Даррену Аронофски прочат режиссерское кресло экранизации «Куджо» Стивена Кинга

Создатель «Реквиема по мечте
» Даррен Аронофски
может занять режиссерское кресло новой экранизации романа Стивена Кинга
«Куджо
», уверяет Variety
.
В случае успешных переговоров для режиссера это будет первый опыт сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix и дебют в мейнстриме, т.е. в зрительском кино.
Впервые оригинал о взбесившемся сенбернаре адаптировали для кино в 1983 году. В хоррор-триллере сыграли Дэниел Хью Келли
, Ди Уоллес
и Эд Лаутер
, а оператором выступил Ян де Бонт
.
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