Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения

20 марта
2025 год

Новости кино >>
20 марта 2025
XXXIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет с 8 по 14 августа в Выборге. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Конкурсная программа фестиваля будет представлена тремя основными секциями: игровым кино, неигровым кино и короткометражной анимацией.

Под прицелом внимания гостей будет все самое заметное, что было снято в отечественном кино за последний год. Девиз фестиваля «Российское кино – прогноз на завтра» обещает поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве.

В ближайшее время будет объявлено об открытии приема заявок.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Тульский парень   23.03.2025 - 17:14
Создателям фестиваля реально стоит поменять название. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   22.03.2025 - 13:56
Хочется выстрелить рифной на Европу... жаль матные слова нельзя писать. Точно определить куда окно.. в черную дыру.. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:53
... там свой менталитет, здесь свой, у арабов свой и так далее. никто ничего не кому не не должен. название надо сменить на окно в Азию. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:52
... А вот что "бизнес" это точно, для многих к сожалению деньги сейчас на первой месте, а не иные ценности. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   21.03.2025 - 12:37
... Ну почему же его нужно сразу "закрывать"? Нам да, но им? Очень даже, хоть Им все равно наших ценностей не понять, но бабки... «Ничего личного, просто бизнес»©. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Фестиваль «Окно в Европу» объявил победителей

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Филипп Азаров
Елизавета Гончаренко
Иван Козловский
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Рыжков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лара Флинн Бойл
Ричард Конте
Келли ЛеБрок
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Герхард Ридманн
Бреннан Эллиотт
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен