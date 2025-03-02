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Ана де Армас, Арктика и Страна Чудес: главные трейлеры за неделю

2 марта
2025 год

Новости кино >>
2 марта 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Алиса в Стране Чудес»
Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере тизер-трейлера приключенческого фэнтези — современной интерпретации популярного детского аудиоспектакля на стихи Высоцкого по мотивам сказки Кэрролла. Главную роль исполнила звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд.

«Алиса в стране чудес». Тизер-трейлер

Читать Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года

«Пара на пару»
Релиз романтической комедии Владимира КоттаНепослушник») намечен на 22 мая. Преподаватель Костя (Дмитрий Чеботарёв) пытается вернуть жену Ольгу (Ирина Горбачёва), ушедшую к богатому мужчине Сергею (Александр Робак), завязав отношения с его дочерью Соней (Ульяна Чжан).

«Пара на пару»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«В списках не значился»
НТВ показал трейлер исторического боевика по одноименному произведению Бориса Васильева. Владислав Миллер сыграл лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает к новому месту своей службы — Брестской крепости — накануне начала Великой Отечественной войны.

«В списках не значился»

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года

«Этерна»
Мистическое фэнтези по мотивам цикла романов Веры Камши «Отблески Этерны» обрело новый трейлер. На вымышленной планете Кэртиана, в эпоху, напоминающую средневековую Европу XVI-XVII веков, на фоне надвигающегося апокалипсиса разворачивается борьба за власть между свергнутым принцем, действующим королём, религиозными фанатиками и другими силами.

«Этерна». Трейлер №2

Читать Рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»

«Три плюс три»
Start и Okko представили трейлер комедийного сериала о запутанных отношениях двух семей, живущих в живописном городке Золотого кольца России. Премьера на обеих платформах состоится 10 марта, а также позднее на телеканале СТС.

«Три плюс три»

Читать Премьера комедии «Три плюс три» с Владиславом Ветровым и Ольгой Хохловой состоится 10 марта

«Туда»
Пётр Фёдоров и Ирина Старшенбаум проехали 1500 километров в тизер-трейлере комедийного роуд-муви Ивана ПетуховаСёстры»). Съёмки фильма об очень длинной поездке в такси проходили в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе и между этими городами.

«Туда». Тизер-трейлер

Читать Ирина Старшенбаум и Петр Федоров отправятся в путешествие по всей России

«Гипнозис»
Восьмисерийный сериал Okko расскажет о трёх друзьях с особыми способностями — детективе, читающем мысли, адвокате, видящем будущее, и священнике, знающем прошлое, — чьей идеальной жизни угрожает таинственный враг, желающий им отомстить. Главные роли сыграли Даниил Страхов, Ростислав Бершауэр и Кирилл Кяро.

«Гипнозис»

Читать Даниил Страхов и Кирилл Кяро снимаются в сериале «Гипнозис»

«Море на двоих»
7 марта в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера романтической комедии о совместном путешествии из Москвы в Геленджик двух очень разных героев: легкомысленного сотрудника социального центра (Алексей Лукин) и психолога, передвигающейся на инвалидной коляске (Алина Дулова).

«Море на двоих»

Читать Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно»

«Северный морской путь»
28 февраля медиаплатформа «Смотрим» выпустила документальный сериал о многовековой истории освоения ледового пространства, героях прошлого и наших современниках, которые развивают одну из самых значимых морских артерий России, связывающую Европейскую часть с Дальним Востоком.

«Северный морской путь»

Читать «Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Элис и Джек»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» анонсировал российскую премьеру сериала об отношениях героев Донала Глисона и Андреа Райзборо на протяжении 15 лет. После проведённой вместе ночи молодые люди не завязывают ничего серьёзного, но благодаря возникшей привязанности долгие годы так или иначе появляются в жизнях друг друга.

«Элис и Джек»

Читать «Нормальные люди»: Протеиновый батончик студенческой молодости

«Девушки на балконе»
Чёрная комедия Ноэми Мерлан (главная героиня в «Эммануэль») выйдет в российский прокат 27 марта. По сюжету три подруги, живущие в Марселе, от скуки следят за парнем из квартиры напротив. Личное знакомство с объектом наблюдения приводит к непредсказуемому и очень кровавому исходу.

«Девушки на балконе». Трейлер с русскими субтитрами

Смотреть онлайн «Эммануэль»

«Ещё одна простая просьба»
Продолжение криминального триллера 2018 года расскажет новую историю о двух подругах (Блейк Лайвли и Анна Кендрик), одна из которых приглашает другую на свою свадьбу в Италии. В разгар торжества происходит убийство, и вечер перестаёт быть томным.

«Ещё одна простая просьба». Трейлер на английском языке

Смотреть онлайн «Простая просьба»

«Эдем»
Целая россыпь звёзд крупного калибра показалась в трейлере новой картины Рона ХовардаИнферно»). Ана де Армас, Сидни Суини, Джуд Лоу, Ванесса Кирби и Даниэль Брюль отправятся на Галапагосские острова, чтобы спрятаться от цивилизации.

«Эдем». Трейлер на немецком языке

Смотреть онлайн «Гонка» Рона Ховарда

«Андор», 2 сезон
Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго и заключительного сезона приквела фильма «Изгой-один: Звёздные Войны. Истории». Шоу рассказывает об истоках Альянса повстанцев и о том, как туда попал капитан Кассиан Андор (Диего Луна).

«Андор». 2 сезон. Трейлер на английском языке

Читать «Изгой-один. Звездные войны: Истории»: Умираю, но не сдаюсь

«Холланд»
27 марта сервис Prime Video покажет остросюжетный триллер с Николь Кидман, Гаэлем Гарсия Берналем и Мэттью Макфэдьеном. Тюльпановая идиллия в небольшом городке в штате Мичиган оказывается не тем, чем кажется, когда местная домохозяйка узнаёт маленький секрет и начинает подозревать своего мужа в измене.

«Холланд». Трейлер на английском языке

Читать Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман
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№ 8
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:45
... А то вы не знаете как у нас любят переснимать фильмы на свой лад, особенно если ранее они получили большую популярность. читать далее>>
№ 7
Angelika77   4.03.2025 - 20:12
Лукин, что в "Море на двоих", что в "Эстерне" с одинаковым выражением лица, вообще не меняется. Может это только по трейлеру так кажется, но всё-таки... читать далее>>
№ 6
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.03.2025 - 14:41
Если честно, то западные ценности нам конечно совсем не близки, но они гораздо лучше, радуют больше, чем свежие русские, т.к. наши скрепы рушат все их ценности, делая нас сильнее, особенно поездки на море...... читать далее>>
№ 5
Igor D.88   3.03.2025 - 12:37
Эдем понравился, Девушки на балконе обалденно выглядит, если бы не яркая финальная часть точно не смотрел бы. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   2.03.2025 - 22:22
В 1995 году был снят фильм "Я русский солдат" по повести Б.Васильева "В списках не значился". Фильм неплохой, неоднократно показывали по ТВ. Зачем снимать ещё? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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