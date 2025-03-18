Максим Стоянов станет «Самозванцем»

Премьера драмы «Самозванец
» с Максимом Стояновым
в главной роли состоится 24 марта в эфире НТВ. Многосерийный фильм расскажет о профессиональном угонщике по прозвищу Бурлак, который после угона дорогого авто с крупной суммой денег вынужден скрываться от бандитов под именем своего погибшего друга, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету Бурлак (Максим Стоянов) и Окунь (Егор Долгополов
) – профессиональные угонщики автомобилей. Выполняя заказ, они угоняют премиальную иномарку, в багажнике которой находят два миллиона долларов. Владельцы денег быстро выходят на след друзей. Окуня убивают, а Бурлаку удается скрыться. Чтобы спрятаться, Бурлак едет в сельскую глушь, где живет отец Окуня (Сергей Варчук
), не видевший сына с пятилетнего возраста. Здесь он выдает себя за своего покойного друга. Бурлак и Окунь одногодки, вместе росли в детском доме, поэтому Бурлак в деталях знает обстоятельства детства друга и пользуется этим.
«В "Самозванце" меня заинтересовала динамика сюжета — события разворачиваются очень интересным образом. Актеру здесь есть, где разгуляться, любопытно сыграть не очередную проходную роль, а ту, где есть глубина, драма и юмор. У моего персонажа, Бурлака, за плечами сложная и насыщенная биография: детский дом, угон автомобилей и маргинальное прошлое, к своему возрасту он так и не обзавелся семьей, а жизнь все подкидывает ему новые испытания. Я основательно готовился к своей роли, общался с несколькими товарищами, которые выросли в детских домах. Мне стало интересно мировоззрение таких людей, потому что, как говорят, детдом сильно дисциплинирует человека, заставляет быть более внимательным к себе и к окружающим. Суровая школа жизни. Такие люди по-другому ощущают мир. Также для роли мне был необходим навык автоугонщика. Надо было разбираться в электрике, знать определенные нюансы того, какие машины можно, а какие нельзя угонять. Съемочный процесс был интересным, хотя, конечно, не без шероховатостей, потому что производство сериала – вещь далеко не простая, особенно в зимний период
», — отмечает Максим Стоянов.
Поселок Ям, где живет Федор Окунев, отец Окуня, – настоящее фермерское хозяйство. Несколько лет назад через него пустили ответвление федеральной трассы, и забытая богом ферма оказалась в эпицентре грузового трафика. Ее дольщики построили гостиницу и постоялый двор, который стал приносить стабильный доход. После запуска трассы земля заинтересовала крупную девелоперскую компанию, которая предлагает дольщикам продать землю. Согласны все, кроме Окунева. Его поддерживает дочка Аня (Анастасия Куимова
) и объявившийся «сын». Но собрание дольщиков, на котором должна была решиться судьба земли, переворачивает все с ног на голову: Бурлак вынужден вступить в противостояние с местными бандитами и сохранить долю «своей семьи».
Режиссером проекта выступил Алан Дзоциев
. Также в сериале сыграли Олег Алмазов
, Сергей Яценюк
, Павел Гайдученко
и другие.
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