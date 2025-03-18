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Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко

18 марта
2025 год

Новости кино >>
18 марта 2025
Завершились съемки мистической мелодрамы ТВ-3 «Приворот», в которой любовь, предательство и мистика сплетаются в опасный клубок роковых событий. Главные роли в проекте сыграли Валерия Бурдужа, Илья Акинтьев и Ксения Лукьянчикова, сообщает пресс-служба телеканала.

Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету жизнь Вари (Валерия Бурдужа) похожа на сказку. Она занимается любимым делом, работая кондитером, и выходит замуж за Илью (Алексей Анищенко), с которым мечтает прожить всю жизнь. Кажется, ничто и никто не может разрушить их счастье, но у Алины (Ксения Лукьянчикова), старшей сестры Вари, другие планы. В отличие от родственницы Алина несчастна в браке, хоть на первый взгляд это незаметно. Завистливая и коварная женщина готова на все, чтобы заполучить мужа Вари, даже если для этого необходимо прибегнуть к черной магии. Однако приворот на любовь Ильи оборачивается настоящим кошмаром для обеих семей.

«Алина – очень многослойный персонаж. Она не просто антагонист, который рушит чью-то жизнь ради забавы. Она живет в мире, где деньги, статус и контроль – это главные ценности. Она думает, что умеет управлять людьми, но в какой-то момент сама становится пешкой. Мне интересно исследовать ее психологию, показать, как далеко человек может зайти в погоне за иллюзорным счастьем», — отмечает Ксения Лукьянчикова.

Режиссером мелодрамы выступил Петр Смирнов. За визуальную составляющую отвечали оператор Эмиль Киреев и художник Евгений Малин. Производством проекта занимался продюсерский центр «ТВИН».
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обсуждение >>
№ 9
Igor D.88   24.03.2025 - 18:54
Начнут лысеть раньше времени или зубы пожелтеют. На большее не рассчитываю) читать далее>>
№ 8
Мария_2191   22.03.2025 - 21:36
... Реально больше напоминает комедию, а не мистический мини-сериал) читать далее>>
№ 7
Киноман1985   22.03.2025 - 17:35
Мистика Приворот)) Ну хоть посмеемся, потому что напугать не получится. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 20:07
... да как-то у "звёздочки" не так уж и много хороших работ, как вы расписали. Ну сыграла она в "Осинном гнезде" и что с этого? читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:11
... А по моему она написала "актёр" и " с ЕГО участием"... Наверняка она имеет в виду Анищенко. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко фотографии
Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко фотографии
Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко фотографии
Ксения Лукьянчикова сделает «Приворот» на Алексея Анищенко фотографии
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