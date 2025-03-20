Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения

XXXIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет с 8 по 14 августа в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Конкурсная программа фестиваля будет представлена тремя основными секциями: игровым кино, неигровым кино и короткометражной анимацией.
Под прицелом внимания гостей будет все самое заметное, что было снято в отечественном кино за последний год. Девиз фестиваля «Российское кино – прогноз на завтра» обещает поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве.
В ближайшее время будет объявлено об открытии приема заявок.
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