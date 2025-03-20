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Олег Трофим станет шоураннером сериала «Майор Гром»

20 марта
2025 год

Новости кино >>
20 марта 2025
Режиссер Олег Трофим станет шоураннером сериала «Майор Гром», с которого начнется новая глава киновселенной. Режиссером проекта выступит клипмейкер Соберсаша. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск, где и состоится премьера сериала в 2025 году.

Олег Трофим станет шоураннером сериала «Майор Гром»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Сериал объединит и расширит франшизу «Майор Гром». Он будет включать в себя фрагменты из всех трех фильмов и абсолютно новые сцены, съемки которых пройдут в апреле в Москве. Зрители увидят уникальные локации, которые ранее не появлялись в фильмах франшизы, познакомятся с новыми героями — сестрой и отцом Августа ван дер Хольта, а также маленькими Сергеем Разумовским и Олегом Волковым.

Режиссером «Майор Гром: Сериал» станет Соберсаша, который вместе с Никитой Вильчинским выступал режиссером и отвечал за креативные концепции клипов известных музыкальных исполнителей. Среди его видеоработ «За деньги да» INSTASAMKA, «Тесно» Aarne, BUSHIDO ZHO и ANIKV, «Superstar Illness» Brunette, «Эти цветы так кстати» Минаева, «Телефон» Егора Крида и многие другие. Олег Трофим, который поставил фильмы «Майор Гром: Чумной доктор», «Гром: Трудное детство» и «Майор Гром: Игра», займет место шоураннера и будет консультировать Собера на всех этапах работы над сериалом.

«Мое знакомство с Bubble началось еще во времена, когда прессу у метро продавали бабушки. Так на глаза мне попался комикс "Бесобой", а за ним и другие серии. Позже я сфокусировался на музыке и видео, и по мере погружения в создание клипов, я познакомился с работами Олега. Он стал для меня примером того, какие интересные вещи можно делать здесь, у нас. И выход на экраны "Чумного Доктора" только укрепил меня в этом мнении. Выступить режиссером произведения, которое уже знакомо зрителям, в новой форме — сумасшедший вызов, но из таких вызовов по сути сложились мои лучшие и любимые работы. Сейчас мне сложно сравнить работу над созданием клипа и сериала, но ясно одно — работы предстоит в 100 раз больше. Это новый уровень творческого полета и ответственности перед командой и зрителями», — отмечает Соберсаша.
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обсуждение >>
№ 9
Александр Егерев   24.03.2025 - 09:02
С "Холмами" всё настолько плохо? читать далее>>
№ 8
Александр Егерев   24.03.2025 - 08:09
... читать далее>>
№ 7
Тульский парень   23.03.2025 - 17:17
Пускай еще будет сериал. Когда есть фильмы как "Два холма", любой "Майор Гром" покажется шедевром. читать далее>>
№ 6
Александр Егерев   23.03.2025 - 02:37
Смысл в том, что комментарий не относится непосредственно к теме вопроса и/или не доведён до ума. В данном случае первый вариает. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   22.03.2025 - 21:00
... Девушка скорее всего имела в виду, что комментарии были без содержания, их можно было не писать, в принципе, как и Ваш. И зачем ставить пометку "48 часов"? Тогда смысл вообще писать комментарий. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Майор Гром. Игра»: Bubble взрывает Петербург (но делает это с любовью)
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Тихон Жизневский ищет нового злодея в тизер-трейлере фильма «Майор Гром: Игра»
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