной, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Первый сезон анимационного нуара «Барсукот. Очень зверский детектив» вышел на Кинопоиске в 2024 году. Полиция Дальнего Леса в лице Барсука Старшего и его молодого, но очень способного помощника Барсукота блестяще раскрыла запутанное дело о коварном употреблении в пищу Зайца. Во втором сезоне героям вновь предстоит применить острый ум и смекалку, чтобы разобраться с новым преступлением — кражей уникальных экспонатов с выставки зверского искусства. Но на этом череда опасных происшествий не закончится: преступная организация «Когти гнева» похитит прекрасную кошечку Маркизу, которая представляет для Барсукота не только детективный интерес.
Зрителей ждет встреча не только со знакомыми обитателями Дальнего Леса, но и с новыми героями: домашней кошкой Маркизой из соседнего села, эксцентричным художником Дикобразом, ценителем живописи Песцом, модным стилистом Стрижом Парикмахером, собачьей сворой из Охоток и другими персонажами.
«Барсукот. Очень зверский детектив» — совместный проект Studio Metrafilms Moldova и канадской компании Lakeside Animation Studio. Еще до финала первого сезона сериал получил высокую оценку зрителей: на данный момент его рейтинг на Кинопоиске составляет 8,3 балла при более чем 70,3 тысячах оценок пользователей. Кроме того, проект оценили профессионалы: в 2024 году сериал получил диплом в номинации «Лучший сериал» на 29-м Открытом российском фестивале анимационного кино и победил в номинации «Стартап» Национальной анимационной премии «Икар».
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