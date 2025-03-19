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Дженна Ортега и Тейлор Расселл сыграют в ремейке «Одинокой белой женщины»

19 марта
2025 год

Новости кино >>
19 марта 2025
Дженна Ортега и Тейлор Расселл в случае успешных переговоров могут возглавить актерский состав ремейка психологического триллера Барбе Шредера «Одинокая белая женщина» с Дженнифер Джейсон Ли и Бриджет Фондой, сообщает Deadline.

Помимо появления в кадре, актрисы взяли на себя обязанности исполнительных продюсеров. За производство фильма отвечают Sony и 1000 Pictures.

Дженна Ортега и Тейлор Расселл сыграют в ремейке «Одинокой белой женщины»
фото: yahoo.com

По сюжету картины 1992 года, основанного на романе Джона Лутца SWF Seeks Same, молодая состоятельная жительница Нью-Йорка Эллисон Джонс рассталась с женихом из-за того, что он ей изменял. Чтобы хоть как-то заполнить образовавшуюся в жизни пустоту, Элли решает сдавать комнату и дает объявление в газету: «Одинокая белая женщина ищет соседку». Так в ее квартире появляется Хэди, с которой они быстро становятся лучшими подругами. Но очень скоро квартирантка начинает вести себя крайне подозрительно.

В 2005-м на свет появился сиквел ленты с подзаголовком «Психоз», в котором сыграли Эллисон Ланж и Кристен Миллер, однако он был встречен прохладно. В середине 2010-х поговаривали о готовящейся телеадаптации от канала NBC — сериал так и не был снят.
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№ 4
Мария_2191   22.03.2025 - 21:13
... Полностью с вами согласна. Не хочется признавать этот факт, но тягаться с актрисами ушедшего века могут только единицы. читать далее>>
№ 3
Людмила Тушенцова   21.03.2025 - 13:25
... Переиграть Фонду и Ли - это утопия.... у нынешних актеров просто нет их таланта и харизмы... мельчает человечество... простите... читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   20.03.2025 - 16:11
Начну с оригинала, потом перейду к второму фильму, на закуску новый с Ортегой. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:59
А теперь Ортега и Рассел попытаются урвать куш славы и переиграть Джейсон Ли и Фонду. Получится или нет, будет видно. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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