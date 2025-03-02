Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения»

«Моя героиня – добрая, наивная и доверчивая девушка. Она видит только хорошее в людях, не замечая их недостатки. Насте мешает ее альтруизм, часто жертвует собой ради окружающих, не замечая, что многие воспринимают это как должное и совсем не ценят. Благодаря Сергею, Настя знакомится с собой настоящей и находит свою внутреннюю силу. Эта история о том, как меняется и расцветает женщина, когда рядом правильный мужчина», — рассказала Анастасия Грибулина.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Настя была лучшей флористкой в цветочном магазине, пока хозяйка не обвинила ее в ограблении магазина. Сергей, один из клиентов салона, узнает, что девушка в беде. Он представляется ее адвокатом и проводит свое расследование и выясняет, кто на самом деле совершил преступление. Обвинения с нее снимают, а владелица салона предлагает вернуться. Но героиня решает начать жизнь с чистого листа и открыть свой маленький бизнес. А спаситель уже влюблен и делает первый шаг.
«На мой взгляд, у нас с Сергеем много общего. В первую очередь, конечно же, любовь к своему делу – он отдает всего себя и искренне относится к тому, чем занимается. Сергей очень педантичен и даже строг в каких-то моментах, но это не делает его плохим человеком. Наоборот, ему важно все сделать идеально, ведь сфера, в которой он работает, этого требует. Однажды он обжегся в любви, из-за чего закрылся, нарастил панцирь – эта история мне тоже, можно сказать, близка. Главная мысль нашего проекта в том, что нужно делать все с открытым сердцем и душой. Тогда на пути будут встречаться только нужные люди, а мир раскроется с другой, светлой стороны», — говорит Иван Ратников.
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