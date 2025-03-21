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Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас»

21 марта
2025 год

Новости кино >>
21 марта 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Владислава Николаева «Выбираю нас». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Лолита Таборко, Даниил Шперлинг, Владислав Калашников и Дарья Борисенко.

Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету дочь успешного бизнесмена Маша проживает свою лучшую жизнь: любящий отец, хорошее образование, долгожданная встреча со сводной сестрой и красавец жених. Но жизнь меняется в один миг – отец погибает, за его наследство начинается жестокая борьба. Семейные разборки, ссоры, предательство – вот то, что приходит на смену благополучию и идиллии. Теперь каждый стремится урвать для себя самый большой кусок от огромного наследства. После обнародования завещания выясняется, что все состояние Олега переходит его жене Ларисе. Жизнь главной героини превращается в хаос: жених бросает ее ради богатой мачехи, и она впервые сталкивается с нуждой и предательством. В поисках опоры Маша неожиданно сближается со своей сестрой, но их путь к примирению оказывается непростым.

«Машу мы застаем беззаботной и счастливой девчонкой, у которой, на первый взгляд, есть все. Череда событий, ломающих ее привычный мир, делает из нее настоящего бойца, способного устоять перед любыми трудностями. Главная мысль проекта "Выбираю нас" – оставаться человеком честным и сильным, крепко держаться тех, кто будет светить, даже когда вокруг темнота», — считает Лолита Таборко.
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№ 3
Мария_2191   22.03.2025 - 20:56
... да уж, а у "матери" по любому всё сделано-переделано, там придётся уже жениху сцепив зубы признаваться в любви. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:43
... стоит учитывать факт, Маша красивая девушка. может немножечко любит. на худой конец нравится. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:48
Зато Маша до женитьбы поняла, что возлюбленный стремился поскорее жениться на ней только ради денег, а не по любви. Как зачастую такое и бывает. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас» фотографии
Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас» фотографии
Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас» фотографии
Лолита Таборко обретет сестру в мелодраме «Выбираю нас» фотографии
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