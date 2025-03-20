«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку

Появился новый трейлер аниме «Жизнь неизвестного
», анонсированного в начале марта
. Это полнометражный дебют Рюи Судзуки
, над которым он трудился в одиночку на протяжении полутора лет, совмещая обязанности режиссера, сценариста, аниматора, дизайнера персонажей, оператора и композитора. Продюсировал проект Кэндзи Иваидзава
, известный по музыкальной комедии «Онгаку: Наш звук
». Премьера в кинотеатрах Японии состоится 16 мая.
«Жизнь неизвестного». Трейлер №2 на японском языке
Одинокий мальчик подвергается издевательствам и однажды решает стать айдолом, вдохновившись примером отца. Его насыщенная событиями жизнь растянется на целое столетие. Фильм состоит из десяти глав, выполненных в разной манере, и поднимает актуальные темы, вроде теневой стороны шоу-бизнеса, преступности среди молодежи, войн, проблем пожилых водителей и не только. На протяжении жизни героя называют разными именами: от оскорбительных прозвищ до сценических псевдонимов, — но его настоящее имя так и остается неизвестным.
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Японский рэпер ACE COOL
впервые выступил в роли сэйю, подарив голос протагонисту. Музыкант признался, что фильм оставил у него неоднозначные впечатления: «Это очень своеобразное произведение. Я не сразу понял, как его воспринимать, но, наверное, в этом и есть его особенность. Оно постоянно уходит от ожидаемого сценария
». Он также отметил, что визуальный стиль, особенно сцена с автомобилем в самом начале, напомнила ему по атмосфере фильмы Такеши Китано
. Рюя Судзуки подтвердил, что в ходе работы обсуждал с ACE COOL влияние знаменитого режиссера и, возможно, сам испытал его воздействие.
Наряду с профессиональными сэйю в фильме задействованы артисты без опыта озвучивания:
Кин — Такэто Танака
(Тёмэ из лайв-экшна «Токийские мстители
»).
Хироси — Сёхэй Уно
(Энма Даё из «Кота-призрака Андзу
»).
Сиратори — Кандзи Цуда
(Хироси Моренос из «Митико и Хаттин
»).
Смайл — Рётаро Нисино
(один из участников японского комедийного дуэта Synchronicity).
Кудзу — Аюму Накадзима
(Кадзуаки из фильма «Случайность и догадка
»).
Сакура — Михо Охаси
(актриса и телеведущая).
Мать Кина — Цубаки Нэкодзэ
.
Химэ — Рэми Тайон
.
Ёко — Эри Каматаки
.
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