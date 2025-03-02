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Юных москвичей в период весенних каникул порадует международный фестиваль «Мультфильмы о будущем»

2 марта
2025 год

Новости кино >>
2 марта 2025
В течение трех дней на весенних каникулах, с 28 по 30 марта, в музее «АТОМ» на ВДНХ пройдут нон-стоп показы мультфильмов со всего мира на различные темы: будущее, новые технологии, космические путешествия и научные открытия. Согласно пресс-службе смотра, в программе Международного анимационного фестиваля для всей семьи «Мультфильмы о будущем» будут представлены десятки самых разных мультфильмы со всего мира — от шедевра Хаяо Миядзаки до авторских короткометражных мультфильмов и известных анимационных сериалов.

Юных москвичей в период весенних каникул порадует международный фестиваль «Мультфильмы о будущем»
фото: future.multfest

Большая часть внеконкурсной кинопрограммы этого года посвящена экранизациям книг Кира Булычева. Его цикл повестей и рассказов про девочку Алису Селезневу снова и снова вдохновляет кинематографистов на экранизации. Однако каждая эпоха вносит свой взгляд на булычевскую прозу: в программе смотра можно проследить, как эволюционировали экранизации Булычева за без малого полвека: от классической «Тайны третьей планеты» до недавнего фильма «Сто лет тому вперед». Рядом с программой по Булычеву — несколько полнометражных мультфильмов из разных стран: «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки, который, рисуя постапокалиптический мир, предостерегает нас от небрежного отношения к проблемам экологии, «Тетушка Хильда» от замечательной французской студии Folimage о генной инженерии и номинированный в прошлом году на «Оскар» испано-французский мультфильм «Мечты робота», давший очередной повод поразмышлять о робототехнике и искусственном интеллекте. Зрителей также ожидает большая нон-стоп программа из отечественных сериалов, которые так или иначе можно отнести к фантастическому жанру.

Помимо кинопоказов посетители смогут побывать на лекциях известных ученых, построить дом будущего в архитектурных мастерских, снять мультфильм в анимационной лаборатории, поучаствовать в дискуссии про ИИ и погрузиться в виртуальное пространство в VR-кинотеатре. Гости услышат музыку Александра Зацепина к «Тайне третьей планеты», которую исполнит оркестр под управлением Михаила Фадеева, а также смогут посетить концерт современной электронной музыки от культового проекта «Модель для сборки». В преддверии смотра стартует Всероссийский конкурс иллюстрации и анимации на тему будущего. Работы участников будут представлены в дни фестиваля в пространствах музея «АТОМ».
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   4.03.2025 - 20:15
Книги Киры Булычева зачитала в детстве и по молодости до дыр. Помню мультик "Тайна третьей планеты", один из моих любимых. То что он будет показан вне конкурса всё равно не может не радовать. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   4.03.2025 - 13:50
Не лучший способ провести каникулы, но и не самый плохой. Возможность отвлечься от однообразия и скуки. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   3.03.2025 - 19:10
Три дня мама и папа смогут побыть один на один без спиногрызов. Отвели 28 забрали 30. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   3.03.2025 - 14:35
Ну как-то от Миядзаки немного подустали уже, да и тематика мультиков хоть и современная, но не сильно радует. единственное, что интересно - это возможность поучаствовать в съёмках мультфильма в анимационной... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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