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Аль Пачино появится в триллере Гаса Ван Сента

2 марта
2025 год

Новости кино >>
2 марта 2025
Аль Пачино присоединился к актерской команде нового фильма Гаса Ван Сента под названием Dead Man's Wire («Проволока мертвеца»), сообщает Deadline.

Аль Пачино появится в триллере Гаса Ван Сента
фото: deadline.com

Главные роли в триллере закреплены за Биллом Скарсгардом и Дэйкром Монтгомери. В картине также заявлены Кэри Элвис, Колман Доминго и Майхала Геррольд.

Лента, основанная на реальных событиях, поведает о событиях, произошедших в Индианаполисе в 1977 году. По сюжету бывший застройщик берет в заложники поступившего с ним несправедливо ипотечного банкира, требуя пять миллионов долларов и личных извинений. За сценарий отвечает Остин КолодниКогда время стало громче»).
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обсуждение >>
№ 7
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 22:43
Походу Аль Пачино придётся играть самого "мертвеца", вряд ли он осилит более сложную роль в его возрасте и с таким состоянием здоровья. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   4.03.2025 - 13:51
Лучшие фильмы Пачино остались далеко позади. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   3.03.2025 - 19:19
... Не знаю как жить. У него были гулянки на протяжении некоторого периода с разными дамами. От которых появились дети, а официального брака не было никогда. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.03.2025 - 14:38
... , Вот тут я пожалуй с вами соглашусь, но всё таки 85 лет актёру. Это он и так молодец, что не ушёл на пенсию, жаль что нельзя остановить время. читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   2.03.2025 - 22:08
Аль Пачино - гениальный актер, но в обычной жизни - он редкостный социопат, я вообще удивляюсь, как он умудрялся с женщинами так подолгу жить. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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