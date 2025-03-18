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«Барсукот. Очень зверский детектив» вернется со вторым сезоном

18 марта
2025 год

Новости кино >>
18 марта 2025
Анимационный детектив «Барсукот. Очень зверский детектив» вернется на Кинопоиск со вторым сезоном. Новое расследование мудрого полицейского Барсука Старшего и его талантливого помощника Барсукота под названием «Когти гнева» начнется в сентябре 2025 года. А первый показ одного из эпизодов пройдет на Суздальфесте уже этой весной, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Барсукот. Очень зверский детектив» вернется со вторым сезоном
фото: пресс-служба Кинопоиска

Первый сезон анимационного нуара «Барсукот. Очень зверский детектив» вышел на Кинопоиске в 2024 году. Полиция Дальнего Леса в лице Барсука Старшего и его молодого, но очень способного помощника Барсукота блестяще раскрыла запутанное дело о коварном употреблении в пищу Зайца. Во втором сезоне героям вновь предстоит применить острый ум и смекалку, чтобы разобраться с новым преступлением — кражей уникальных экспонатов с выставки зверского искусства. Но на этом череда опасных происшествий не закончится: преступная организация «Когти гнева» похитит прекрасную кошечку Маркизу, которая представляет для Барсукота не только детективный интерес.

Зрителей ждет встреча не только со знакомыми обитателями Дальнего Леса, но и с новыми героями: домашней кошкой Маркизой из соседнего села, эксцентричным художником Дикобразом, ценителем живописи Песцом, модным стилистом Стрижом Парикмахером, собачьей сворой из Охоток и другими персонажами.

«Барсукот. Очень зверский детектив» — совместный проект Studio Metrafilms Moldova и канадской компании Lakeside Animation Studio. Еще до финала первого сезона сериал получил высокую оценку зрителей: на данный момент его рейтинг на Кинопоиске составляет 8,3 балла при более чем 70,3 тысячах оценок пользователей. Кроме того, проект оценили профессионалы: в 2024 году сериал получил диплом в номинации «Лучший сериал» на 29-м Открытом российском фестивале анимационного кино и победил в номинации «Стартап» Национальной анимационной премии «Икар».
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обсуждение >>
№ 9
Igor D.88   31.03.2025 - 13:47
... да ладно, классный ведь мультик) смешной. не диснеевская красота, но и бабки на производство порядком скромнее. читать далее>>
№ 8
Мария_2191   22.03.2025 - 21:22
На вкус и цвет - товарища нет, как говорится. Барсукот смотрела и не раз, мультик хороший, но ничего особенного. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   22.03.2025 - 16:46
... Плохих мультиков не бывает. Есть только индивидуальная любовь к материалу, ниткам, пластеину, карандашу, компьютерным инструментам. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:25
... А мне уж лучше отечественных Богатырей посмотреть, чем помесь барсука и кота, не понимаю этого ажиотажа вокруг мультика. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   20.03.2025 - 17:15
Барсукот произвел взрыв. После однотипных богатырей, как глоток свежего воздуха. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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