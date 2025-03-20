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В Амедиатеке состоится мировая премьера сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом

20 марта
2025 год

Новости кино >>
20 марта 2025
В Амедиатеке 3 апреля состоится мировая премьера двух первых серий нового детективного сериала «Шерлок и дочь». Главные роли исполняют Дэвид Тьюлис, известный по роли Римуса Люпина в серии фильмов о Гарри Поттере, и Блю ХантДревние»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

В Амедиатеке состоится мировая премьера сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом
фото: пресс-служба Амедиатеки

«Шерлок и дочь» — это детективный сериал, показывающий под новым углом классическую историю о великом сыщике из Великобритании. После загадочного убийства матери молодая американка Амелия (Блю Хант) узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс (Дэвид Тьюлис). Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти (Дюгрей Скотт). Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.

Режиссерами проекта выступили Брин Хиггинс и Эль-Майя Тэйлфизерс. В сериале из восьми эпизодов также сыграли Антонио Аакил, Пол Рейд, Джиа Хантер, Филлип П. Кин, Ивана Миличевич и другие.

«Шерлок и дочь»
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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   23.03.2025 - 21:05
... Это да, а вот Блю Хант я не сильно припоминаю по фильмам, мало известна. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   22.03.2025 - 21:03
... Это точно, не люблю такого, что посмотрел пару серий а следующее надо ждать не пойми сколько или покупать за деньги на платформах. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   22.03.2025 - 14:03
Подожду пока выйдут все сразу, не буду неделями ждать. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:56
Тьюлис классный. Фильмы с его участием хочется смотреть. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:01
К моему большому удивлению практически все Шерлоки получаются удачными, так что сериальчик жду с нетерпением - такого ещё не видела. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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В Амедиатеке состоится мировая премьера сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом фотографии
В Амедиатеке состоится мировая премьера сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом фотографии
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