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Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко станут ведущими XII Премии АПКиТ

18 марта
2025 год

Новости кино >>
18 марта 2025
Церемония вручения XII Премии АПКиТ, где будут объявлены победители профессионального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения, состоится в Москве 13 мая. Ведущими первой части мероприятия станут Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко, сообщает пресс-служба премии.

Ника Здорик и Вячеслав Чепурченко станут ведущими XII Премии АПКиТ
фото: пресс-служба премии

XII Премия АПКиТ, реализуемая в концепции «Драгоценные металлы», будет вручаться в 25 номинациях – продюсеры отметят призом лучшие проекты 2024 года и индустриальных специалистов.

«Премия АПКиТ – по-настоящему авторитетное событие, которое позволяет окунуться в атмосферу профессионального праздника в компании великих представителей киноиндустрии. Для меня большая честь стоять на одной сцене с лучшими по мнению продюсеров, ведь получить такую награду – одна из самых заветных мечт каждого кинематографиста. Благодарю АПКиТ за доверие и возможность стать частью такого грандиозного события в роли ведущей, и с нетерпением жду яркой, красивой и масштабной церемонии вручения!», – отметила Ника Здорик.

Третий год стратегическим партнером Ассоциации продюсеров в организации церемонии выступает медиагруппа «Красный квадрат».
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обсуждение >>
№ 10
Мария_2191   22.03.2025 - 21:05
Здорик прям записалась в телеведущие: то здесь, то Нику будет вести. Может ей переквалифицироваться и сменить профессию? читать далее>>
№ 9
Киноман1985   22.03.2025 - 15:55
... слова для ролей как-то запоминает, а здесь можно постоянно повторять подглядывая в бумажки, наврятли они буду вести как ведут Оскар. всё в голове. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 20:04
... Поддерживаю, за Чепурченко как-то не так переживаю, как за Здорик. Кажется актриса может не справиться с такой ответственностью. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:23
... Да, старички потихоньку уходят на пенсию, Чепурченко оправдано выбрали, а вот Здорик - сомневаюсь. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 13:54
Пора молодежь подтягивать на позиции ведущих. Очень правильно. читать далее>>
Всего сообщений: 10
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