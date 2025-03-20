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Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия»

20 марта
2025 год

Новости кино >>
20 марта 2025
В Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 25-го, сезона детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». Анна Ковальчук, как и прежде, играет следователя Марию Швецову. Режиссером выступает Максим Демченко.

Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Как сообщает пресс-служба ВГТРК, в юбилейном сезоне «Тайн следствия» Марию Сергеевну Швецову (Анна Ковальчук) ждут многочисленные сюрпризы, как в рабочей, так и в личной жизни. По долгу службы ей предстоят встречи с полюбившимися героями прошлых сезонов: давней подругой Альбиной (Алла Довлатова), первым мужем Переваловым (Александр Чевычелов), секретаршей прокуратуры Зоей (Юлия Яковлева), прокурором Филоновым (Игорь Григорьев), следователем Шиповым (Антон Ксенев), журналистом Старосельцевым (Олег Алмазов), вторым мужем Луганским (Мирослав Малич) и другими.

«25-й сезон! Четверть века! Это, конечно, удивительно. И очень приятно, что зрителям все так же интересно следить за жизнью и работой Марии Швецовой и всех героев нашего сериала. Все мы давно уже не просто коллеги, мы как семья, поэтому каждый раз снова встречаться на съемочной площадке – большое счастье. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне эту роль и зрительскую любовь и к самому сериалу и, конечно, к нежно любимой мною Марии Сергеевне. Мне часто приходят письма от молодых девушек, которые рассказывают, что после просмотра «Тайн следствия» они мечтали пойти по стопам моей героини, отучились и теперь работают следователями. Я восхищаюсь ими, ведь это действительно очень непростая профессия. Но даже в профессии следователя можно быть как Мария Сергеевна – справедливой, любящей, сочувствующей. И находить баланс между работой и личной жизнью. Конечно, относительно любовной линии этот сезон будет, как всегда, очень интересным. Но что именно произойдет – оставлю в тайне, пусть зрители сами все увидят», — отмечает Анна Ковальчук.

Сезон начинается с громкого юбилея бывшей секретарши Ковина Зои, который оказывается омрачен взрывом. По мере расследования в деле открываются все более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого. В личной жизни Марии Сергеевны произойдут судьбоносные изменения. Однако после громкого расставания с журналистом Васнецовым, когда она сбежала из-под венца вместе с Олегом Платоновым (Алексей Комашко), Мария Сергеевна решит держать свои новые отношения в секрете от коллег, друзей и даже своей дочери Златы (Злата Ковальчук).
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обсуждение >>
№ 34
Natasha2507   23.03.2025 - 20:11
... Я смотрю, я не пенсионер) смотрю с 1 сезона и буду смотреть хоть до 100 го. По-моему, некрасиво говорить про женщину "постарела", тем более, что их персонажи, по логике, тоже должны стать... читать далее>>
№ 33
Вадик Иванов   23.03.2025 - 19:24
В Санкт-Петербурге начались съемки юбилейного, 25-го, сезона детективного сериала «Тайны следствия»А разве они вообще заканчивались? Хотя уже давным-давно нужно было прекратить эти псевдо «Тайны следствия».... читать далее>>
№ 32
Zaratusklo   23.03.2025 - 18:46
Да, сериал не может продолжаться вечно. Криминальные компонеты просели, расследовние строится на гениальных озарениях главной героини, в итоге остальные со-участники поимки злодеев выглядят жалко. Но ... читать далее>>
№ 31
Ирина (Казань)   23.03.2025 - 07:31
... Полностью с вами согласна! читать далее>>
№ 30
Lemniskata   22.03.2025 - 22:46
Не знаю, кто этот сериал еще смотрит, наверное пенсионеры одни. Пыталась какую-то серию посмотреть, скукотища абсолютная! Решили старых актеров вернуть временно - похвально! Но Довлатова вся на... читать далее>>
Всего сообщений: 25
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фильмы
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Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
Анна Ковальчук встретится с героями из прошлого в юбилейном сезоне «Тайн следствия» фотографии
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