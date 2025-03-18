Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко

По сюжету жизнь Вари (Валерия Бурдужа) похожа на сказку. Она занимается любимым делом, работая кондитером, и выходит замуж за Илью (Алексей Анищенко), с которым мечтает прожить всю жизнь. Кажется, ничто и никто не может разрушить их счастье, но у Алины (Ксения Лукьянчикова), старшей сестры Вари, другие планы. В отличие от родственницы Алина несчастна в браке, хоть на первый взгляд это незаметно. Завистливая и коварная женщина готова на все, чтобы заполучить мужа Вари, даже если для этого необходимо прибегнуть к черной магии. Однако приворот на любовь Ильи оборачивается настоящим кошмаром для обеих семей.
«Алина – очень многослойный персонаж. Она не просто антагонист, который рушит чью-то жизнь ради забавы. Она живет в мире, где деньги, статус и контроль – это главные ценности. Она думает, что умеет управлять людьми, но в какой-то момент сама становится пешкой. Мне интересно исследовать ее психологию, показать, как далеко человек может зайти в погоне за иллюзорным счастьем», — отмечает Ксения Лукьянчикова.
Режиссером мелодрамы выступил Петр Смирнов. За визуальную составляющую отвечали оператор Эмиль Киреев и художник Евгений Малин. Производством проекта занимался продюсерский центр «ТВИН».
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