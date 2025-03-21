Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас»

По сюжету дочь успешного бизнесмена Маша проживает свою лучшую жизнь: любящий отец, хорошее образование, долгожданная встреча со сводной сестрой и красавец жених. Но жизнь меняется в один миг – отец погибает, за его наследство начинается жестокая борьба. Семейные разборки, ссоры, предательство – вот то, что приходит на смену благополучию и идиллии. Теперь каждый стремится урвать для себя самый большой кусок от огромного наследства. После обнародования завещания выясняется, что все состояние Олега переходит его жене Ларисе. Жизнь главной героини превращается в хаос: жених бросает ее ради богатой мачехи, и она впервые сталкивается с нуждой и предательством. В поисках опоры Маша неожиданно сближается со своей сестрой, но их путь к примирению оказывается непростым.
«Машу мы застаем беззаботной и счастливой девчонкой, у которой, на первый взгляд, есть все. Череда событий, ломающих ее привычный мир, делает из нее настоящего бойца, способного устоять перед любыми трудностями. Главная мысль проекта "Выбираю нас" – оставаться человеком честным и сильным, крепко держаться тех, кто будет светить, даже когда вокруг темнота», — считает Лолита Таборко.
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