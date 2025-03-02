Аль Пачино появится в триллере Гаса Ван Сента

Аль Пачино
присоединился к актерской команде нового фильма Гаса Ван Сента
под названием Dead Man's Wire («Проволока мертвеца»), сообщает Deadline
.
Главные роли в триллере закреплены за Биллом Скарсгардом
и Дэйкром Монтгомери
. В картине также заявлены Кэри Элвис
, Колман Доминго
и Майхала Геррольд
.
Лента, основанная на реальных событиях, поведает о событиях, произошедших в Индианаполисе в 1977 году. По сюжету бывший застройщик берет в заложники поступившего с ним несправедливо ипотечного банкира, требуя пять миллионов долларов и личных извинений. За сценарий отвечает Остин Колодни
(«Когда время стало громче
»).
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