Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко станут ведущими XII Премии АПКиТ

Церемония вручения XII Премии АПКиТ, где будут объявлены победители профессионального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, состоится в Москве 13 мая. Ведущими первой части мероприятия станут Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко, сообщает пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии
XII Премия АПКиТ, реализуемая в концепции «Драгоценные металлы», будет вручаться в 25 номинациях – продюсеры отметят призом лучшие проекты 2024 года и индустриальных специалистов.
«Премия АПКиТ – по-настоящему авторитетное событие, которое позволяет окунуться в атмосферу профессионального праздника в компании великих представителей киноиндустрии. Для меня большая честь стоять на одной сцене с лучшими по мнению продюсеров, ведь получить такую награду – одна из самых заветных мечт каждого кинематографиста. Благодарю АПКиТ за доверие и возможность стать частью такого грандиозного события в роли ведущей, и с нетерпением жду яркой, красивой и масштабной церемонии вручения!», – отметила Ника Здорик.
Третий год стратегическим партнером Ассоциации продюсеров в организации церемонии выступает медиагруппа «Красный квадрат».
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