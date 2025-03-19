Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Даррену Аронофски прочат режиссерское кресло экранизации «Куджо» Стивена Кинга

19 марта
2025 год

Новости кино >>
19 марта 2025
Создатель «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски может занять режиссерское кресло новой экранизации романа Стивена Кинга «Куджо», уверяет Variety.

Даррену Аронофски прочат режиссерское кресло экранизации «Куджо» Стивена Кинга
фото: indiewire.com

В случае успешных переговоров для режиссера это будет первый опыт сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix и дебют в мейнстриме, т.е. в зрительском кино.

Впервые оригинал о взбесившемся сенбернаре адаптировали для кино в 1983 году. В хоррор-триллере сыграли Дэниел Хью Келли, Ди Уоллес и Эд Лаутер, а оператором выступил Ян де Бонт.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Мария_2191   22.03.2025 - 21:19
... да, главное чтобы не переборщили с компьютерной графикой, а то оригинал покажется в разы лучше. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:59
Режиссер хороший с изюминкой. Уверен не испортит произведение мастера ужасов. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 20:00
Нетфликс не перестаёт удивлять новыми коллаборациями, только вот когда ждать выход фильма, не ясно. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:05
Если Аронофски так же мастерски, как "Реквием по месте", снимет и "Куджо", то кассовые сборы фильму обеспечены. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   19.03.2025 - 16:12
Аронофски талантливый режиссёр с множеством известных работ. Смотрела "Реквием по мечте", "Мама!","Рестлер" читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Касл-Рок» остался без продолжения
Стивен Кинг, великий и ужасный
персоны
Даррен АронофскиЯн де БонтДэниел Хью КеллиСтивен КингЭд ЛаутерДи Уоллес
фильмы
КуджоРеквием по мечте

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.
Виталий Мелик-Карамов
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мелик-Карамов.
Константин Адам
20 марта ушёл из жизни актёр Константин Адам.
Вадим Жук
20 марта ушёл из жизни актёр Вадим Жук.

День рождения >>

Алексей Богданович
Николай Волков (старший)
Арчил Гомиашвили
Тарас Денисенко
Дарья Егорова
Анна Роскошная
Марьяна Спивак
Екатерина Стулова
Борис Тенин
Сара Бакстон
Серена Гранди
Ричард Греко
Корин Клери
Джоан Кроуфорд
Стивен Стрейт
Зыгмунт Хюбнер
все родившиеся 23 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен