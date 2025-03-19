Звезде «Крепкого орешка» Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет

Сегодня, 19 марта, исполнилось 70 лет популярному американскому актеру, продюсеру и сценаристу Брюсу Уиллису.
фото: в образе Джона Макклейна
Будущий мастер боевиков родился 19 марта 1955 года в немецком городе Идар-Оберштейн, где его отец, Дэвид Уиллис, был вольнонаемным служащим в американской воинской части. Вырос в Пеннс-Гроув, расположенном в штате Нью-Джерси, где его мать-немка Марлен Кассель работала в банке, а отец был сварщиком и рабочим на фабрике. Учился в колледже «Монтклер». Из четырех детей в семье был самым старшим. В восемь лет, несмотря на заикание, начал заниматься в любительской драматической студии. Пробует петь, аккомпанируя себе на губной гармонике в блюзовом ансамбле «Луз-Гуз», играет в студенческом театральном коллективе, а затем и на внебродвейской сцене в Нью-Йорке, ради чего в 1977-м, когда ему было 22 года, он бросил учебу в колледже.
В своем стремлении стать актером проявлял чудеса настойчивости, однако его усилия не были в должной мере оценены корифеями шоу-бизнеса. Точнее, талант Уиллиса по-настоящему оценили не на театральных подмостках, а у стойки популярного нью-йоркского бара «Кафе Сентрал», где коротала время артистическая богема. «Брюc Уиллис разъезжал по бару на роликовых коньках, одетый в широченные, как парашют, штаны, рваную майку, с повязкой на голове. Он всегда что-нибудь напевал, или хохмил, или играл на своей гармошке», — вспоминают биографы артиста. Работа в баре сочеталась с настойчивыми попытками приблизить свой «звездный час» в театре и кино. Брюcу пришлось сыграть немало ничем не примечательных ролей в фильмах категории «Б» и рекламных роликах. Первую роль перед камерой он «сыграл» в рекламном ролике джинсов «Ливайс».
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В 1984-м, после одной успешной роли во внебродвейской сценической версии пьесы Сэма Шепарда «Влюбленный дурак», где он сыграл главную роль, о нем написали первые хвалебные отзывы и пригласили на пробы в Лос-Анджелес. Уиллис был доволен тем, что попал в Лос-Анджелес и смог посмотреть Олимпиаду, именно она его больше интересовала, чем предлагаемая роль. И лишь случайно в последний день перед отлетом его затащили в студию на пробы в пилотный выпуск сериала «Детективное агентство "Лунный свет"». Никому не известный нью-йоркский актер так понравился продюсерам, что вместо эпизодической роли его взяли в партнеры самой Сибилл Шепард. В первые же месяцы работы над сериалом он становится безумно популярен, журналисты сочиняют «заэкранный» роман с Сибилл. Пресса усиленно подогревает интерес к Уиллису. В 1987-м он познакомился с Деми Мур, их отношения начали бурно развиваться, и вскоре они стали мужем и женой. Звездный брак распался в 2000-м, но они остались друзьями.
«Лунный свет», шедший на телеэкранах Америки с 1985-го по 1989-й, сделал Уиллиса не просто популярнейшим исполнителем, но и воплощением нового мужского идеала — идеала второй половины 80-х. Сериал был выдвинут на премию «Эмми» по 16 категориям, в том числе — и за лучшее исполнение мужской роли. Уиллис, удостоенный этой престижной премии за образ Дэвида Эддисона-младшего, дебютировал в 1987-м в «перворазрядной» голливудской постановке — комедии Блейка Эдвардса «Свидание вслепую». Дебют был признан удачным и открыл актеру широкие горизонты. Роль нью-йоркского полицейского Джона Макклейна в фильме «Крепкий орешек» показала, сколь удачно можно использовать черты популярного образа. Коммерческий успех боевика позволил Уиллису «раскрутить» экранную биографию своего героя в четырех продолжениях. В период, когда зрители ассоциировали Уиллиса с героем этой «саги о Макклейне», актер снимался и в других ролях. Почитатели таланта Уиллиса предпочитают видеть его в более экстравагантных ситуациях — например, парящим на дельтаплане в фильме «Гудзонский ястреб». Играл он и в комедиях вроде картины Роберта Земекиса «Смерть ей к лицу». Актер не забывал и про свое увлечение музыкой: в ленте «Уж кто бы говорил 2» он поет песенку собственного сочинения, а его сольная долгоиграющая пластинка «Брюc Уиллис: возвращение Бруно» вышла в свет в 1987-м.
В начале 2023-го у 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. С тех пор из-за болезни он не снимается. За свою творческую жизнь актер был удостоен 24 престижных наград, включая две «Эмми» и «Золотой глобус». Его имя увековечено на Голливудской Аллее славы. Дочери Скаут, Румер и Таллула пошли по стопам родителей.
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