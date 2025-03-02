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Кристен Риттер попадет на стол Декстера Моргана

2 марта
2025 год

Новости кино >>
2 марта 2025
Кристен Риттер сыграет серийную убийцу в сериале «Декстер: Воскрешение», уверяет Deadline.

Кристен Риттер попадет на стол Декстера Моргана
фото: deadline.com

Звезда «Джессики Джонс» предстанет в образе сомелье Мии Лапьер, которая скрывает тайну. Ранее к актерской команде шоу присоединились Питер Динклэйдж и Ума Турман.

Действие сериала развернется в наши дни после событий «Декстера: Новой крови». Майкл С. Холл вернется к образу маньяка Декстера Моргана, а компанию ему вновь составят Джек Элкотт, Дэвид Заяс и Джеймс Ремар. Шоураннером как обычно выступает Клайд Филлипс, режиссерское кресло делят между собой Маркос Сиега и Моника Рэйманд. Съемки «Воскрешения» проходят в Нью-Йорке, премьера состоится на канале Showtime уже этим летом.

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В 2024 году Холл озвучил внутренний голос главного героя «Декстера: Первородного греха». В шоу о становлении маньяка снялись Патрик Гибсон, Кристиан Слейтер, Молли Браун, Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси.
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