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«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена»

19 марта
2025 год

Новости кино >>
19 марта 2025
Опубликован трейлер приключенческого экшна Николая Лебедева «Кракен» с Александром Петровым в главной роли. Лента выйдет в широкий кинопрокат 17 апреля.

«Кракен»

«Этот фильм – эмоциональный, масштабный. Когда я увидел отснятый материал, понял – это нечто невероятное. Мне кажется, режиссер Николай Лебедев и вся команда, которая до этого выпускала масштабные, эмоционально захватывающие фильмы, в этот раз превзошли сами себя. Они сделали что-то потрясающее», — говорит Александр Петров.

По сюжету фильма российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Петров), чей старший брат Александр Воронин (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку. По словам Виктора Добронравова, «это большое кино с выдающимся режиссером, с мощным сценарием, фантастической командой и великолепным актерским составом. Фильм – не только про подводников, он про любовь: к родине, к семье, к родным. Когда моряки сталкиваются с неизведанным, они защищают не только страну, но и свое самое ценное – близких, дом».

«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В картине также сыграли Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Диана Пожарская, Антон Богданов и другие актеры. «Этот фильм – не просто сага о подлодке, это история о благородстве, мужестве, стойкости. Он подойдет для самой широкой аудитории, в том числе для семейного просмотра. Наш фильм – это захватывающее приключение. Здесь есть неожиданные повороты, неизвестные объекты, драматическое путешествие», — рассказал Алексей Гуськов, исполнитель роли контр-адмирала Станислава Ольшанского.

Фильм создан по сценарию Алексея Сидорова студией «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканалом «Россия» и кинокомпанией «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино. Оператором выступил Сергей Мачильский. «Это очень непростая, захватывающая и насыщенная история. Еще на этапе прочтения сценария она меня по-настоящему увлекла. Я подумала: "Вау, я очень хочу быть частью этого проекта"», — поделилась Диана Пожарская, сыгравшая Джулию.
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обсуждение >>
№ 6
Киноман1985   22.03.2025 - 15:32
Чем будут побеждать существо) Какими технологиями на подводной лодке)) Хочется узнать предысторию появление в холодных водах здорового осьминога. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   20.03.2025 - 16:13
... Трейлера не хватает чтобы понять, никакого ответа нет) Для начала надо ответить хотя бы китайцам, а потом уже за океан плыть. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 20:02
Начинаем потихоньку перестраиваться на зарубежную тематику, правильно. Я считаю, что мы можем не хуже снимать. Уже видела трейлер, впечатлил)) читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   19.03.2025 - 19:45
... Аналогично. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   19.03.2025 - 15:52
Лично я точно собираюсь посмотреть "Кракена" на большом экране, чтобы увидеть, что получилось из очередного нашего ответа Голливуду. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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персоны
Антон БогдановСергей ГармашАлексей ГуськовВиктор ДобронравовНиколай Лебедев (III)Сергей МачильскийНикита МихалковАлександр Петров (IV)Диана ПожарскаяАлексей Сидоров
фильмы
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«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена» фотографии
«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена» фотографии
«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена» фотографии
«Нам кранты»: Александр Петров противостоит гигантскому осьминогу в трейлере «Кракена» фотографии
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