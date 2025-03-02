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Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта

2 марта
2025 год

Новости кино >>
2 марта 2025
На Пятом канале 2 марта в 15.00 состоится премьера третьей части сериала «Изгой» с Андреем Фроловым в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала, в съемках также приняли участие Глафира Козулина, Алексей Нилов, Оксана Базилевич, Мирон Проворов и Никита Чеканов.

Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта
фото: пресс-служба Пятого канала

Название третьего сезона — «Отцы» — выбрано неслучайно. В центре истории оказываются семейные ценности и борьба за счастье близких людей. Сам Жора вместе с женой Оксаной воспитывают дочку. Оксана узнает о существовании родного отца и отправляется на его поиски. Из тюрьмы после длительного заключения выходит папа Елизаветы Ягайловой по прозвищу Лихо. У каждого из родителей задача одна – защитить своих родных, только вот методы разные.

После многолетнего перерыва Георгий Белоног возвращается на службу в полицию, помогает Следственному комитету. Но все осложняется с появлением в Каменецке Елизаветы «Лихо», которую считали мертвой. Как оказалось, она не погибла от пули Жоры. После комы и двухлетнего лечения она вернулась, чтобы отомстить и уничтожить всю семью Белоногов. Верным помощником становится ее отец. Сначала пропадают родители Жоры, погибает младший брат Оксаны. А убийство полковника Архипова обставляют так, что единственным подозреваемым становится Жора. Его застают на месте преступления и пытаются арестовать. Чтобы доказать свою невиновность, найти родителей и спасти семью, Белоног вынужден бежать. Теперь он вне закона. Но майор не привык сдаваться перед лицом опасности и готов восстановить справедливость любой ценой.
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обсуждение >>
№ 6
Киноман1985   4.03.2025 - 13:54
Пятый все время снимает однотипные сериалы. По этой части не далеко убежали от НТВ, Домашнего, Россия 1. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   4.03.2025 - 13:17
Блин! Сериалоделы Пятого канала, зачем вы такой крутой триллер превращаете в типичное "мыльцо"?! Турдизи и дорамы и то криминальнее бывают. Бывший следователь в опале, враги вражинские... читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:28
... ВЫ прям как поздравляете Фролова с днём рождения, честное слово. Актёр хороший, спорить не буду. Но иногда он чересчур прям драматичен. читать далее>>
№ 3
alexkotov   2.03.2025 - 21:40
Если телезрители будут продолжать его смотреть, то поверьте – четырьмя сезонами дело не обойдется. Да и зачем кинокомпании закрывать такой проект. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   2.03.2025 - 21:35
Обожаю этого актера. Все фильмы и сериалы смотрю с его участием. Желаю успехов, семейного счастья и новых ролей. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта фотографии
Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта фотографии
Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта фотографии
Андрей Фролов вернется к роли Жоры Белонога 2 марта фотографии
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