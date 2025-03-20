Режиссер Олег Трофим станет шоураннером сериала «Майор Гром», с которого начнется новая глава киновселенной. Режиссером проекта выступит клипмейкер Соберсаша. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск, где и состоится премьера сериала в 2025 году.
фото: пресс-служба Кинопоиска
Сериал объединит и расширит франшизу «Майор Гром». Он будет включать в себя фрагменты из всех трех фильмов и абсолютно новые сцены, съемки которых пройдут в апреле в Москве. Зрители увидят уникальные локации, которые ранее не появлялись в фильмах франшизы, познакомятся с новыми героями — сестрой и отцом Августа ван дер Хольта, а также маленькими Сергеем Разумовским и Олегом Волковым.
Режиссером «Майор Гром: Сериал» станет Соберсаша, который вместе с Никитой Вильчинским выступал режиссером и отвечал за креативные концепции клипов известных музыкальных исполнителей. Среди его видеоработ «За деньги да» INSTASAMKA, «Тесно» Aarne, BUSHIDO ZHO и ANIKV, «Superstar Illness» Brunette, «Эти цветы так кстати» Минаева, «Телефон» Егора Крида и многие другие. Олег Трофим, который поставил фильмы «Майор Гром: Чумной доктор», «Гром: Трудное детство» и «Майор Гром: Игра», займет место шоураннера и будет консультировать Собера на всех этапах работы над сериалом.
«Мое знакомство с Bubble началось еще во времена, когда прессу у метро продавали бабушки. Так на глаза мне попался комикс "Бесобой", а за ним и другие серии. Позже я сфокусировался на музыке и видео, и по мере погружения в создание клипов, я познакомился с работами Олега. Он стал для меня примером того, какие интересные вещи можно делать здесь, у нас. И выход на экраны "Чумного Доктора" только укрепил меня в этом мнении. Выступить режиссером произведения, которое уже знакомо зрителям, в новой форме — сумасшедший вызов, но из таких вызовов по сути сложились мои лучшие и любимые работы. Сейчас мне сложно сравнить работу над созданием клипа и сериала, но ясно одно — работы предстоит в 100 раз больше. Это новый уровень творческого полета и ответственности перед командой и зрителями», — отмечает Соберсаша.
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