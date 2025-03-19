Дейзи Ридли и Олден Эренрайк забудут на Филиппинах про «Звездные войны»

Рей Скайуокер и Хан Соло
встретятся на Филиппинах. По информации Deadline
, засветившиеся во вселенной «Звездных войн
» Дейзи Ридли
и Олден Эренрайк
получили главные роли в новой романтической комедии Дональда Петри
«Последнее пристанище» (The Last Resort).
По сюжету Брук (Ридли) полна решимости доказать, что достойна управлять гостиничной империей своего отца. Она отправляется на Филиппины, чтобы разведать новое место для курорта, и встречает очаровательного пилота-экспата Бена (Эренрайк), который помогает ей открыть для себя красоту страны и забытое чувство свободы. Когда любовь и долг сталкиваются, героиня должна выбрать между жизнью, которую она построила, и романтикой.
Сценарий написала Карен Маккаллах
, работавшая над «Блондинкой в законе
». Старт съемок запданирован на апрель.
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