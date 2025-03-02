Кристен Риттер попадет на стол Декстера Моргана

Кристен Риттер
сыграет серийную убийцу в сериале «Декстер: Воскрешение
», уверяет Deadline
.
Звезда «Джессики Джонс
» предстанет в образе сомелье Мии Лапьер, которая скрывает тайну. Ранее к актерской команде шоу присоединились Питер Динклэйдж
и Ума Турман
.
Действие сериала развернется в наши дни после событий «Декстера: Новой крови
». Майкл С. Холл
вернется к образу маньяка Декстера Моргана
, а компанию ему вновь составят Джек Элкотт
, Дэвид Заяс
и Джеймс Ремар
. Шоураннером как обычно выступает Клайд Филлипс
, режиссерское кресло делят между собой Маркос Сиега
и Моника Рэйманд
. Съемки «Воскрешения» проходят в Нью-Йорке, премьера состоится на канале Showtime уже этим летом.
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В 2024 году Холл озвучил внутренний голос главного героя «Декстера: Первородного греха
». В шоу о становлении маньяка снялись Патрик Гибсон
, Кристиан Слейтер
, Молли Браун
, Сара Мишель Геллар
и Патрик Демпси
.
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