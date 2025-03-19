Дженна Ортега и Тейлор Расселл сыграют в ремейке «Одинокой белой женщины»

Дженна Ортега
и Тейлор Расселл
в случае успешных переговоров могут возглавить актерский состав ремейка психологического триллера Барбе Шредера
«Одинокая белая женщина
» с Дженнифер Джейсон Ли
и Бриджет Фондой
, сообщает Deadline
.
Помимо появления в кадре, актрисы взяли на себя обязанности исполнительных продюсеров. За производство фильма отвечают Sony и 1000 Pictures.
По сюжету картины 1992 года, основанного на романе Джона Лутца
SWF Seeks Same, молодая состоятельная жительница Нью-Йорка Эллисон Джонс рассталась с женихом из-за того, что он ей изменял. Чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся в жизни пустоту, Элли решает сдавать комнату и дает объявление в газету: «Одинокая белая женщина ищет соседку»
. Так в ее квартире появляется Хэди, с которой они быстро становятся лучшими подругами. Но очень скоро квартирантка начинает вести себя крайне подозрительно.
В 2005-м на свет появился сиквел ленты с подзаголовком «Психоз
», в котором сыграли Эллисон Ланж
и Кристен Миллер
, однако он был встречен прохладно. В середине 2010-х поговаривали о готовящейся телеадаптации от канала NBC — сериал так и не был снят.
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