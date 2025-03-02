Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта

анонс

Экспозиция, посвященная женщинам-режиссерам, продлится с 13 марта по 27 июля

В Москве пройдет выставка «Женщина за кадром. Постскриптум к 100-летию кинорежиссера Татьяны Лиозновой»

Продолжение фэнтези стартует 7 марта на стриминговом сервисе viju, а 17 марта — на телеканале viju+ Serial

Второй сезон «Рони, дочери разбойника» покажут в России весной

6 марта

По франшизе «Волейбол!!» снимут два новых аниме (есть трейлеры)

Всё, что нужно знать о спортивной франшизе (до и после фильма «Решающая игра на свалке»)