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«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля

20 марта
2025 год

Новости кино >>
20 марта 2025
Показ восьмисерийного мистического триллера «Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро, Евгением Коряковским и Анастасией Куимовой в главных ролях стартует 3 апреля в Okko. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Оригинальный восьмисерийный сериал «Гипнозис» расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.

Режиссером-постановщиком мистического триллера выступил Тимофей Жалнин, а оператором-постановщиком стал Александр Мартынов. В проекте также сыграли Анастасия Волынская, Вера Сапунова, Анна Ливанова, Илья Оболонков, Игорь Климов, Никита Смольянинов, Алексей Фатеев, Николай Клямчук, Виталий Даушев, Мариэтта Волкова и другие.

Первый эпизод сериала «Гипнозис» был показан в рамках конкурсной программы четвертого российского фестиваля контента стримминговых платформ «Original+», где проект был отмечен наградой за оригинальный сценарий и специальным дипломом за оригинальный и смелый концепт.

«Гипнозис». Трейлер №2
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обсуждение >>
№ 7
ДаринаКароль   23.03.2025 - 21:00
... Вот повезло парню - половина дела сделано, девушки любят просто за "интеллигентную внешность". читать далее>>
№ 6
Тульский парень   23.03.2025 - 16:59
... играли по-настоящему, даже для постера.))))))))))) хахха. серьезные ребята каждый день с такими лицами, в образе. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   22.03.2025 - 20:58
Какие-то главные герои на постере все перепуганные и при чём игра видна не очень хорошего качества. читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   21.03.2025 - 12:21
... + ... Да, лучше днем, на работе тогда, т.к. на ней все равно делать нечего, так хоть пораскинуть тогда можно будет. ;-) P.S. Но я все равно Гипнозис лучше вечерком гляну. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 18:50
... Да на ночь такое лучше не смотреть. Не говорю что страшное, но пораскинуть мозгами думаю придётся. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля фотографии
«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля фотографии
«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля фотографии
«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля фотографии
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