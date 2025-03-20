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«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку

20 марта
2025 год

Новости кино >>
20 марта 2025
Появился новый трейлер аниме «Жизнь неизвестного», анонсированного в начале марта. Это полнометражный дебют Рюи Судзуки, над которым он трудился в одиночку на протяжении полутора лет, совмещая обязанности режиссера, сценариста, аниматора, дизайнера персонажей, оператора и композитора. Продюсировал проект Кэндзи Иваидзава, известный по музыкальной комедии «Онгаку: Наш звук». Премьера в кинотеатрах Японии состоится 16 мая.

«Жизнь неизвестного». Трейлер №2 на японском языке

Одинокий мальчик подвергается издевательствам и однажды решает стать айдолом, вдохновившись примером отца. Его насыщенная событиями жизнь растянется на целое столетие. Фильм состоит из десяти глав, выполненных в разной манере, и поднимает актуальные темы, вроде теневой стороны шоу-бизнеса, преступности среди молодежи, войн, проблем пожилых водителей и не только. На протяжении жизни героя называют разными именами: от оскорбительных прозвищ до сценических псевдонимов, — но его настоящее имя так и остается неизвестным.

Читать «Онгаку: Наш звук» заряжает панк-энергией подросткового поиска
Японский рэпер ACE COOL впервые выступил в роли сэйю, подарив голос протагонисту. Музыкант признался, что фильм оставил у него неоднозначные впечатления: «Это очень своеобразное произведение. Я не сразу понял, как его воспринимать, но, наверное, в этом и есть его особенность. Оно постоянно уходит от ожидаемого сценария». Он также отметил, что визуальный стиль, особенно сцена с автомобилем в самом начале, напомнила ему по атмосфере фильмы Такеши Китано. Рюя Судзуки подтвердил, что в ходе работы обсуждал с ACE COOL влияние знаменитого режиссера и, возможно, сам испытал его воздействие.

«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку

Наряду с профессиональными сэйю в фильме задействованы артисты без опыта озвучивания:

Кин — Такэто Танака (Тёмэ из лайв-экшна «Токийские мстители»).
Хироси — Сёхэй Уно (Энма Даё из «Кота-призрака Андзу»).
Сиратори — Кандзи Цуда (Хироси Моренос из «Митико и Хаттин»).
Смайл — Рётаро Нисино (один из участников японского комедийного дуэта Synchronicity).
Кудзу — Аюму Накадзима (Кадзуаки из фильма «Случайность и догадка»).
Сакура — Михо Охаси (актриса и телеведущая).
Мать Кина — Цубаки Нэкодзэ.
Химэ — Рэми Тайон.
Ёко — Эри Каматаки.

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обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   23.03.2025 - 21:03
Получается некая печальная драматическая история мальчика, который всю свою жизнь терпел обиды и оскорбления, пережил многое, но так и не раскрыл своего имени. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:57
... Меня тоже. Сюжет серый, больше драматичекий, не люблю такого. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:04
Даже несмотря на то, что Рюи Судзуки вложил столько сил в "Безымянную жизнь", став для работы всем (и сценаристом, и аниматором, и оператором), меня как-то не тянет на просмотр. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Жизнь неизвестногоКот-призрак АндзуМитико и ХаттинОнгаку: Наш звукСлучайность и догадкаТокийские мстители 2: Кровавый Хэллоуин – Решающая битва

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«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку фотографии
«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку фотографии
«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку фотографии
«Безымянная жизнь» в атмосфере фильмов Такеши Китано: трейлер инди-аниме, созданного в одиночку фотографии
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