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Дейзи Ридли и Олден Эренрайк забудут на Филиппинах про «Звездные войны»

19 марта
2025 год

Новости кино >>
19 марта 2025
Рей Скайуокер и Хан Соло встретятся на Филиппинах. По информации Deadline, засветившиеся во вселенной «Звездных войн» Дейзи Ридли и Олден Эренрайк получили главные роли в новой романтической комедии Дональда Петри «Последнее пристанище» (The Last Resort).


По сюжету Брук (Ридли) полна решимости доказать, что достойна управлять гостиничной империей своего отца. Она отправляется на Филиппины, чтобы разведать новое место для курорта, и встречает очаровательного пилота-экспата Бена (Эренрайк), который помогает ей открыть для себя красоту страны и забытое чувство свободы. Когда любовь и долг сталкиваются, героиня должна выбрать между жизнью, которую она построила, и романтикой.

Сценарий написала Карен Маккаллах, работавшая над «Блондинкой в законе». Старт съемок запданирован на апрель.
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№ 6
Тульский парень   23.03.2025 - 17:19
Красивую Дейзи посмотрю. Почему нет. Кино про живописное место, солнечная, позитивная часть планеты. представляю картинку. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   22.03.2025 - 21:08
Наверняка на Филлипинах в апреле начинается курортный сезон, заодно и отдохнут немного в перерыве между съёмками. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   22.03.2025 - 15:28
Для актеров отдушина вырваться из бесконечной космической саги)) читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:08
... "Роман с камнем" - один из моих любимы фильмов, не думаю что "обновочка" переплюнет его. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   20.03.2025 - 15:57
Напомнило "Роман с камнем", "Шесть дней, семь ночей". Собирательный сюжет из похожих ромкомов. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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