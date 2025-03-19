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Звезде «Крепкого орешка» Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет

19 марта
2025 год

Новости кино >>
19 марта 2025
Сегодня, 19 марта, исполнилось 70 лет популярному американскому актеру, продюсеру и сценаристу Брюсу Уиллису.

Звезде «Крепкого орешка» Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет
фото: в образе Джона Макклейна

Будущий мастер боевиков родился 19 марта 1955 года в немецком городе Идар-Оберштейн, где его отец, Дэвид Уиллис, был вольнонаемным служащим в американской воинской части. Вырос в Пеннс-Гроув, расположенном в штате Нью-Джерси, где его мать-немка Марлен Кассель работала в банке, а отец был сварщиком и рабочим на фабрике. Учился в колледже «Монтклер». Из четырех детей в семье был самым старшим. В восемь лет, несмотря на заикание, начал заниматься в любительской драматической студии. Пробует петь, аккомпанируя себе на губной гармонике в блюзовом ансамбле «Луз-Гуз», играет в студенческом театральном коллективе, а затем и на внебродвейской сцене в Нью-Йорке, ради чего в 1977-м, когда ему было 22 года, он бросил учебу в колледже.

В своем стремлении стать актером проявлял чудеса настойчивости, однако его усилия не были в должной мере оценены корифеями шоу-бизнеса. Точнее, талант Уиллиса по-настоящему оценили не на театральных подмостках, а у стойки популярного нью-йоркского бара «Кафе Сентрал», где коротала время артистическая богема. «Брюc Уиллис разъезжал по бару на роликовых коньках, одетый в широченные, как парашют, штаны, рваную майку, с повязкой на голове. Он всегда что-нибудь напевал, или хохмил, или играл на своей гармошке», — вспоминают биографы артиста. Работа в баре сочеталась с настойчивыми попытками приблизить свой «звездный час» в театре и кино. Брюcу пришлось сыграть немало ничем не примечательных ролей в фильмах категории «Б» и рекламных роликах. Первую роль перед камерой он «сыграл» в рекламном ролике джинсов «Ливайс».

Смотреть онлайн фильмы с Брюсом Уиллисом
В 1984-м, после одной успешной роли во внебродвейской сценической версии пьесы Сэма Шепарда «Влюбленный дурак», где он сыграл главную роль, о нем написали первые хвалебные отзывы и пригласили на пробы в Лос-Анджелес. Уиллис был доволен тем, что попал в Лос-Анджелес и смог посмотреть Олимпиаду, именно она его больше интересовала, чем предлагаемая роль. И лишь случайно в последний день перед отлетом его затащили в студию на пробы в пилотный выпуск сериала «Детективное агентство "Лунный свет"». Никому не известный нью-йоркский актер так понравился продюсерам, что вместо эпизодической роли его взяли в партнеры самой Сибилл Шепард. В первые же месяцы работы над сериалом он становится безумно популярен, журналисты сочиняют «заэкранный» роман с Сибилл. Пресса усиленно подогревает интерес к Уиллису. В 1987-м он познакомился с Деми Мур, их отношения начали бурно развиваться, и вскоре они стали мужем и женой. Звездный брак распался в 2000-м, но они остались друзьями.

«Лунный свет», шедший на телеэкранах Америки с 1985-го по 1989-й, сделал Уиллиса не просто популярнейшим исполнителем, но и воплощением нового мужского идеала — идеала второй половины 80-х. Сериал был выдвинут на премию «Эмми» по 16 категориям, в том числе — и за лучшее исполнение мужской роли. Уиллис, удостоенный этой престижной премии за образ Дэвида Эддисона-младшего, дебютировал в 1987-м в «перворазрядной» голливудской постановке — комедии Блейка Эдвардса «Свидание вслепую». Дебют был признан удачным и открыл актеру широкие горизонты. Роль нью-йоркского полицейского Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек» показала, сколь удачно можно использовать черты популярного образа. Коммерческий успех боевика позволил Уиллису «раскрутить» экранную биографию своего героя в четырех продолжениях. В период, когда зрители ассоциировали Уиллиса с героем этой «саги о Макклейне», актер снимался и в других ролях. Почитатели таланта Уиллиса предпочитают видеть его в более экстравагантных ситуациях — например, парящим на дельтаплане в фильме «Гудзонский ястреб». Играл он и в комедиях вроде картины Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу». Актер не забывал и про свое увлечение музыкой: в ленте «Уж кто бы говорил 2» он поет песенку собственного сочинения, а его сольная долгоиграющая пластинка «Брюc Уиллис: возвращение Бруно» вышла в свет в 1987-м.

Звезде «Крепкого орешка» Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет
фото: в образе Бутча Куллиджа

В 1994-м вышло «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, в котором актер предстал в качестве культового персонажа — боксера Бутча Куллиджа. Через год он создал еще один незабываемый образ — Джеймса Коула в «Двенадцати обезьянах» Терри Гиллиама. Следом последовали не менее значительные для его карьеры таксист Корбин Даллас в фантастическом «Пятом элементе» Люка Бессона и детский психиатр Малкольм Кроу в «Шестом чувстве» М. Найта Шьямалана. Зрители также любят его по фильмам «Последний бойскаут», «Цвет ночи», «Четыре комнаты», «Армагеддон», «Девять ярдов», «Неуязвимый», «Двенадцать друзей Оушена», «Город грехов», «Счастливое число Слевина», «Суррогаты», «Неудержимые», «Р.Э.Д.», «Королевство полной луны», «Петля времени», «Сплит», «Сиротский Бруклин» и «Стекло». Всего на счету мастера 147 ролей в кино и на телевидении.

В начале 2023-го у 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. С тех пор из-за болезни он не снимается. За свою творческую жизнь актер был удостоен 24 престижных наград, включая две «Эмми» и «Золотой глобус». Его имя увековечено на Голливудской Аллее славы. Дочери Скаут, Румер и Таллула пошли по стопам родителей.
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обсуждение >>
№ 11
Макс Милиан   21.03.2025 - 11:04
... Даже если он сам уже не способен отмечать, то родные и Деми, наверняка, посидели с ним. читать далее>>
№ 10
Никита Е. Никитин   20.03.2025 - 22:40
Никак, увы, уже не получится ... читать далее>>
№ 9
Tereza (Тюмень)   20.03.2025 - 19:41
Желаю сил и терпения его семье! читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:06
"Крепкий орешек" оказался реально крепким, как будто бы роль с фильма перекинулась в реальную жизнь Брюса. Долгих лет жизни! читать далее>>
№ 7
Никита Е. Никитин   20.03.2025 - 13:44
Уже ничего не отмечает читать далее>>
Всего сообщений: 11
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