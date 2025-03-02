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Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения»

2 марта
2025 год

Новости кино >>
2 марта 2025
Закончились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Быстрицкого «Букет примирения». Главные роли исполнили Анастасия Грибулина и Иван Ратников, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

«Моя героиня – добрая, наивная и доверчивая девушка. Она видит только хорошее в людях, не замечая их недостатки. Насте мешает ее альтруизм, часто жертвует собой ради окружающих, не замечая, что многие воспринимают это как должное и совсем не ценят. Благодаря Сергею, Настя знакомится с собой настоящей и находит свою внутреннюю силу. Эта история о том, как меняется и расцветает женщина, когда рядом правильный мужчина», — рассказала Анастасия Грибулина.

Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Настя была лучшей флористкой в цветочном магазине, пока хозяйка не обвинила ее в ограблении магазина. Сергей, один из клиентов салона, узнает, что девушка в беде. Он представляется ее адвокатом и проводит свое расследование и выясняет, кто на самом деле совершил преступление. Обвинения с нее снимают, а владелица салона предлагает вернуться. Но героиня решает начать жизнь с чистого листа и открыть свой маленький бизнес. А спаситель уже влюблен и делает первый шаг.

«На мой взгляд, у нас с Сергеем много общего. В первую очередь, конечно же, любовь к своему делу – он отдает всего себя и искренне относится к тому, чем занимается. Сергей очень педантичен и даже строг в каких-то моментах, но это не делает его плохим человеком. Наоборот, ему важно все сделать идеально, ведь сфера, в которой он работает, этого требует. Однажды он обжегся в любви, из-за чего закрылся, нарастил панцирь – эта история мне тоже, можно сказать, близка. Главная мысль нашего проекта в том, что нужно делать все с открытым сердцем и душой. Тогда на пути будут встречаться только нужные люди, а мир раскроется с другой, светлой стороны», — говорит Иван Ратников.
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№ 6
ЛЮБКА НЕО   21.05.2025 - 21:33
Девушка кричит и срывается на хорошем, добром человеке, а своему бывшему верит, хотя он неприятный и он вор, и юлит постоянно, как же добрые девушки не разбираются в людях, наивность их недостаток. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   19.03.2025 - 10:47
Когда сц Домашнего усвоят, что альтруизм и "доброта, что хуже воровства" - давно изжившее себя заштампованное клише?! Почему положительных героинь выставляют доверчивыми и жертвенными дурами?... читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:24
... Ну в этом вы правы, перевелись нынче "храбрые молодцы", на которых можно положиться. Всё приходится взваливать на свои хрупкие плечи. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   3.03.2025 - 19:23
... потому что сейчас не время кататься на коне, есть авто. получается нету коней, а значит и принцев. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   3.03.2025 - 12:39
"Моя героиня – добрая, наивная и доверчивая девушка." - универсальная фраза подходит под любой фильм Домашнего, да не только. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Dомашний
персоны
Сергей БыстрицкийАнастасия ГрибулинаИван Ратников
фильмы
Букет примирения

фотографии >>
Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения» фотографии
Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения» фотографии
Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения» фотографии
Иван Ратников подарил Анастасии Грибулиной «Букет примирения» фотографии
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