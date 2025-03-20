«Гипнозис» с Даниилом Страховым, Ростиславом Бершауэром, Кириллом Кяро стартует 3 апреля

Оригинальный восьмисерийный сериал «Гипнозис» расскажет историю трех друзей: частного детектива, обладающего способностью читать мысли, адвоката с даром видеть будущее человека и священника с даром видеть прошлое. Все они, благодаря своим способностям, довольно неплохо устроились в жизни. Но в какой-то момент на горизонте появляется некто, желающий отомстить нашим героям за то, что они сделали в далеком прошлом.
Первый эпизод сериала «Гипнозис» был показан в рамках конкурсной программы четвертого российского фестиваля контента стримминговых платформ «Original+», где проект был отмечен наградой за оригинальный сценарий и специальным дипломом за оригинальный и смелый концепт.
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