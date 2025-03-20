В Амедиатеке состоится мировая премьера сериала «Шерлок и дочь» с Дэвидом Тьюлисом

В Амедиатеке 3 апреля состоится мировая премьера двух первых серий нового детективного сериала «Шерлок и дочь». Главные роли исполняют Дэвид Тьюлис, известный по роли Римуса Люпина в серии фильмов о Гарри Поттере, и Блю Хант («Древние»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба Амедиатеки
«Шерлок и дочь» — это детективный сериал, показывающий под новым углом классическую историю о великом сыщике из Великобритании. После загадочного убийства матери молодая американка Амелия (Блю Хант) узнает, что ее пропавшим отцом, возможно, был сам Шерлок Холмс (Дэвид Тьюлис). Так она оказывается на пороге его дома с этой шокирующей новостью. А Шерлок тем временем пытается спасти доктора Ватсона и миссис Хадсон, которых держит в заложниках преступный синдикат во главе с Мориарти (Дюгрей Скотт). Бойкая девушка приходит на помощь Холмсу, а он с помощью дедуктивного метода и сети своих информаторов пытается узнать тайну ее происхождения.
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