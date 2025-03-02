Юных москвичей в период весенних каникул порадует международный фестиваль «Мультфильмы о будущем»

В течение трех дней на весенних каникулах, с 28 по 30 марта, в музее «АТОМ
» на ВДНХ пройдут нон-стоп показы мультфильмов со всего мира на различные темы: будущее, новые технологии, космические путешествия и научные открытия. Согласно пресс-службе смотра, в программе Международного анимационного фестиваля для всей семьи «Мультфильмы о будущем
» будут представлены десятки самых разных мультфильмы со всего мира — от шедевра Хаяо Миядзаки
до авторских короткометражных мультфильмов и известных анимационных сериалов.
Большая часть внеконкурсной кинопрограммы этого года посвящена экранизациям книг Кира Булычева
. Его цикл повестей и рассказов про девочку Алису Селезневу снова и снова вдохновляет кинематографистов на экранизации. Однако каждая эпоха вносит свой взгляд на булычевскую прозу: в программе смотра можно проследить, как эволюционировали экранизации Булычева за без малого полвека: от классической «Тайны третьей планеты
» до недавнего фильма «Сто лет тому вперед
». Рядом с программой по Булычеву — несколько полнометражных мультфильмов из разных стран: «Навсикая из долины ветров
» Хаяо Миядзаки, который, рисуя постапокалиптический мир, предостерегает нас от небрежного отношения к проблемам экологии, «Тетушка Хильда
» от замечательной французской студии Folimage о генной инженерии и номинированный в прошлом году на «Оскар» испано-французский мультфильм «Мечты робота», давший очередной повод поразмышлять о робототехнике и искусственном интеллекте. Зрителей также ожидает большая нон-стоп программа из отечественных сериалов, которые так или иначе можно отнести к фантастическому жанру.
Помимо кинопоказов посетители смогут побывать на лекциях известных ученых, построить дом будущего в архитектурных мастерских, снять мультфильм в анимационной лаборатории, поучаствовать в дискуссии про ИИ и погрузиться в виртуальное пространство в VR-кинотеатре. Гости услышат музыку Александра Зацепина
к «Тайне третьей планеты», которую исполнит оркестр под управлением Михаила Фадеева, а также смогут посетить концерт современной электронной музыки от культового проекта «Модель для сборки». В преддверии смотра стартует Всероссийский конкурс иллюстрации и анимации на тему будущего. Работы участников будут представлены в дни фестиваля в пространствах музея «АТОМ».
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