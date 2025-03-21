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Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой

21 марта
2025 год

Новости кино >>
21 марта 2025
Клавдия Коршунова снимает в Костромской области свой полнометражный дебютный фильм «Ваня». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины совместно с кинокомпанией СТВ Лаб и компанией 1155 film production studio при поддержке Министерства культуры РФ.

Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Многим покажется странным, что я снимаю фильм "Ваня" про мальчика из деревни. Я вообще не побоюсь этого слова коренная москвичка, но так сложилась жизнь, что я с детства летние каникулы проводила в Костромской области. И этот мир провинциальных городов на Волге, деревень сформировал меня. Если бы этого не было, я была бы другим человеком. Абсолютно в этом убеждена. И вот теперь я пытаюсь в иносказательной форме выразить свою привязанность, тревогу и главное любовь», — говорит Клавдия Коршунова.

Главные роли в драме играют Иван Агранович и Александр Цыганов, а компанию им составят Юра Борисов, Анна Шевчук, Константин Итунин, Дарья Мельникова, Александр Коршунов, Наталья Земцова и Василиса Шурховецкая. «Мы искали подростков на главные роли четыре месяца. Смотрели самых разных ребят, из разных городов. В театральных студиях, просто через открытый кастинг. А утвердили в итоге Ваню Аграновича и Сашу Цыганова. Уверена, что найдется масса людей, которые будут рассказывать про блат и все такое, но меня это не волнует, я сама всю жизнь отбиваюсь от этих обвинений. Я уж точно выбирала ребят не по фамилиям. Часто, когда я пишу сценарий, я представляю уже конкретных актеров. Юра Борисов и Аня Шевчук сразу были в истории, в моей голове. Мы очень давно знакомы и уже работали вместе. Аня играет маму главного героя. А Юра играет человека по прозвищу "Немец", дом которого находится недалеко от деревни Вани. Эта роль больше всего связана со мной лично, и в чем-то рассказывает мою историю. Историю человека, вернувшегося в места своего детства, после многих лет, прожитых за границей», — рассказала режиссер.

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В центре сюжета 12-летний мальчик Ваня, который живет с мамой в небольшой деревне. О своем отце мальчик ничего не знает, только однажды мама сказала, что он работает в Москве, в банке. Теперь Ваня хочет его найти. Дети подрабатывают в местном автосервисе у дяди Славы, чинят старенький мотоцикл и копят деньги на поездку, но не все складывается так, как они мечтают. Когда Ваня все-таки отправляется в Москву, оказывается, что в поездке нет никакого смысла, ведь отец живет совсем рядом.

Проект участвовал в лаборатории для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полнометражном игровом кино «Ленфильм-дебют» в 2023 году. По словам продюсера Сергея Сельянова, «кинокомпания СТВ любит дебюты – почти каждый год мы стараемся запустить проект нового автора, и в этот раз мы с радостью поддержали кино Клавдии Коршуновой и уже очень его любим. Это искренняя, простая и честная история».
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№ 7
Макс Милиан   22.03.2025 - 21:05
... На какую Родину? Она коренная москвичка, дочь актера Александра Коршунова. читать далее>>
№ 6
Егорша   22.03.2025 - 20:01
... В русском языке отсутствует употребляемая вами форма глагола "ехать" ;) читать далее>>
№ 5
Флорина   22.03.2025 - 11:46
Уже хочу посмотреть читать далее>>
№ 4
nord   22.03.2025 - 07:47
Коршунова-талантливая. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:40
что там продюсер сказал. запускает каждый год дебютный проект молодого автора. встречный вопрос. почему только одного? читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой фотографии
Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой фотографии
Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой фотографии
Юра Борисов, Анна Шевчук и Дарья Мельникова снимаются в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой фотографии
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