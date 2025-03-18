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Максим Стоянов станет «Самозванцем»

18 марта
2025 год

Новости кино >>
18 марта 2025
Премьера драмы «Самозванец» с Максимом Стояновым в главной роли состоится 24 марта в эфире НТВ. Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга, сообщает пресс-служба телеканала.

Максим Стоянов станет «Самозванцем»

По сюжету Бурлак (Максим Стоянов) и Окунь (Егор Долгополов) – профессиональные угонщики автомобилей. Выполняя заказ, они угоняют премиальную иномарку, в багажнике которой находят два миллиона долларов. Владельцы денег быстро выходят на след друзей. Окуня убивают, а Бурлаку удается скрыться. Чтобы спрятаться, Бурлак едет в сельскую глушь, где живет отец Окуня (Сергей Варчук), не видевший сына с пятилетнего возраста. Здесь он выдает себя за своего покойного друга. Бурлак и Окунь одногодки, вместе росли в детском доме, поэтому Бурлак в деталях знает обстоятельства детства друга и пользуется этим.

«В "Самозванце" меня заинтересовала динамика сюжета — события разворачиваются очень интересным образом. Актеру здесь есть, где разгуляться, любопытно сыграть не очередную проходную роль, а ту, где есть глубина, драма и юмор. У моего персонажа, Бурлака, за плечами сложная и насыщенная биография: детский дом, угон автомобилей и маргинальное прошлое, к своему возрасту он так и не обзавелся семьей, а жизнь все подкидывает ему новые испытания. Я основательно готовился к своей роли, общался с несколькими товарищами, которые выросли в детских домах. Мне стало интересно мировоззрение таких людей, потому что, как говорят, детдом сильно дисциплинирует человека, заставляет быть более внимательным к себе и к окружающим. Суровая школа жизни. Такие люди по-другому ощущают мир. Также для роли мне был необходим навык автоугонщика. Надо было разбираться в электрике, знать определенные нюансы того, какие машины можно, а какие нельзя угонять. Съемочный процесс был интересным, хотя, конечно, не без шероховатостей, потому что производство сериала – вещь далеко не простая, особенно в зимний период», — отмечает Максим Стоянов.

Поселок Ям, где живет Федор Окунев, отец Окуня, – настоящее фермерское хозяйство. Несколько лет назад через него пустили ответвление федеральной трассы, и забытая богом ферма оказалась в эпицентре грузового трафика. Ее дольщики построили гостиницу и постоялый двор, который стал приносить стабильный доход. После запуска трассы земля заинтересовала крупную девелоперскую компанию, которая предлагает дольщикам продать землю. Согласны все, кроме Окунева. Его поддерживает дочка Аня (Анастасия Куимова) и объявившийся «сын». Но собрание дольщиков, на котором должна была решиться судьба земли, переворачивает все с ног на голову: Бурлак вынужден вступить в противостояние с местными бандитами и сохранить долю «своей семьи».

Режиссером проекта выступил Алан Дзоциев. Также в сериале сыграли Олег Алмазов, Сергей Яценюк, Павел Гайдученко и другие.
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обсуждение >>
№ 12
Igor D.88   31.03.2025 - 13:46
Три или два трейлера есть на сайте. С легкостью определяется как поступить с новым фильмом. читать далее>>
№ 11
Киноман1985   22.03.2025 - 15:32
М.Стоянов вылитый самозванец. Внешность не внушающая доверия. читать далее>>
№ 10
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:21
Ну думаю актёра выбрали подходящего, для "самозванца" в самый раз. Стоянов много кого играл, но вот подобная роль впервой. читать далее>>
№ 9
Матвей Брикун   20.03.2025 - 16:20
... конечно.сколько будем жить, столько лет наблюдать это однообразие. меня не удивляет, не огорчает и не радует. просто пофиг. читать далее>>
№ 8
solosolo (москва)   20.03.2025 - 10:11
... сколько людей - столько мнений; у Стоянова яркая запоминающаяся внешность, а играет он как дышит, естественнее некуда; что же делать, если вокруг нечуткие, не улавливающие предаваемых актером эмоций... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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