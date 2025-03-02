Ана де Армас, Арктика и Страна Чудес: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Алиса в Стране Чудес»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере тизер-трейлера приключенческого фэнтези — современной интерпретации популярного детского аудиоспектакля на стихи Высоцкого
по мотивам сказки Кэрролла. Главную роль исполнила звезда сериала «Слово пацана
» Анна Пересильд
.
«Алиса в стране чудес». Тизер-трейлер
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Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
«Пара на пару»
Релиз романтической комедии Владимира Котта
(«Непослушник
») намечен на 22 мая. Преподаватель Костя (Дмитрий Чеботарёв
) пытается вернуть жену Ольгу (Ирина Горбачёва
), ушедшую к богатому мужчине Сергею (Александр Робак
), завязав отношения с его дочерью Соней (Ульяна Чжан
).
«Пара на пару»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«В списках не значился»
НТВ показал трейлер исторического боевика по одноименному произведению Бориса Васильева
. Владислав Миллер
сыграл лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает к новому месту своей службы — Брестской крепости — накануне начала Великой Отечественной войны.
«В списках не значился»
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Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Этерна»
Мистическое фэнтези по мотивам цикла романов Веры Камши «Отблески Этерны» обрело новый трейлер. На вымышленной планете Кэртиана, в эпоху, напоминающую средневековую Европу XVI-XVII веков, на фоне надвигающегося апокалипсиса разворачивается борьба за власть между свергнутым принцем, действующим королём, религиозными фанатиками и другими силами.
«Этерна». Трейлер №2
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Рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»
«Три плюс три»
Start и Okko представили трейлер комедийного сериала о запутанных отношениях двух семей, живущих в живописном городке Золотого кольца России. Премьера на обеих платформах состоится 10 марта, а также позднее на телеканале СТС.
«Три плюс три»
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Премьера комедии «Три плюс три» с Владиславом Ветровым и Ольгой Хохловой состоится 10 марта
«Туда»
Пётр Фёдоров
и Ирина Старшенбаум
проехали 1500 километров в тизер-трейлере комедийного роуд-муви Ивана Петухова
(«Сёстры
»). Съёмки фильма об очень длинной поездке в такси проходили в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и между этими городами.
«Туда». Тизер-трейлер
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Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России
«Гипнозис»
Восьмисерийный сериал Okko расскажет о трёх друзьях с особыми способностями — детективе, читающем мысли, адвокате, видящем будущее, и священнике, знающем прошлое, — чьей идеальной жизни угрожает таинственный враг, желающий им отомстить. Главные роли сыграли Даниил Страхов
, Ростислав Бершауэр
и Кирилл Кяро
.
«Гипнозис»
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Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»
«Море на двоих»
7 марта в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера романтической комедии о совместном путешествии из Москвы в Геленджик двух очень разных героев: легкомысленного сотрудника социального центра (Алексей Лукин
) и психолога, передвигающейся на инвалидной коляске (Алина Дулова
).
«Море на двоих»
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Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»
«Северный морской путь»
28 февраля медиаплатформа «Смотрим» выпустила документальный сериал о многовековой истории освоения ледового пространства, героях прошлого и наших современниках, которые развивают одну из самых значимых морских артерий России, связывающую Европейскую часть с Дальним Востоком.
«Северный морской путь»
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«Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Элис и Джек»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал российскую премьеру сериала об отношениях героев Донала Глисона
и Андреа Райзборо
на протяжении 15 лет. После проведённой вместе ночи молодые люди не завязывают ничего серьёзного, но благодаря возникшей привязанности долгие годы так или иначе появляются в жизнях друг друга.
«Элис и Джек»
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«Нормальные люди»: Протеиновый батончик студенческой молодости
«Девушки на балконе»
Чёрная комедия Ноэми Мерлан
(главная героиня в «Эммануэль
») выйдет в российский прокат 27 марта. По сюжету три подруги, живущие в Марселе, от скуки следят за парнем из квартиры напротив. Личное знакомство с объектом наблюдения приводит к непредсказуемому и очень кровавому исходу.
«Девушки на балконе». Трейлер с русскими субтитрами
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«Эммануэль»
«Ещё одна простая просьба»
Продолжение криминального триллера 2018 года расскажет новую историю о двух подругах (Блейк Лайвли
и Анна Кендрик
), одна из которых приглашает другую на свою свадьбу в Италии. В разгар торжества происходит убийство, и вечер перестаёт быть томным.
«Ещё одна простая просьба». Трейлер на английском языке
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«Простая просьба»
«Эдем»
Целая россыпь звёзд крупного калибра показалась в трейлере новой картины Рона Ховарда
(«Инферно
»). Ана де Армас
, Сидни Суини
, Джуд Лоу
, Ванесса Кирби
и Даниэль Брюль
отправятся на Галапагосские острова, чтобы спрятаться от цивилизации.
«Эдем». Трейлер на немецком языке
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«Гонка» Рона Ховарда
«Андор», 2 сезон
Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго и заключительного сезона приквела фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории
». Шоу рассказывает об истоках Альянса повстанцев и о том, как туда попал капитан Кассиан Андор (Диего Луна
).
«Андор». 2 сезон. Трейлер на английском языке
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«Изгой-один. Звездные войны: Истории»: Умираю, но не сдаюсь
«Холланд»
27 марта сервис Prime Video покажет остросюжетный триллер с Николь Кидман
, Гаэлем Гарсия Берналем
и Мэттью Макфэдьеном
. Тюльпановая идиллия в небольшом городке в штате Мичиган оказывается не тем, чем кажется, когда местная домохозяйка узнаёт маленький секрет и начинает подозревать своего мужа в измене.
«Холланд». Трейлер на английском языке
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Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман
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