«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена»

«Этот фильм – эмоциональный, масштабный. Когда я увидел отснятый материал, понял – это нечто невероятное. Мне кажется, режиссер Николай Лебедев и вся команда, которая до этого выпускала масштабные, эмоционально захватывающие фильмы, в этот раз превзошли сами себя. Они сделали что-то потрясающее», — говорит Александр Петров.
По сюжету фильма российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Петров), чей старший брат Александр Воронин (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку. По словам Виктора Добронравова, «это большое кино с выдающимся режиссером, с мощным сценарием, фантастической командой и великолепным актерским составом. Фильм – не только про подводников, он про любовь: к родине, к семье, к родным. Когда моряки сталкиваются с неизведанным, они защищают не только страну, но и свое самое ценное – близких, дом».
В картине также сыграли Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие актеры. «Этот фильм – не просто сага о подлодке, это история о благородстве, мужестве, стойкости. Он подойдет для самой широкой аудитории, в том числе для семейного просмотра. Наш фильм – это захватывающее приключение. Здесь есть неожиданные повороты, неизвестные объекты, драматическое путешествие», — рассказал Алексей Гуськов, исполнитель роли контр-адмирала Станислава Ольшанского.
Фильм создан по сценарию Алексея Сидорова студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканалом «Россия» и кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Оператором выступил Сергей Мачильский. «Это очень непростая, захватывающая и насыщенная история. Еще на этапе прочтения сценария она меня по-настоящему увлекла. Я подумала: "Вау, я очень хочу быть частью этого проекта"», — поделилась Диана Пожарская, сыгравшая Джулию.
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